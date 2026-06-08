Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Постоянное жевание вызывает метаболическую ловушку: скрытые причины набора веса при строгих диетах
Последствия станут необратимыми: игнорирование суточной нормы ягод вынуждает врачей бить тревогу
Спина ломает фигуру и выталкивает живот: ленивый способ всё исправить дома
Природа пошла на крайние меры: в лесах Эквадора нашли существо, прикинувшееся своим убийцей
Вся польза для мозга испарится: как запрещает готовить яйца восточная медицина
Пушкин как современник: в Театре Всеволода Шиловского прошёл вечер в честь дня рождения поэта
Золотое кольцо на праздники: новая тактика путешественников лишила прибыли гидов
Крупный выигрыш в Нефтеюганске: многодетная мать сорвала джекпот
Цены в корзинах неизбежно поползут вверх: иностранные площадки теряют свое главное преимущество

Тайна памяти стен: почему очевидцы спустя 500 лет видят казнь Анны Болейн в Тауэре

Наука

19 мая 1536 года, после одного удара мечом палача, история Англии навсегда изменилась. Вторая жена Генриха VIII, Анна Болейн, была обвинена в измене и предана смерти, однако её гибель стала лишь началом легенды. Спустя пять веков очевидцы продолжают утверждать, что в коридорах Лондонского Тауэра бродит силуэт женщины в сером платье. Слухи, исторические факты и загадочные свидетельства стражников переплетаются в одну из самых живучих мистических историй Европы. Разбираемся, что в этой истории правда, а что — плод воображения, и почему даже спустя полтысячелетия дух Анны Болейн не может найти покой.

Старинный каменный коридор
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Старинный каменный коридор

Путь от фрейлины к короне

Анна Болейн не была классической красавицей своего времени, однако обладала французским шармом и острым умом. Она долго держала короля на дистанции, отказываясь от роли временной любовницы. Это заставило Генриха пойти на беспрецедентный шаг — разрыв с римской католической церковью. Чтобы надеть кольцо на палец Анны, монарх фактически перекроил политическую карту Европы. Подобные масштабные изменения часто сопровождаются хаосом, по силе сопоставимым с тем, как природная катастрофа меняет ландшафт целых городов.

"Анна Болейн была катализатором английской Реформации. Она привезла из Франции идеи гуманизма, которые помогли Генриху обосновать независимость от Папы Римского. Это была не просто любовная история, а жесткий политический расчет, где женщина стала главным инструментом перемен", — объяснила в беседе с Pravda.Ru историк, исследователь истории XIX–XX веков и научный лектор Екатерина Мельникова.

Тот самый секрет ее успеха крылся в образовании: она знала музыку, философию и языки, что делало ее незаменимым собеседником для короля. Однако триумф длился недолго. Коронация Анны прошла пышно, но радость омрачило рождение дочери вместо ожидаемого наследника. Трон требовал сына, и неспособность Анны выполнить этот заказ стала началом ее конца.

Почему фаворитка стала лишней

Всего за три года королева превратилась из обожаемой музы в опасную обузу. Против нее ополчились придворные группировки, видевшие в Болейн выскочку. Процесс по делу об измене был организован молниеносно. Чтобы избавиться от жены, Генрих использовал самые тяжелые статьи закона — от супружеской неверности до колдовства. Судьба Анны стала напоминать заброшенный проект, который внезапно оказался никому не нужен, подобно тому как забытое наследие в глухих лесах годами ждет своего часа.

Событие Результат для истории
Разрыв с Римом Появление англиканской церкви
Рождение Елизаветы I Начало Золотого века Англии
Казнь Анны Создание легенды о мученице

Палач из Франции сделал свою работу одним ударом меча. Тело королевы поспешно захоронили в безымянной могиле под плитами часовни. Это пренебрежение к высокому статусу в истории встречается нередко — порой даже великое наследие древности используется потомками как обычный строительный материал для бытовых нужд.

