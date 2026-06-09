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Считали головой птицы, а оказалось совсем другое: сенсация из мира египетских мумий

Наука

Венгерские ученые заглянули под бинты древних обитателей Нила, используя технологии, достойные супергеройских блокбастеров. В Университете Семмельвейса мумии из национальных фондов пропустили через новейший фотон-счетный томограф.

Воссоздание запаха мумий
Фото: Pravda.Ru by Пятахина Светлана is licensed under Free for commercial use
Воссоздание запаха мумий

Это не просто медицинский сканер, а настоящий "микроскоп" для целых тел, который видит разницу между слоями 2300-летней ткани так же четко, как вы видите разницу между ломтиками хлеба в сэндвиче. Исследователи работали по ночам, когда живые пациенты разошлись по домам, превращая клинику в высокотехнологичную лабораторию для мертвых.

Фотонная охота: как физика видит сквозь тысячелетия

Обычное КТ для археолога — это как старый телевизор с помехами. Фотон-счетный детектор в Будапеште изменил правила игры. Он ловит каждый отдельный квант рентгеновского излучения, выдавая разрешение, о котором раньше только мечтали.

Это позволило изучить исследования мумий на новом уровне, выявляя даже мельчайшие повреждения ДНК и тканей. Возраст находок впечатляет: радиоуглеродный анализ отправил три образца прямиком в 401-259 гг. до н. э. Им более 2300 лет, и они выглядят на снимках подозрительно детально.

"Этот сканер режет пространство на такие тонкие слои, что мы видим структуру бинтов как на ладони. Это физика в чистом виде — никакой магии, только регистрация каждого фотона", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Старые методы не давали четкости, превращая внутренности мумии в кашу из пикселей. Теперь ученые видят не только кости, но и высохшие мягкие ткани, сохранившие следы прижизненных травм и диеты. Это напоминает то, как в древности жрецы тщательно укладывали каждый слой, боясь разгневать богов, — только теперь за ними следит беспристрастная матрица детектора.

Кости, зубы и ошибка идентификации: что скрывали бинты

Главный сюрприз ждал антропологов при сканировании странного свертка. Десятилетиями его считали головой, потом предположили, что это животное, например птица. Томограф вынес вердикт: это ступня взрослого человека.

Подобные казусы — норма для старых коллекций, где логика каталогизации иногда давала сбои. С помощью точных снимков челюстей и черепных швов двух других мумий ученые теперь готовят исследование по реконструкции их лиц.

Объект Результат томографии
"Голова птицы" Ступня взрослого человека
Нижняя конечность №1 Признаки остеопороза
Нижняя конечность №2 Принадлежность молодому мужчине

"Антропологический анализ костей позволяет определить не только возраст, но и социальный статус. Плотность костной ткани говорит о рационе питания и физических нагрузках", — отметил в беседе с Pravda.Ru антрополог Артём Климов.

Остеопороз у древних египтян — тема дискуссионная. У одной из мумифицированных ног нашли признаки хрупкости костей, но диагноз поставят лишь после детального анализа плотности.

В отличие от уникального протеза ноги, найденного у дочерей фараонов, здесь ученые ищут естественные патологии, которые мучили людей тысячи лет назад.

Секреты бальзамировщиков и 3D-реконструкция

Бинты — это чертежи древних технологов. Современная визуализация позволяет "раздевать" мумию виртуально, не касаясь ее руками. Это критично для сохранности. Ученые разглядели, как именно накладывались повязки. Подобная аккуратность напоминает древние технологии металлургии — в каждом процессе был железный порядок и строгий регламент.

"Слой за слоем мы восстанавливаем ритуал. Наша задача — не просто смотреть на кости, а понять, какие реагенты и методы консервации использовались", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по естественным наукам Кирилл Афонин.

Теперь на очереди мумифицированная рука. По ней ученые вычислят пол и биологический статус владельца. Каждая такая деталь — это кирпичик в понимание Древнего Египта.

Результаты сканирования станут базой для создания 3D-моделей, которые можно будет покрутить на мониторе, обнаружив новые аномалии, скрытые от человеческого глаза два тысячелетия.

Ответы на популярные вопросы о египетских мумиях

Зачем сканировать мумии, если их уже изучали раньше?

Старое оборудование не обладало достаточной мощностью и разрешением. Фотон-счетная детекция позволяет увидеть то, что раньше казалось однородным пятном. Это как перейти с кнопочного телефона на современный смартфон.

Как томограф определяет возраст мумии?

Сам томограф показывает структуру, а возраст уточняется радиоуглеродным методом. КТ помогает соотнести биологический возраст (состояние зубов и швов на черепе) с исторической эпохой.

Вредно ли рентгеновское излучение для древних останков?

Нет, дозы излучения при КТ не разрушают макроструктуру тканей и бинтов, что делает этот метод идеальным для неинвазивного исследования — изучения без вскрытия.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, антрополог Артём Климов, преподаватель естественных наук Кирилл Афонин
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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