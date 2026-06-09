Этим летом снова можно застать редчайшую магию неба: как увидеть светящиеся облака, пока они не растаяли

В северном полушарии начался сезон одного из самых эффектных и загадочных атмосферных явлений — на ночном небе вновь появились серебристые облака. Эти призрачные светящиеся структуры возникают на самой границе с космосом и видны лишь короткий период в году. Летом 2026 года охотники за небесными аномалиями уже фиксируют первые вспышки активности, которые по своей красоте могут соперничать с полярным сиянием, но имеют совершенно иную природу.

Фото: commons.wikimedia.org by Тед.нс, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Серебристые облака

Природа свечения: лед на краю бездны

Серебристые (или ноктилюцентные) облака — это тончайшая взвесь из ледяных кристаллов, которая формируется в мезосфере на высоте около 80 километров. Для сравнения: привычные нам грозовые тучи или перистые облака редко поднимаются выше 10-12 километров. Из-за такого экстремального расположения они продолжают освещаться солнцем, даже когда на поверхности Земли уже глубокая ночь или ранние сумерки. В то время как обычная облачность превращается в темные пятна, серебристые нити ярко сияют электрическим голубым или молочно-белым светом.

"Эти облака — своего рода индикатор того, что происходит в самых верхних слоях нашей атмосферы. Они состоят из микроскопических льдинок, которые буквально цепляются за частицы метеорной пыли. Чтобы такая красота возникла, в мезосфере должен установиться режим экстремального холода, что парадоксальным образом случается именно летом", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Уникальность явления заключается в его хрупкости. Структура облаков постоянно меняется под воздействием высотных ветров, создавая причудливые волны и гребни. Подобные тонкие материи ученые изучают с особым интересом, ведь они помогают понять глобальные изменения климата. Пока одни исследователи следят за небом, другие ищут межзвездные объекты в Солнечной системе, которые могут принести новые данные о составе космической пыли, питающей мезосферные облака.

Где и когда ловить "космические" облака

Традиционный сезон наблюдений длится с середины мая до середины августа. Географически явление привязано к широтам от 45 до 80 градусов. В этом году первые отчеты поступили из северных регионов Германии и США. Наблюдателям советуют смотреть на западный или северо-западный горизонт примерно через час после захода солнца. Если небо чистое, вы заметите светящиеся паутинки, которые резко контрастируют с темнеющим фоном космоса. Фотографы-энтузиасты предпочитают использовать длинную выдержку, чтобы запечатлеть панорамные участки этого свечения.

"Для успешного наблюдения лучше уехать подальше от городских огней. Искать нужно характерные тонкие полосы, напоминающие рябь на воде или перья птиц. Важно не перепутать их с обычными перистыми облаками, которые в сумерках всегда кажутся серыми или черными, так как находятся в тени Земли", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Параметр Серебристые облака Высота образования 75-85 км (мезосфера) Состав Кристаллы водного льда Период видимости Летние месяцы (май-август) Оптимальные широты 45° — 80° северной широты

Интересно, что современные технологии позволяют засечь облака даже там, где глаз бессилен. Высокочувствительные веб-камеры и спутниковый мониторинг помогают ученым фиксировать начало сезона с точностью до минут. Это напоминает то, как в будущем, возможно, будут анализировать сообщения из океана, если удастся расшифровать язык кашалотов, — кропотливый сбор данных из среды, которую сложно увидеть напрямую.

Научный азарт и цифровые технологии

В 2026 году социальные сети стали главным штабом для любителей астрономии. Под хэштегами, посвященным ноктилюцентным облакам, пользователи в реальном времени делятся координатами и снимками. Например, астроном-любитель Даниэль Фишер организовал трансляции из Германии, что позволило тысячам людей следить за появлением серебристых нитей онлайн. Такая гражданская наука помогает профессионалам собирать статистику о смещении границ видимости явления к югу, что может быть связано с накоплением метана в атмосфере.

"Наблюдение за небом сегодня доступно каждому, у кого есть смартфон. Но за внешней красотой скрываются сложные физические процессы. Тот факт, что мы видим эти облака чаще, может говорить об изменениях в составе воздуха. Это своего рода диагностика планеты, не менее важная, чем кибербезопасность в эпоху, когда квантовый компьютер угрожает защищенным системам", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Ответы на популярные вопросы о серебристых облаках

Опасны ли эти облака для авиации?

Нет, они находятся слишком высоко — в мезосфере. Самолёты летают в тропосфере и нижней стратосфере (до 15-18 км), поэтому никакого влияния на полеты явление не оказывает.

Почему их не видно зимой?

Для формирования ледяных кристаллов на такой высоте нужна крайне низкая температура (ниже -120°C). Летом в мезосфере над полюсами возникают восходящие потоки воздуха, которые охлаждают этот слой сильнее, чем это происходит зимой.

Можно ли увидеть серебристые облака в южных регионах РФ?

На юге России (ниже 45 градусов широты) они появляются крайне редко. Лучшие условия — в средней полосе, на Северо-Западе и в Сибири.

Как отличить их от обычных облаков?

Обычные облака в полночь всегда темные. Если вы видите на темном небе светящиеся синеватые волокна, сквозь которые просвечивают звезды — это серебристые облака.

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