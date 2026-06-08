Эффект мыла: почему стильный чехол заставляет камеру смартфона паниковать

Магнит в чехле — добро или зло для вашего гаджета? Многие боятся, что аксессуары с магнитами "убьют" начинку смартфона. Разберемся, стоит ли паниковать, если телефон странно снимает после контакта с мощным магнитом.

Фото: 500px.com by Johan Larsson, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Смартфон

Магнетизм против оптики

Современные смартфоны — это плотно упакованный бутерброд из электроники. Главная мишень для внешних полей — система оптической стабилизации (OIS) и модуль автофокуса. Они держатся на крошечных подвесах. Сильное притяжение буквально сбивает линзы с толку. Снимок плывет, фокус рыщет. Это чистая физика, а не магия.

"Магнитное поле создает паразитные токи в приводах объектива. Для механики системы стабилизации мощный внешний магнит — как рывок руля для неопытного водителя. Плавности движений линз больше нет", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Временный сбой или поломка

Если ваши фото стали "мыльными" после контакта с колонкой или мощным магнитным креплением — не спешите в сервис. В большинстве случаев это временный эффект. Уберите источник поля. Стабилизация откалибруется сама. Apple подтверждает: такие сбои проходят бесследно, если магнит не носили в чехле годами.

"Мы имеем дело с электромагнитной индукцией. Поле воздействует на ферромагнитные элементы привода. Пока источник рядом — система будет выдавать ошибку. Как только поле снято, привода возвращаются в рабочее состояние. Постоянный магнитный фон реально опасен лишь для техногенных систем старой закалки, но современные гаджеты защищены лучше", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Чрезвычайно мощные магниты — из разряда промышленных — могут повредить компоненты сильнее. В быту вы вряд ли встретите такой объект.

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Безопасность аксессуаров

Производители смартфонов знают про любовь пользователей к магнитным зарядкам. Техника проектируется с учетом этих полей. Использование аксессуаров, сертифицированных разработчиком, сводит риск к нулю. Если же вы используете дешевый "магнитный" ноунейм, риск неадекватного поведения камеры возрастает.

"Главный враг электроники — не магнит, а перегрев из-за неправильно работающих цепей питания, вызванный индукционными наводками. Всегда смотрите на спецификации чехлов. Сертифицированный аксессуар защищен от избыточной индукции", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Ответы на популярные вопросы о магнитах и смартфонах

Может ли магнит навсегда сломать камеру?

Вероятность крайне мала. Это возможно при воздействии критически сильных полей, которые не встречаются в быту.

Почему камера "плывет" в чехле с магнитом?

Магнитное поле искажает работу датчиков стабилизации, поэтому линзе сложно занять правильное положение.

Нужно ли нести телефон в ремонт при сбоях?

Сначала уберите магнитный аксессуар и перезагрузите устройство. В 99% случаев камера восстановится сама.

Безопасны ли магнитные зарядки стандарта MagSafe?

Да, их параметры строго выверены, чтобы не влиять на работу внутренних компонентов телефона.

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