Снайперская винтовка против пыльцы: российские ученые кардинально изменили подход к лечению

Российская медицина готовится выкатить тяжелую артиллерию против поллиноза. Пока аллергики скупают антигистаминные и пытаются отличить хронический насморк от простуды, ученые завершают испытания генно-инженерной вакцины "Аллергарда". Это не просто "укол от чихания", а попытка перепрошить иммунный ответ на пыльцу березы. К сентябрю 2026 года препарат обещают пустить в гражданский оборот.
Институт иммунологии ФМБА России создал средство, не имеющее мировых аналогов по структуре. В отличие от классических методов АСИТ (аллерген-специфической иммунотерапии), где используют очищенные природные экстракты, "Аллергарда" — продукт манипуляций с генами.
Это позволяет исключить балластные белки, которые часто вызывают побочные эффекты. Часто самолечение аллергии приводит к тому, что пациенты маскируют симптомы, пока болезнь прогрессирует до астмы.
"Генно-инженерные вакцины — это снайперская винтовка против аллергии. Мы бьем точно в цель, не нагружая организм лишним органическим мусором, который содержится в обычных экстрактах пыльцы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.
Разработчики определили дозировку в 80 микрограммов. Схема подразумевает курс из пяти инъекций.
Важное условие: терапию проводят осенью, глубоко за пределами сезона цветения. Это создает иммунный щит до того, как весенние букеты и цветущие деревья начнут выбрасывать триггеры в воздух.
Вакцина также обещает купировать перекрестную пищевую аллергию, когда организм реагирует на яблоки или орехи так же болезненно, как на березу.
|Параметр
|Характеристики "Аллергарды"
|Количество инъекций
|5 уколов за курс
|Срок действия
|Формирование защиты до начала сезона цветения
|Технология
|Генная инженерия (рекомбинантные белки)
"Для пациентов с атопией важно понимать, что любые внешние раздражители, будь то пыльца или состав антиперспиранта, могут запустить каскад воспаления. Системная подготовка иммунитета — единственный способ избежать реанимации", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
В июле ученые планируют обнародовать промежуточные итоги третьей фазы клинических исследований. Предварительные данные подтверждают высокую переносимость препарата.
Однако до полноценного выхода на рынок предстоит пройти бюрократическое сито. Пока одни ищут спасение в медицине, другие пытаются использовать домашние маски для лица, забывая, что натуральные компоненты — мощнейшие аллергены.
ФМБА уже направило документы на временную регистрацию. Если Минздрав даст добро, старт массового применения начнется в сентябре 2026 года. Постоянное регистрационное удостоверение ожидается к концу 2027 года, когда закроют все протоколы третьей стадии испытаний. Это стандартная мировая практика для инновационных биопрепаратов.
"Безопасность терапии — приоритет. Мы не можем позволить себе выпустить препарат без подтвержденного профиля побочных эффектов, особенно когда речь идет о вмешательстве в иммунную систему", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Да, цель вакцинации — добиться длительной ремиссии, чтобы человеку не требовались антигистаминные препараты в сезон цветения.
Курс АСИТ обычно рассчитан на несколько лет для закрепления результата, точный протокол для рекомбинантной вакцины уточнят после завершения испытаний.
Категорически нет. Введение аллергена в период обострения опасно развитием анафилактического шока.
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