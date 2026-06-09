Холодный расчет исчез: почему жара провоцирует у животных смертельные атаки

Когда в Южной Африке термометр зашкаливает, самки расписной малюры буквально теряют голову. Перед птицей стоит прозрачная перегородка, за которой извиваются аппетитные черви. В прохладный день малюра обходит пластик за секунды — задача уровня первого класса. Но стоит жаре прижать птицу к земле, как интеллект испаряется: она начинает тупо и одержимо долбить клювом в невидимый барьер, забыв, что еда совсем рядом.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Агрессивный суслик

Почему жара плавит мозги: физика процесса

Аманда Ридли из Университета Западной Австралии уверена: перегрев — это не просто дискомфорт, это когнитивный паралич. Если животное не может сообразить, как достать обед или вовремя заметить кошку, оно превращается в биологический мусор. В Калахари, где пёстрые тимелии пытаются разгадать загадку разноцветных крышек ради угощения, зной удваивает время на раздумья. Учёные констатируют: птицы тупеют на глазах.

"У перегретых организмов нарушается работа нейронных связей, что ведет к потере ориентации в пространстве. Это напоминает системный сбой архитектуры, когда данные перестают обрабатываться корректно", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Для существ, не умеющих потеть эффективно, каждый лишний градус бьет по нейронам. Пчелы в полете пытаются охладить мозг, разбрызгивая воду на голову, чтобы включить эффект конвекции. Если этот "радиатор" не сработает, насекомое просто забудет дорогу домой или перепутает цветы. Под удар попадают даже рыбы: самцы гуппи в воде температурой 32 °C проваливают тесты в лабиринтах, даже если в конце их ждет главный приз — самка.

Гнев под солнцем: от собак до горных козлов

Жара выжигает терпение. В 2023 году анализ 70 тысяч нападений собак в США показал: риск укусов растет на 10%, когда на улице выше 32 °C. И дело не в количестве гуляющих людей. Животные становятся дергаными и злыми. Серны в итальянских горах при росте температуры с 12 до 18 градусов начинают устраивать кровавые потасовки за пучки травы. Астроном Адольф Кетле еще в XIX веке заметил связь лета с ростом преступности, но теперь мы видим, что эта "лихорадка" не щадит никого.

Вид животного Последствие аномальной жары Пёстрая тимелия Учится в 2 раза медленнее обычного Серна (козел) Рост агрессии и территориальные войны Гуппи Теряют ориентацию в простом лабиринте Шмели Более половины забывают связь "цвет-еда"

Подобные аномалии могут быть предвестниками более масштабных угроз, когда привычные механизмы защиты дают сбой, подобно тому как перенастройка очистных вызывает биологический хаос. В природе нет систем резервного копирования: если птица перестает бояться чучела хищника из-за перегрева, популяция просто исчезает. Малюры в пустыне при 36 °C реагируют на смертельно опасную кошку точно так же, как на пустой деревянный ящик.

"Всплеск агрессии в жару — это классический признак гипоксии и нарушения обмена веществ в нервной ткани. У животных нет возможности вызвать врача, они просто переходят в режим выживания любой ценой", — отметила в беседе с Pravda.Ru биолог Анна Климова.

Экосистемы на грани забытья

Рост температур бьет по выживаемости видов сильнее, чем прямая нехватка воды. Когда климат меняется, способность быстро адаптироваться — единственный шанс. Но именно эту способность жара и отнимает. Если опылители забудут, как работать с черникой или помидорами, сельскому хозяйству конец. Умственные способности — это такой же ресурс, как и пища. И этот ресурс сейчас активно транжирится планетой.

Даже рыбы-чистильщики, которые в норме проявляют чудеса кооперации, после тепловых волн демонстрируют деградацию мозга. Их когнитивные центры физически уменьшаются. Это напоминает последствия глобальных катастроф прошлого, когда вода уничтожила целый мир древних поселений, только теперь "потоп" происходит внутри клеток мозга под действием температуры.

"Мы наблюдаем не просто изменение поведения, а структурную деградацию. Воспаление в гиппокампе у подопытных мышей доказывает, что нейроны гибнут массово", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru биофизик Алексей Корнилов.

Биологический сбой: что происходит внутри клеток

У мышей жара провоцирует воспаление в центре памяти — гиппокампе. У плодовых мушек, прогретых в "детстве", во взрослом возрасте не хватает грибовидных тел — структур, отвечающих за интеллект. Природа устроена так, что для обучения нужен холодный расчет в буквальном смысле. Глобальное потепление превращает живой мир в собрание раздраженных и забывчивых существ, чьи шансы дожить до завтра тают вместе с ледниками.

Ответы на популярные вопросы о влиянии климата на поведение

Почему птицы начинают хуже соображать в жару?

Высокая температура вызывает перегрев мозга, что нарушает передачу нервных импульсов. Птицы тратят энергию на охлаждение (растопыривание крыльев, тяжелое дыхание), из-за чего на когнитивные задачи ресурсов не остается.

Правда ли, что жара повышает уровень насилия?

Да, это подтверждено как для людей, так и для животных. Повышается уровень стрессового гормона кортизола, что ведет к снижению порога агрессии. Собаки кусаются чаще, а парнокопытные устраивают драки за ресурсы.

Как жара влияет на обучение пчел и шмелей?

Исследования показывают, что при температуре выше 32 °C более половины насекомых не могут запомнить связь между цветом растения и наличием нектара, что ставит под угрозу опыление посевов.

Меняется ли структура мозга при перегреве?

Ученые зафиксировали реальное уменьшение когнитивных отделов мозга у рыб и гибель нейронов в гиппокампе у млекопитающих после длительного воздействия экстремальных температур.

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