Мошенники нашли короткий путь в чужой карман: Android сам показывает им дорогу к вашим деньгам

Для защиты мобильного устройства от вредоносного софта необходимо использовать лицензионные антивирусные программы и соблюдать правила цифровой гигиены, рассказал эксперт по кибербезопасности Александр Дворянский. В комментарии для Pravda.Ru специалист рассказал, как действовать при заражении гаджета и почему установка приложений из неофициальных источников остается главной угрозой для владельцев смартфонов.

Фото: Pexels by Polina Zimmerman, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Смартфон

Ранее в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России предупредили о распространении нового вредоносного ПО Drama RAT. Эта программа позволяет преступникам похищать персональные сведения, проникать в банковские сервисы и дистанционно блокировать устройства на базе Android.

По словам Дворянского, наличие актуального платного антивируса — это базовый барьер, который блокирует запуск подозрительного кода. На платформе Android риск заражения выше из-за открытости системы, однако даже после проникновения вируса ситуацию можно исправить, просканировав телефон свежей версией защитного ПО.

"Если по косвенным признакам — например, батарея быстро разряжается или невозможно зайти в некоторые приложения — есть ощущение, что в устройство попал вирус, рекомендуется временно не пользоваться критически важными приложениями, даже если доступ к ним есть. Это касается в первую очередь банковских приложений и социальных сетей, пока ситуация не нормализуется", — пояснил он.

Основная задача вредоносных программ заключается в копировании действий пользователя. Вирусы фиксируют логины и пароли в момент авторизации, поэтому любые финансовые операции следует прекратить до полной очистки гаджета. Дополнительные риски возникают и при звонках от злоумышленников.

Главным каналом распространения угроз остаются ссылки в личных сообщениях, социальных сетях и почтовых рассылках. Безопасность данных во многом зависит от источника загрузки контента. Тщательная защита от фишинга позволяет вовремя распознать ловушку и не допустить кражи реквизитов.

"Скачивать приложения следует только с официальных источников — их всего два: для iOS это Apple Store, для Android — Google Play. Все остальные способы распространения вредоносного программного обеспечения — через личную почту, социальные сети, файлообменники и различные рассылки — представляют серьезную угрозу для устройства", — отметил Дворянский.

Специалист рекомендует полностью отказаться от установки программ из сомнительных источников, а также установить на устройство надежное антивирусное программное обеспечение. Регулярное сканирование системы и использование только официальных магазинов приложений помогут минимизировать риск заражения.

Тем, кто уже столкнулся с атаками, стоит изучить признаки слива номера в базы данных, чтобы минимизировать последствия киберугроз. Также экспертные организации анализируют новые угрозы, например, когда эффективность взлома сетей моделью Claude Opus демонстрирует стремительный рост за короткий период.

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