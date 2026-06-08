Галактика пробита насквозь: тысячи невидимых странников годами скрывались от наших телескопов

Еще вчера межзвездные объекты были просто красивой математической моделью. Астрономы кивали: да, при рождении планетных систем гравитация гигантов должна вышвыривать триллионы камней в пустоту. Но до 2017 года никто не видел этих бродяг в прицел телескопа. Пустота молчала, пока в Солнечную систему не ворвалась "сигара", нарушившая все правила космического приличия.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Комета в космосе

Оумуамуа — сигара, которая всех удивила

19 октября 2017 года система Pan-STARRS поймала тусклую точку. Скорость — 26 километров в секунду. Орбита — гипербола. Гравитация Солнца не могла удержать этого гостя. Так мы познакомились с 1I/Оумуамуа, что на гавайском значит "посланник издалека". Обнулив все учебники, объект показал: яркость меняется десятикратно. Это значит, что перед нами вертящаяся щепка, чья длина в десять раз больше ширины. В медиа его тут же назвали "космическим кораблем".

"Оумуамуа вел себя странно: ускорялся без кометного хвоста. Если это не инопланетный зонд, то объект из азотного льда или экзотического водорода, который испаряется невидимо", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Астрофизик Ави Леб даже написал книгу, доказывая: Оумуамуа — это искусственный объект, фрагмент разведывательного зонда. Его коллеги спорят до хрипоты. Кто-то видит в нем обломок экзоплутона, кто-то — результат приливного разрушения планеты. Фактов мало: визитер быстро тускнел, покидая систему, оставив нас с горой теорий.

Классическая комета Борисова

Второй гость, 2I/Borisov, открытый в 2019 году Геннадием Борисовым, оказался понятнее. Это была классическая комета с хвостом и комой. Но с сюрпризом: радиотелескопы ALMA и "Хаббл" нашли там избыток монооксида углерода (CO). Это химическая метка: объект родился в лютом холоде, далеко от своей звезды, где экстремальная физика законсервировала древние льды.

Характеристика Оумуамуа (1I) Комета Борисова (2I) Тип активности Скрытая (без хвоста) Явная (газ и пыль) Форма Экстремально вытянутая Сферическое ядро

Анализ пыли подтвердил: техпроцессы в чужих системах похожи на наши. Комета Борисова не рассыпалась, а стабильно пылила, словно прикрытая броней из переработанной органики. Это позволило ученым впервые сравнить "кухню" нашей системы с импортным материалом.

3I/ATLAS — капсула времени из холодного мира

Визитер 2025 года 3I/ATLAS прилетел, когда его уже ждали. Динамика полета намекает: этот странник может быть старше Солнца. Его родина — старые звезды толстого диска Галактики. В составе нашли "тяжелую" воду с рекордным дейтерием. Это настоящий антиквариат, сохранивший химию эпохи, когда ядро Галактики еще только формировало планетные ясли.

"3I/ATLAS выбрасывает тонну пыли в секунду. Это мелкие частицы, которые рассказывают нам о составе протопланетных дисков в других частях Млечного Пути", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Китайский аппарат Tianwen-1 наблюдал за ATLAS с орбиты Марса. Кома объекта оказалась гладкой, без джетов. Это идеальный образец для "межзвездной археологии". Нам повезло: объект не разрушился, позволив изучить себя в реальном времени, в отличие от ускользнувшего Оумуамуа.

Насколько уникальна наша Солнечная система

Три объекта — три разных характера. Галактика обменивается веществом постоянно. Пока мы спали, тысячи таких тел прошивали систему насквозь. Некоторые даже проникали в атмосферу Земли, сгорая яркими метеорами. Эти гости доказывают: мы типичны в физике формирования льдов, но уникальны в деталях химического отпечатка.

Как поймать следующего визитера

Главная беда — они слишком быстрые. Оумуамуа заметили "в спину". Чтобы не кусать локти, строят обсерваторию имени Веры Рубин (LSST). Она будет находить десятки таких тел ежегодно. Но смотреть мало — нужно лететь. Проект "Лира" предлагал догнать "сигару" на солнечном парусе, но это пока фантастика.

"В США уже проектируют аппараты-перехватчики. Они будут дежурить на орбите, ожидая сигнала об обнаружении межзвездного тела, чтобы мгновенно стартовать на сближение", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Мы на пороге новой эры. Космос перестал быть набором изолированных ячеек. Протоколы действий меняются: теперь мы ищем не только сигналы, но и камни, которые можно потрогать. Межзвездная геология становится реальностью.

Ответы на популярные вопросы

Почему Оумуамуа считали инопланетным кораблем?

Из-за формы и отсутствия хвоста при наличии ускорения. Шмуэль Бяли и Ави Леб предположили, что это световой парус. Большинство ученых склоняются к природной экзотике.

Чем комета Борисова отличается от обычных?

Прежде всего скоростью и гиперболической орбитой. По составу она похожа на наши кометы, но содержит гораздо больше угарного газа.

Можно ли найти межзвездный объект на Земле?

Ученые изучают архивы NASA на предмет метеоров с аномальной скоростью. Вероятно, фрагменты таких тел уже падали в океан.

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