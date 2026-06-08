Челюсти больше не будут сверлить в кресле: исследователи нашли способ активировать спящие гены

Японские биотехнологи из Toregem BioPharma планируют закрыть эпоху титановых штифтов и акриловых протезов. Препарат TRG035 перешел от опытов на грызунах к клиническим тестам на людях. Если антитело сработает, стоматологи перестанут сверлить челюсти и начнут выращивать новые органы прямо во рту пациента. Это не магия, а прицельная блокировка белка-ограничителя.
Человек биологически запрограммирован на два набора зубов. Третий комплект спит в зачатках, заблокированный белком USAG-1. Команда Кацу Такахаси нашла способ нажать на "тормоз". Препарат TRG035 — это моноклональное антитело. Оно нейтрализует USAG-1, освобождая дорогу костному морфогенетическому белку (BMP). Биохакинг на генетическом уровне позволяет запустить естественный рост там, где раньше стояла пустота.
"Идея регенерации органов — святой грааль доказательной медицины. Мы уже видели, как ученые восстановили системы органов у животных после смерти, теперь очередь за точечным управлением тканями человека", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Исследователи проверили гипотезу на хорьках. У них, как и у людей, есть смена молочных зубов на коренные. Результат подтвердил: инъекция антител пробуждает спящие ткани. Это принципиально иной уровень по сравнению с привычными методами, когда биопленки или материалы лишь закрывают дефекты. Здесь организм строит себя сам.
Первая фаза в Университете Киото — это тест на выживаемость метода. 30 мужчин без одного и более зубов получают препарат, чтобы врачи могли оценить токсичность. Ожидать мгновенного прорастания резцов на этой стадии глупо. Задача — доказать, что антитело не ударит по почкам и печени. Безопасность — база любого высокотехнологичного вмешательства.
|Метод восстановления
|Биологическая суть
|Имплантация
|Установка инородного титанового тела в кость
|Препарат TRG035
|Активация спящих зачатков собственных зубов
Следующая мишень — дети с анодонтией. У одного из тысячи человек зубы не вырастают с рождения. Импланты ставить нельзя, пока челюсть растет. Детская ортопедия сегодня ограничена съемными протезами, которые мешают нормальному питанию. Японская разработка — единственный реальный шанс для таких пациентов получить полноценный жевательный аппарат до совершеннолетия.
"При врожденных патологиях стандартная стоматология часто бессильна. Нам нужны методы, которые работают параллельно с ростом скелета ребенка", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач общей практики Елена Морозова.
Инвесторы уже вложили в проект более 29 млн долларов. Это говорит о том, что рынок верит в биологическую регенерацию больше, чем в вечную шлифовку керамики. Если испытания пройдут гладко, к 2030 году стоматология превратится из ремесла плотников в терапевтическое направление. Новые технологии сохранения тканей станут обыденностью.
"Фармакологический контроль роста тканей — это неизбежный путь. Мы уходим от механики к управлению рецепторами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru клинический фармаколог Алексей Рябцев.
Статистика ВОЗ неумолима: четверть людей после 60 лет полностью теряют зубы. Имплантация — дорогая и травматичная процедура с риском отторжения. Биологический метод снимет вопрос со сталью и титаном в организме. Организм сам вырастит замену, используя заложенный природой ресурс.
Нет. Сейчас идут только клинические испытания. Массовый выход препарата на рынок запланирован не ранее 2030 года.
Разработчики планируют адаптировать терапию для взрослых, потерявших зубы из-за кариеса или травм, во второй очереди после лечения врожденных патологий.
Именно это сейчас проверяет первая фаза КИ. Ученые ищут оптимальную дозировку, которая не вызовет бесконтрольный рост костной ткани в других местах.
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