До конца цифровой эпохи осталось два года: квантовый компьютер придёт и взломает всё

Мир стоит на пороге цифрового сдвига, который обещает обнулить все привычные нам способы защиты данных. Квантовые вычисления перестают быть лабораторной экзотикой и превращаются в инструмент, способный взломать даже самые сложные криптографические алгоритмы, на которых строятся банковские транзакции и дипломатическая переписка.

Фото: wikimedia by FMNLab, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Измерение кубита

Главная угроза цифрового суверенитета

Квантовая революция — это переход на принципиально иной уровень вычислений. Об этом на ПМЭФ предупредил проректор Национального исследовательского ядерного университета МИФИ Валерий Романюк. Если классический компьютер считает битами, то машина будущего использует кубиты. Они позволяют оперировать огромными массивами данных параллельно. Ранее для взлома шифра RSA-2048 требовались десятки лет. Теперь расчеты теоретиков показывают: достаточно менее миллиона кубитов, чтобы справиться с задачей за часы.

"Мы видим серьезные риски для традиционных систем шифрования. Сейчас киберпреступники практикуют метод Harvest Now, Decrypt Later: они крадут зашифрованный трафик сегодня, чтобы вскрыть его после появления мощной квантовой машины. Это делает конфиденциальность данных уязвимой уже сейчас", — предупредил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Почему смена шифров — это долгосрочный процесс

Переход на постквантовую криптографию не ограничивается установкой обновления. Необходимо менять банковские шлюзы, протоколы передачи, прошивки оборудования и перешифровывать накопленные архивы. Крупные финансовые структуры начали подготовку заранее. Примером служит успешный тест квантового распределения ключей между дата-центрами в Москве, проведенный ВТБ, "Иннопрактикой", РЖД и компанией АО "ИнфоТеКС".

Тип криптографии Степень защиты от квантового ПК RSA-2048 Низкая (уязвима к алгоритму Шора) Квантовое распределение ключей Высокая (использует законы физики)

"Безопасность будущего лежит в области физических законов, а не математической сложности. Попытка перехватить фотоны в канале связи неизбежно меняет их состояние, что мгновенно фиксирует систему. Это отсекает возможность незаметного шпионажа", — объяснила в беседе с Pravda.Ru специалист по реагированию на инциденты Анна Климова.

Положительные аспекты квантовых инноваций

Главная польза квантов — в моделировании молекул. Современные суперкомпьютеры не справляются с расчетами химических реакций, которые легко протекают в природе. Доступ к квантовому моделированию позволит создать дешевые удобрения, новые лекарства и технологии квантовых сенсоров для высокоточной диагностики организма без МРТ.

"Физика молекулярных процессов скрыта от нас из-за сложности вычислений. Квантовые алгоритмы откроют химикам доступ к созданию материалов, которые сейчас кажутся фантастикой. Это фундаментальный сдвиг в промышленной химии", — констатировал в беседе с Pravda.Ru химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о квантовой революции

Что такое Q-Day?

Это условная дата, когда квантовые компьютеры наберут достаточную вычислительную мощность для взлома существующих стандарты шифрования.

Почему нельзя сменить пароль и защититься?

Проблема не в паролях пользователя, а в архитектуре защиты всей финансовой и государственной инфраструктуры.

Пострадают ли криптовалюты?

Исследования показывают, что алгоритмы на эллиптических кривых теоретически уязвимы для будущих квантовых машин.

Когда ждать первых квантовых аптечек?

До внедрения квантовых сенсоров в медицину и агрохимию пройдет еще около десяти лет активных разработок.

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