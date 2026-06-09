Плазменный щит против Солнца: как новая система защитит Землю от ударов

Солнце бомбардирует Землю плазмой, а мы привыкли лишь смиренно ждать удара. Наша магнитосфера — это магнитный щит, раздутый солнечным ветром. Но даже у него есть предел прочности. При "магнитном пересоединении" силовые линии Солнца и Земли сливаются, пропуская внутрь поток энергии.

Фото: NewsInfo.Ru by Наталья Орлова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Солнечная корона

Итог: сгоревшие спутники, отключенные электросети и парализованный GPS. Группа исследователей под руководством Брайана Уолша из Бостонского университета решила прекратить это "сидение в глухой обороне" и предложила проект StormWall.

Плазменный щит против Солнца

Идея предельно прагматична: построить дамбу на пути космической реки. Раз нам не под силу усмирить звезду, значит, нужно уплотнить "границу" нашего дома. Исследователи планируют разместить на геосинхронной орбите группировку из шести аппаратов. Каждый из них забит "массовым материалом" — барием, литием, натрием или кальцием.

При обнаружении угрозы спутники распыляют вещество. Солнечный свет ионизирует частицы в считанные секунды, превращая их в облако плазмы. Она создает дополнительное давление на внешней границе магнитосферы. Это "уплотнение" блокирует процесс слияния магнитных полей. Энергия солнечного ветра просто стекает мимо планеты по касательной.

"Это не фантастика, а чистая механика полей. Искусственная плазма работает как демпфер, гасящий ударную волну. Правда, логистика доставки такой массы на орбиту сейчас сопоставима с ценой небольшой страны", — отметил в беседе с Pravda. Ru инженер-энергетик Сергей Мартынов.

Как StormWall спасет планету

Команда Уолша провела компьютерное моделирование майской бури 2024 года. Результаты впечатляют: система снижает мощность геомагнитного удара более чем на 50%. Это превращает катастрофу в легкий "космический шторм", с которым справится быстрая передача данных и другие защищенные системы связи.

Характеристика Без защиты С системой StormWall Воздействие на сети Крупные аварии Минимальный ущерб Эффективность защиты Нулевая 50%+ снижения силы

Для покрытия планеты щитом потребуется объем материалов, эквивалентный дюжине бензовозов. Инвестиции гигантские, но если сравнить их с потерей всей орбитальной группировки, то решение выглядит разумным превентивным шагом, а не броском денег в космос.

"Главный риск здесь в управлении. Ошибка в расчетах ионизации — и мы рискуем изменить локальную плотность среды, что даст обратный эффект для космических аппаратов на орбите", — предупредил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Загрязнение атмосферы не грозит — плазма живет около шести часов, после чего сдувается солнечным ветром в дальний космос. Это коллективный щит для всех стран сразу, что исключает геополитические перекосы.

"Технически мы можем управлять потоками частиц. Но перед запуском системы необходимо отладить точность вывода полезной нагрузки, так как ошибка на километры обесценит всю операцию", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Ответы на популярные вопросы о защите от бурь

Реально ли запустить это в ближайшие годы?

Научная база готова, но стоимость доставки "массового материала" на геосинхронную орбиту требует снижения цен на запуски ракет.

Повлияет ли плазма на здоровье людей на Земле?

Нет, наведенная плазма находится далеко от атмосферы, на границе магнитосферы, и не достигает земной поверхности.

Будет ли работать щит против любой бури?

Система рассчитана на снижение интенсивности известных типов солнечных штормов, но экстремальные события требуют индивидуального расчета объемов ионизируемого вещества.

Можно ли использовать щит точечно для защиты одной страны?

Нет, из-за огромного охвата магнитосферы Земли устройство работает глобально, защищая всю планету единым фронтом.

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