"Обвинения против Анны были сфабрикованы от начала до конца. Томас Кромвель понимал, что королю нужен законный выход из брака, и расчистил путь для Джейн Сеймур. Скорость, с которой Болейн отправили на плаху, поразила даже врагов королевы", — отметил исследователь истории Российской преподаватель высшей школы Алексей Громов.

Призрак в сером платье

Свидетельства о появлении духа Анны в Тауэре фиксировались на протяжении веков. Стражники и посетители описывают женщину в сером или белом платье, которая бродит по коридорам. Иногда ее видят с головой в руках, чаще — просто сквозь туманную дымку. Скептики утверждают, что это плод воображения, подкрепленный сыростью и тенями старых стен. На деле же психика часто цепляется за образы прошлого, подобно тому как мощный мицелий годами удерживает контроль над лесной почвой, оставаясь невидимым для глаз.

"Призраки в истории — это способ общества пережить несправедливость прошлого. Анна Болейн стала символом невинно убиенной, чья энергия якобы заперта в месте ее гибели. Для Тауэра это еще и мощный бренд, привлекающий миллионы людей", — подчеркнул мировой историк Даниил Лаврентьев.

Важный нюанс: привидение чаще всего встречают в годовщину казни — 19 мая. В этот день смотрители Тауэра до сих пор отмечают странные звуки и перепады температуры в часовне, где покоится Анна. Возможно, это лишь старые сквозняки, но история королевы, которая изменила мир ради любви и за это поплатилась, продолжает жить.

Ответы на популярные вопросы об Анне Болейн

Правда ли, что у Анны было шесть пальцев?

Это миф, придуманный ее противниками, чтобы доказать связь с дьяволом. Во время эксгумации останков в позапрошлом веке никаких анатомических аномалий не обнаружили.

Почему ее казнили мечом, а не топором?

Меч считался более благородным и менее болезненным способом смерти. Генрих приказал вызвать специального мастера из Франции в качестве жеста сомнительного милосердия.

Где именно ее видят чаще всего?

Основные места сообщений о призраке — Белая башня, где она провела последние дни, и часовня Святого Петра в оковах, где находится ее могила.

Читайте также:

Экспертная проверка: историк, исследователь истории XIX–XX веков и научный лектор Екатерина Мельникова, историк Алексей Громов, мировой историк и эксперт по международной истории XX века Даниил Лаврентьев
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Недвижимость
Дача без луж и скользких тропинок: секрет идеального покрытия, которое служит годами
Ваш сад станет самым ярким в округе: как один сорт петунии может изменить вид всей дачи
Садоводство, цветоводство
Ваш сад станет самым ярким в округе: как один сорт петунии может изменить вид всей дачи
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Недвижимость
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Популярное
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?

Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Крымский мост: почему въезд свободен, а выезд в Керчи превратился в ад
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния
Голоса разделились пополам: итоги выборов в Армении лишили Пашиняна былого влияния Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Ваш сад станет самым ярким в округе: как один сорт петунии может изменить вид всей дачи
Вместо сложных тортов и долгого замеса: как быстро испечь сочный клубничный пирог
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Удар по поезду Москва-Симферополь: остановка движения и человеческие жертвы
Последние материалы
Деньги сгорают у миллионов граждан: неверная стратегия формирования резервов приводит к потере накоплений
Нежданные гости: Казахстан поставил под угрозу урожай Кузбасса
Дикий драйв азиатских улиц или пляж без лишних глаз? Выбираем правильный Вьетнам
Люди заперты в собственных домах: в Японии крупный хищник захватил центр полумиллионного города
Забудьте про заграничные паспорта: в Приморье обнаружили побережье с цветом воды как на Бали
Кошка включила игнор после разлуки? 4 шага к примирению заставят её снова мурлыкать
Галактика пробита насквозь: тысячи невидимых странников годами скрывались от наших телескопов
Не просто косметический дефект: ранняя седина буквально кричит о серьёзных сбоях в организме
Тело разучилось правильно двигаться: пятиминутный ритуал у стены заменяет дорогие обследования
Вместо мяса теперь соя: жесткий кризис заставил владельцев турецкого общепита пойти на обман
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.