Снайперская винтовка против пыльцы: российские ученые кардинально изменили подход к лечению

Российская медицина готовится выкатить тяжелую артиллерию против поллиноза. Пока аллергики скупают антигистаминные и пытаются отличить хронический насморк от простуды, ученые завершают испытания генно-инженерной вакцины "Аллергарда". Это не просто "укол от чихания", а попытка перепрошить иммунный ответ на пыльцу березы. К сентябрю 2026 года препарат обещают пустить в гражданский оборот.

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Генная инженерия против пыльцы

Институт иммунологии ФМБА России создал средство, не имеющее мировых аналогов по структуре. В отличие от классических методов АСИТ (аллерген-специфической иммунотерапии), где используют очищенные природные экстракты, "Аллергарда" — продукт манипуляций с генами.

Это позволяет исключить балластные белки, которые часто вызывают побочные эффекты. Часто самолечение аллергии приводит к тому, что пациенты маскируют симптомы, пока болезнь прогрессирует до астмы.

"Генно-инженерные вакцины — это снайперская винтовка против аллергии. Мы бьем точно в цель, не нагружая организм лишним органическим мусором, который содержится в обычных экстрактах пыльцы", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru аллерголог Елена Моргунова.

Пять уколов: протокол лечения

Разработчики определили дозировку в 80 микрограммов. Схема подразумевает курс из пяти инъекций.

Важное условие: терапию проводят осенью, глубоко за пределами сезона цветения. Это создает иммунный щит до того, как весенние букеты и цветущие деревья начнут выбрасывать триггеры в воздух.

Вакцина также обещает купировать перекрестную пищевую аллергию, когда организм реагирует на яблоки или орехи так же болезненно, как на березу.

Параметр Характеристики "Аллергарды" Количество инъекций 5 уколов за курс Срок действия Формирование защиты до начала сезона цветения Технология Генная инженерия (рекомбинантные белки)

"Для пациентов с атопией важно понимать, что любые внешние раздражители, будь то пыльца или состав антиперспиранта, могут запустить каскад воспаления. Системная подготовка иммунитета — единственный способ избежать реанимации", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Безопасность и сроки регистрации

В июле ученые планируют обнародовать промежуточные итоги третьей фазы клинических исследований. Предварительные данные подтверждают высокую переносимость препарата.

Однако до полноценного выхода на рынок предстоит пройти бюрократическое сито. Пока одни ищут спасение в медицине, другие пытаются использовать домашние маски для лица, забывая, что натуральные компоненты — мощнейшие аллергены.

ФМБА уже направило документы на временную регистрацию. Если Минздрав даст добро, старт массового применения начнется в сентябре 2026 года. Постоянное регистрационное удостоверение ожидается к концу 2027 года, когда закроют все протоколы третьей стадии испытаний. Это стандартная мировая практика для инновационных биопрепаратов.

"Безопасность терапии — приоритет. Мы не можем позволить себе выпустить препарат без подтвержденного профиля побочных эффектов, особенно когда речь идет о вмешательстве в иммунную систему", — отметил в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Ответы на популярные вопросы о вакцинации

Заменит ли вакцина таблетки от аллергии?

Да, цель вакцинации — добиться длительной ремиссии, чтобы человеку не требовались антигистаминные препараты в сезон цветения.

Нужно ли колоть вакцину каждый год?

Курс АСИТ обычно рассчитан на несколько лет для закрепления результата, точный протокол для рекомбинантной вакцины уточнят после завершения испытаний.

Можно ли делать прививку во время цветения березы?

Категорически нет. Введение аллергена в период обострения опасно развитием анафилактического шока.

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