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Настоящее пекло только начинается: Подмосковье столкнулось с аномалией запредельного уровня

Наука

В понедельник и вторник, 8 и 9 июня, жителей столичного региона ждет "погодный удар". Согласно данным Гидрометцентра, столбики термометров в Подмосковье преодолеют 30-градусную отметку. Это не легкий летний зной, а аномалия. Регион официально переходит в режим погодной опасности 2 уровня.

Дымка над городом и раскалённое солнце
Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain
Дымка над городом и раскалённое солнце

Жара: правила выживания

Если вы думаете, что справитесь с этим "на авось", вы ошибаетесь. При температуре выше 30 градусов тени воздух становится вязким. Организм перегревается, а нагрузка на сердечно-сосудистую систему растет в геометрической прогрессии. Ночи принесут 15-16 градусов, что станет единственным шансом для зданий и людей накопить немного прохлады. Используйте этот ресурс грамотно: закрывайте окна шторами утром и открывайте дом настежь после заката.

"При 30 градусах в тени работа систем жизнеобеспечения домов и организма человека проходит на пределе. Игнорировать это — значит добровольно идти на риск теплового удара", — [отметил] в беседе с Pravda. Ru Дмитрий Лапшин.

Насколько затянется пекло

Долгосрочные прогнозы не радуют оптимизмом. Аномальный температурный режим рискует задержаться в регионе до самого конца недели. Это уже не случайный температурный скачок, а климатический застой. Потоки горячего воздуха зависли над регионом, и вытеснять их пока некому.

Параметр Значение
Дневная температура Выше +30°C
Ночная температура +15…+16°C

Специалисты советуют не дожидаться перегрева. Пейте воду до того, как почувствуете жажду. Исключите тяжелый физический труд под открытым солнцем с 12 до 16 часов дня.

"Система кондиционирования в офисах и общественном транспорте работает на износ. Если произойдет сбой, инфраструктура отреагирует лавинообразно", — [пояснил] в беседе с Pravda. Ru Сергей Мартынов.

Ответы на популярные вопросы о жаре

Почему объявлен именно второй уровень опасности?

Это средний порог, при котором погода представляет реальную угрозу для здоровья и социальной инфраструктуры. Власти вводят его, чтобы коммунальные службы и медучреждения перешли в повышенную готовность.

Чем опасны такие ночные температуры?

Разница между ночным отдыхом и дневным пеклом создает "качели" для давления человека. Организм не успевает восстановиться, что провоцирует хроническую усталость и падение концентрации внимания.

"Люди часто недооценивают риск при 30 градусах, полагая, что это "просто лето". Физика процесса беспощадна: обмен веществ замедляется, концентрация падает, риск ЧС в быту возрастает", — [подчеркнул] в беседе с Pravda. Ru Виталий Корнеев.

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Экспертная проверка: Дмитрий Лапшин, учёный-физик; Сергей Мартынов, инженер-энергетик; Виталий Корнеев, специалист по промышленной безопасности.
Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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