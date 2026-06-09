Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три красных флага: что именно лишает покупателей шанса на реальную экономию в ипотеке
Тело внезапно начало запасать воду: опасная ошибка в питьевом режиме
Игра на чужом поле заканчивается: регулятор жёстко берёт под контроль оборот зарубежных токенов
Безопасная нагрузка: как тренировать ноги и ягодицы, не перегружая позвоночник
Три минуты в объективе решают всё: как один китайский панголин изменил статус целого округа
Аромат, который сводит с ума: как вырастить дома дерево, которое пахнет персиками и абрикосами
Кредитная кабала стала пугать: доля ипотечных кредитов в России снизилась на фоне роста рассрочек
Коммунальные счета переводят в новый режим: привычная платежка превращается в судебный риск
Этот продукт годами ругали зря: в нем скрыта польза для нервов, легких и защиты организма

Человек уходит из-за прилавка: Гонконг запустил систему, которая грозит перекроить ритейл

Наука

Гонконг затеял эксперимент: на набережной Хунг Хом поселится робот-продавец. Это не просто "умный" киоск, а полноценный гуманоид, готовый обслуживать прохожих 24 часа в сутки.

Искусственный интеллект
Фото: Wikipedia by Alex Knight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Искусственный интеллект

Железный продавец на набережной

Робота зовут "Сяо Гай". Он — физический воплощенный ИИ, который научился "разговаривать" на английском, кантонском и мандаринском языках. Гуманоид оборудован камерами и датчиками, поэтому он "видит" приближение человека. Вместо того чтобы просто стоять за стеклом, он сам инициирует беседу, советует товары и провожает клиента к кассе.

"Интеграция гуманоидов в сферу ритейла — это не замена персонала, а новый формат интерактивного взаимодействия, который резко повышает уровень вовлеченности покупателя", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Как робот меняет торговлю

Площадь "магазина" составляет всего 9 квадратных метров. Это мобильная капсула, которую можно перевезти хоть в парк, хоть на станцию метро. Ассортимент гибкий: летом это холодные напитки и мороженое, зимой — горячие закуски. Круглый год в капсуле продаются безрецептурные лекарства.

Параметр Характеристика
Площадь модуля 9 кв. м
Режим работы 24/7 без перерывов
Рост потока клиентов 30-40% за счет интереса к хай-тек имиджу

Такой подход делает торговлю автономной и быстрой. Оплата проводится бесконтактным способом, что исключает очереди. Подобные системы уже тестировались в Пекине: там робот обслуживает около 1000 человек в сутки.

"Использование автоматизированных систем в тесных городских пространствах требует жесткого контроля за безопасностью узлов связи, иначе киберпреступники найдут лазейку", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Капсулы будущего в городах Китая

Проект не ограничится одним Гонконгом. Компания планирует установить 100 капсул в десяти мегаполисах, включая Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Стратегия города состоит в том, чтобы сделать Embodied AI — воплощенный искусственный интеллект — частью повседневности.

Если проект на набережной Хунг Хом покажет финансовый успех, эксперты ожидают появления таких продавцов в самых проходимых местах планеты: от залов ожидания аэропортов до парков развлечений.

"Эффективность таких решений напрямую зависит от способности ИИ быстро адаптироваться к запросам, что сэкономит ресурсы на логистике и обслуживании площадей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о роботах-продавцах

Что произойдет, если в капсуле закончится товар?

Система ИИ отслеживает остатки в реальном времени. При необходимости операторы быстро пополняют ассортимент, адаптируясь под спрос конкретной локации.

Безопасна ли бесконтактная оплата с роботом?

Да, это стандартизированные протоколы защищенных транзакций. Робот только направляет пользователя, а само списание денег происходит через проверенные банковские интерфейсы.

Может ли робот ошибиться в общении с клиентом?

Сяо Гай оснащен продвинутыми алгоритмами распознавания речи и контекста. Если вопрос выходит за рамки покупки, робот переключает клиента на службу поддержки или сообщает об ограничении своих функций.

Сможет ли робот работать при низких температурах зимой?

Да, капсульный формат предусматривает терморегуляцию. Конструкция защищает и электронику, и товары от неблагоприятных внешних условий.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, специалист по реагированию на инциденты Анна Климова, инженер-энергетик Сергей Мартынов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Лишат ли прав за наезд на сплошную? Инструкция, как защититься от инспектора
Авто
Лишат ли прав за наезд на сплошную? Инструкция, как защититься от инспектора
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Мир. Новости мира
Европа больше ничего не решает: звонок из Молдавии в Вашингтон изменил правила игры для Киева
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Популярное
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад

На Крымском мосту возникла масштабная пробка на выезде из Керчи, в то время как въезд в Крым свободен.

Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Урожай в два раза больше: как вырастить идеальный картофель без прополки и окучивания
Усидеть на двух стульях не вышло: Армению лишили иллюзии безопасности в Евразийском союзе
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Триумвират с объединением ресурсов России, Китая и КНДР станет могильщиком гегемона Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Вместо гигантов на участке: 5 сортов компактных голубых елей и правила их прищипки
Самоубийственный курс Каллас: новые правила досмотра судов создали условия для применения оружия
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Последние материалы
Три красных флага: что именно лишает покупателей шанса на реальную экономию в ипотеке
Тело внезапно начало запасать воду: опасная ошибка в питьевом режиме
Игра на чужом поле заканчивается: регулятор жёстко берёт под контроль оборот зарубежных токенов
Безопасная нагрузка: как тренировать ноги и ягодицы, не перегружая позвоночник
Человек уходит из-за прилавка: Гонконг запустил систему, которая грозит перекроить ритейл
Три минуты в объективе решают всё: как один китайский панголин изменил статус целого округа
Аромат, который сводит с ума: как вырастить дома дерево, которое пахнет персиками и абрикосами
Кредитная кабала стала пугать: доля ипотечных кредитов в России снизилась на фоне роста рассрочек
Коммунальные счета переводят в новый режим: привычная платежка превращается в судебный риск
Этот продукт годами ругали зря: в нем скрыта польза для нервов, легких и защиты организма
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.