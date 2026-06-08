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Челюсти больше не будут сверлить в кресле: исследователи нашли способ активировать спящие гены

Наука

Японские биотехнологи из Toregem BioPharma планируют закрыть эпоху титановых штифтов и акриловых протезов. Препарат TRG035 перешел от опытов на грызунах к клиническим тестам на людях. Если антитело сработает, стоматологи перестанут сверлить челюсти и начнут выращивать новые органы прямо во рту пациента. Это не магия, а прицельная блокировка белка-ограничителя.

Стоматологический макет
Фото: unsplash.com by Quang Tri NGUYEN is licensed under Free to use under the Unsplash License
Стоматологический макет

Биологический тумблер: как обмануть гены

Человек биологически запрограммирован на два набора зубов. Третий комплект спит в зачатках, заблокированный белком USAG-1. Команда Кацу Такахаси нашла способ нажать на "тормоз". Препарат TRG035 — это моноклональное антитело. Оно нейтрализует USAG-1, освобождая дорогу костному морфогенетическому белку (BMP). Биохакинг на генетическом уровне позволяет запустить естественный рост там, где раньше стояла пустота.

"Идея регенерации органов — святой грааль доказательной медицины. Мы уже видели, как ученые восстановили системы органов у животных после смерти, теперь очередь за точечным управлением тканями человека", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Исследователи проверили гипотезу на хорьках. У них, как и у людей, есть смена молочных зубов на коренные. Результат подтвердил: инъекция антител пробуждает спящие ткани. Это принципиально иной уровень по сравнению с привычными методами, когда биопленки или материалы лишь закрывают дефекты. Здесь организм строит себя сам.

Клинический протокол: от мышей к добровольцам

Первая фаза в Университете Киото — это тест на выживаемость метода. 30 мужчин без одного и более зубов получают препарат, чтобы врачи могли оценить токсичность. Ожидать мгновенного прорастания резцов на этой стадии глупо. Задача — доказать, что антитело не ударит по почкам и печени. Безопасность — база любого высокотехнологичного вмешательства.

Метод восстановления Биологическая суть
Имплантация Установка инородного титанового тела в кость
Препарат TRG035 Активация спящих зачатков собственных зубов

Следующая мишень — дети с анодонтией. У одного из тысячи человек зубы не вырастают с рождения. Импланты ставить нельзя, пока челюсть растет. Детская ортопедия сегодня ограничена съемными протезами, которые мешают нормальному питанию. Японская разработка — единственный реальный шанс для таких пациентов получить полноценный жевательный аппарат до совершеннолетия.

"При врожденных патологиях стандартная стоматология часто бессильна. Нам нужны методы, которые работают параллельно с ростом скелета ребенка", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.

Прогноз для индустрии к 2030 году

Инвесторы уже вложили в проект более 29 млн долларов. Это говорит о том, что рынок верит в биологическую регенерацию больше, чем в вечную шлифовку керамики. Если испытания пройдут гладко, к 2030 году стоматология превратится из ремесла плотников в терапевтическое направление. Новые технологии сохранения тканей станут обыденностью.

"Фармакологический контроль роста тканей — это неизбежный путь. Мы уходим от механики к управлению рецепторами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.

Статистика ВОЗ неумолима: четверть людей после 60 лет полностью теряют зубы. Имплантация — дорогая и травматичная процедура с риском отторжения. Биологический метод снимет вопрос со сталью и титаном в организме. Организм сам вырастит замену, используя заложенный природой ресурс.

Ответы на популярные вопросы о регенерации зубов

Можно ли будет вырастить зубы в любой частной клинике завтра?

Нет. Сейчас идут только клинические испытания. Массовый выход препарата на рынок запланирован не ранее 2030 года.

Вырастут ли зубы у пожилых людей?

Разработчики планируют адаптировать терапию для взрослых, потерявших зубы из-за кариеса или травм, во второй очереди после лечения врожденных патологий.

Безопасно ли блокировать белок USAG-1?

Именно это сейчас проверяет первая фаза КИ. Ученые ищут оптимальную дозировку, которая не вызовет бесконтрольный рост костной ткани в других местах.

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач общей практики Елена Морозова, клинический фармаколог Алексей Рябцев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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