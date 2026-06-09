Человек уходит из-за прилавка: Гонконг запустил систему, которая грозит перекроить ритейл

Гонконг затеял эксперимент: на набережной Хунг Хом поселится робот-продавец. Это не просто "умный" киоск, а полноценный гуманоид, готовый обслуживать прохожих 24 часа в сутки.
Робота зовут "Сяо Гай". Он — физический воплощенный ИИ, который научился "разговаривать" на английском, кантонском и мандаринском языках. Гуманоид оборудован камерами и датчиками, поэтому он "видит" приближение человека. Вместо того чтобы просто стоять за стеклом, он сам инициирует беседу, советует товары и провожает клиента к кассе.
"Интеграция гуманоидов в сферу ритейла — это не замена персонала, а новый формат интерактивного взаимодействия, который резко повышает уровень вовлеченности покупателя", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.
Площадь "магазина" составляет всего 9 квадратных метров. Это мобильная капсула, которую можно перевезти хоть в парк, хоть на станцию метро. Ассортимент гибкий: летом это холодные напитки и мороженое, зимой — горячие закуски. Круглый год в капсуле продаются безрецептурные лекарства.
|Параметр
|Характеристика
|Площадь модуля
|9 кв. м
|Режим работы
|24/7 без перерывов
|Рост потока клиентов
|30-40% за счет интереса к хай-тек имиджу
Такой подход делает торговлю автономной и быстрой. Оплата проводится бесконтактным способом, что исключает очереди. Подобные системы уже тестировались в Пекине: там робот обслуживает около 1000 человек в сутки.
"Использование автоматизированных систем в тесных городских пространствах требует жесткого контроля за безопасностью узлов связи, иначе киберпреступники найдут лазейку", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.
Проект не ограничится одним Гонконгом. Компания планирует установить 100 капсул в десяти мегаполисах, включая Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Стратегия города состоит в том, чтобы сделать Embodied AI — воплощенный искусственный интеллект — частью повседневности.
Если проект на набережной Хунг Хом покажет финансовый успех, эксперты ожидают появления таких продавцов в самых проходимых местах планеты: от залов ожидания аэропортов до парков развлечений.
"Эффективность таких решений напрямую зависит от способности ИИ быстро адаптироваться к запросам, что сэкономит ресурсы на логистике и обслуживании площадей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.
Система ИИ отслеживает остатки в реальном времени. При необходимости операторы быстро пополняют ассортимент, адаптируясь под спрос конкретной локации.
Да, это стандартизированные протоколы защищенных транзакций. Робот только направляет пользователя, а само списание денег происходит через проверенные банковские интерфейсы.
Сяо Гай оснащен продвинутыми алгоритмами распознавания речи и контекста. Если вопрос выходит за рамки покупки, робот переключает клиента на службу поддержки или сообщает об ограничении своих функций.
Да, капсульный формат предусматривает терморегуляцию. Конструкция защищает и электронику, и товары от неблагоприятных внешних условий.
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