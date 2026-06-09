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Неуловимый магний: японские ученые нашли ключ к качеству риса

Наука » Экология » Природа

Рис — это не просто гарнир. Это база питания для миллиардов людей. В нем прячется магний, без которого ни человек не вырастет, ни растение не даст нормальный урожай. Раньше биологи видели, что без магния зерно теряет вкус, но как именно этот минерал проникает внутрь "рисового кирпичика", оставалось загадкой. Рисовое зерно — как банковский сейф, к которому японские ученые из Университета Окаямы наконец-то подобрали код.

Рис
Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рис

Тайный грузчик OsMGR2

Ученые под руководством Цзянь Фэна Ма вычислили виновника — белок OsMGR2. Именно он работает как "грузчик" на плазматической мембране. Он берет магний из сосудов растения и отправляет прямиком в зерно. Команда использовала методы генной инженерии, включая систему CRISPR/Cas9, чтобы увидеть, что случится, если этого "грузчика" уволить.

"Механизм накопления питательных веществ в клетках злаков — это сложная логистическая сеть. Блокировка одного звена, такого как белок-переносчик, моментально обрушивает распределение микроэлементов по всему стеблю", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Когда ген OsMGR2 отключали у подопытных растений, магний застревал в корнях. Зерна вырастали мелкими, сморщенными и тусклыми. Это похоже на голодный паек: растение пытается выжить само, отдавая зернам лишь крохи минералов.

Характеристика Нормальное растение
Распределение магния Поступает в зерна и побеги
Внешний вид зерна Крупное, прозрачное
Состояние мутанта Накопление в корнях, сморщенность

Качество риса и дефицит минералов

Вкус каши — это не только магия плиты, но и накопленные минералы. Мутантный рис теряет клейкость и текстуру. Потребитель сразу почувствует подмену. Исследователи из Университета Окаямы опубликовали свои выводы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

"Изменение состава питательных веществ на молекулярном уровне напрямую влияет на синтез крахмала. Если магния нет, рис теряет свои структурные свойства", — объяснила преподаватель биологии Ольга Николаева.

Сегодня многие почвы для сельского хозяйства страдают от нехватки питания. Открытие OsMGR2 дает селекционерам дорожную карту. Вместо того чтобы заливать поля удобрениями, которые вымываются дождями, можно научить рис эффективнее "высасывать" и распределять магний внутри себя.

"Работа с белками-переносчиками — это путь к созданию культур, которые сами управляют своим качеством даже в скудной земле", — отметил биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

Ответы на популярные вопросы о питании риса

Зачем растению магний?

Он нужен для фотосинтеза и переноса энергии. Без него растение чахнет и не может вырастить полноценные семена.

Почему рис с дефицитом магния хуже на вкус?

Магний критичен для синтеза крахмала. Нарушение этого процесса делает текстуру зерна рыхлой и неприятной.

Можно ли исправить дефицит удобрениями?

Можно, но почва не всегда усваивает минералы. Генетическая селекция дает более надежный результат.

Это вредно для человека?

Рис с дефицитом магния просто менее питателен. Это скорее вопрос продовольственной безопасности, а не мгновенной опасности.

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Экспертная проверка: ученый-физик Дмитрий Лапшин, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, биолог Ольга Николаева
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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