Человек уходит из-за прилавка: Гонконг запустил систему, которая грозит перекроить ритейл

Гонконг затеял эксперимент: на набережной Хунг Хом поселится робот-продавец. Это не просто "умный" киоск, а полноценный гуманоид, готовый обслуживать прохожих 24 часа в сутки.

Фото: Wikipedia by Alex Knight, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Искусственный интеллект

Железный продавец на набережной

Робота зовут "Сяо Гай". Он — физический воплощенный ИИ, который научился "разговаривать" на английском, кантонском и мандаринском языках. Гуманоид оборудован камерами и датчиками, поэтому он "видит" приближение человека. Вместо того чтобы просто стоять за стеклом, он сам инициирует беседу, советует товары и провожает клиента к кассе.

"Интеграция гуманоидов в сферу ритейла — это не замена персонала, а новый формат интерактивного взаимодействия, который резко повышает уровень вовлеченности покупателя", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Как робот меняет торговлю

Площадь "магазина" составляет всего 9 квадратных метров. Это мобильная капсула, которую можно перевезти хоть в парк, хоть на станцию метро. Ассортимент гибкий: летом это холодные напитки и мороженое, зимой — горячие закуски. Круглый год в капсуле продаются безрецептурные лекарства.

Параметр Характеристика Площадь модуля 9 кв. м Режим работы 24/7 без перерывов Рост потока клиентов 30-40% за счет интереса к хай-тек имиджу

Такой подход делает торговлю автономной и быстрой. Оплата проводится бесконтактным способом, что исключает очереди. Подобные системы уже тестировались в Пекине: там робот обслуживает около 1000 человек в сутки.

"Использование автоматизированных систем в тесных городских пространствах требует жесткого контроля за безопасностью узлов связи, иначе киберпреступники найдут лазейку", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Капсулы будущего в городах Китая

Проект не ограничится одним Гонконгом. Компания планирует установить 100 капсул в десяти мегаполисах, включая Шанхай, Шэньчжэнь и Гуанчжоу. Стратегия города состоит в том, чтобы сделать Embodied AI — воплощенный искусственный интеллект — частью повседневности.

Если проект на набережной Хунг Хом покажет финансовый успех, эксперты ожидают появления таких продавцов в самых проходимых местах планеты: от залов ожидания аэропортов до парков развлечений.

"Эффективность таких решений напрямую зависит от способности ИИ быстро адаптироваться к запросам, что сэкономит ресурсы на логистике и обслуживании площадей", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о роботах-продавцах

Что произойдет, если в капсуле закончится товар?

Система ИИ отслеживает остатки в реальном времени. При необходимости операторы быстро пополняют ассортимент, адаптируясь под спрос конкретной локации.

Безопасна ли бесконтактная оплата с роботом?

Да, это стандартизированные протоколы защищенных транзакций. Робот только направляет пользователя, а само списание денег происходит через проверенные банковские интерфейсы.

Может ли робот ошибиться в общении с клиентом?

Сяо Гай оснащен продвинутыми алгоритмами распознавания речи и контекста. Если вопрос выходит за рамки покупки, робот переключает клиента на службу поддержки или сообщает об ограничении своих функций.

Сможет ли робот работать при низких температурах зимой?

Да, капсульный формат предусматривает терморегуляцию. Конструкция защищает и электронику, и товары от неблагоприятных внешних условий.

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