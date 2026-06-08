Хоррор, в который сложно поверить: как карамельная волна стерла с лица земли район в Бостоне

Спокойный январский день, и вдруг из-за угла с грохотом вырывается коричневая стена высотой с двухэтажный дом. Это не вода, не лавина и не оползень — это 8 миллионов литров кипящей патоки, мчащейся по улицам со скоростью автомобиля. Бостонская катастрофа 1919 года до сих пор считается одной из самых странных и пугающих страниц американской истории. Трагедия, в которой сладость стала орудием убийства, изменила стандарты безопасности в архитектуре и оставила после себя "карамельный" шлейф, который, по легенде, до сих пор чувствуется в воздухе.

Фото: commons.wikimedia.org by Неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бостонская катастрофа, 1919

Физика сахарной цунами

Резервуар высотой в пять этажей лопнул внезапно, издав звук, напоминающий пулеметную очередь. Стальные листы разлетелись, и на улицы Норт-Энда хлынуло почти девять миллионов литров патоки. Коричневая волна поднялась на 4,5 метра и неслась со скоростью 60 километров в час. Это не было просто подтоплением: плотность сиропа в полтора раза выше воды, поэтому ударная сила сокрушала опоры железной дороги и жилые дома. Причиной стал износ металла и брожение мелассы, усиленное перепадом температур. Металл просто устал держать такую нагрузку.

"Конструкция была обречена с самого начала, так как толщина стальных листов не соответствовала объему жидкости. Внутреннее давление от брожения сахара и холодный воздух создали идеальные условия для разрушения швов", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Для людей патока стала смертельным капканом. Чем активнее человек пытался выбраться из густой массы, тем глубже его затягивало. Воздух вытеснялся липкой субстанцией, перекрывая дыхание. Пострадавшие застывали в сиропе, который на январском холоде быстро терял текучесть и превращался в подобие смолы. Этот трагический вариант развития событий показал, насколько беззащитен город перед техническим просчетом.

Спасательные работы в вязкой ловушке

Морская пехота и Красный крест работали на месте несколько суток. Доставать людей приходилось буквально наощупь, пробираясь через метровый слой тягучей массы. Патока забивала стоки и подвалы, делая каждый шаг спасателей испытанием. К вечеру первого дня поверхность застыла настолько, что по ней можно было ходить, но под коркой все еще находились тела. Опознание затруднялось тем, что сироп полностью покрывал одежду и лица погибших плотным слоем.

Тот самый секрет выживания в подобной ситуации заключался в скорости реакции, но у жителей Бостона не было и минуты. Судебные разбирательства длились годами, пока компания пыталась обвинить в случившемся диверсантов. Однако экспертиза подтвердила: виновата жадность и плохой инженерный расчет. В итоге пострадавшие получили компенсации, но это не могло вернуть жизни двум десяткам рабочих и прохожих. Любое подобное решение администрации завода экономить на безопасности оборачивается катастрофой.

"Работа с патокой в таких условиях — это кошмар для пожарных. Сироп липнет к обуви, забивает насосы и делает инструменты бесполезными. В таких случаях обычная вода бессильна, нужна только подача под огромным давлением или использование соли", — объяснил инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

Месяцы очистки и запах через десятилетия

На очистку Бостона ушло более 80 тысяч рабочих часов. Патока не смывается просто так — город пришлось буквально отскабливать. Вода в гавани стала коричневой на долгие месяцы, а морская фауна погибала от нехватки кислорода. Использовали соленую воду и песок, чтобы хоть как-то нейтрализовать липкий налет на брусчатке. Но сахар пропитал кирпич и дерево старых зданий насквозь. Это не та деталь, которую можно легко исправить уборкой.

Характеристика Показатель Объем вылившейся патоки 8,7 млн литров Скорость движения волны 60 км/ч Число погибших 21 человек Трудозатраты на уборку 87 000 человеко-часов

Местные жители уверяют, что в сильную жару улицы Норт-Энда до сих пор пахнут карамелью. Пористый камень удерживает остатки сахара десятилетиями. Каждая погодная ошибка синоптиков, оборачивающаяся зноем, возвращает горожанам память о том сладком и страшном дне. Современный район давно перестроен, на месте резервуара — площадка для игр, но история вросла в стены домов.

"Сахар обладает удивительной способностью проникать в глубокие слои строительных материалов. Если патока впиталась в фундамент, то при нагревании она неизбежно начинает пахнуть, так как органические соединения разрушаются крайне медленно в отсутствие микробов", — подчеркнул ученый-химик Илья Сафронов.

Ответы на популярные вопросы о Бостонской трагедии

Правда ли, что патока могла двигаться так быстро?

Да, из-за огромного давления высокого столба жидкости в узком пространстве улиц инерция была колоссальной. Плотность и вязкость не мешали разгону в первые минуты катастрофы.

Почему люди не могли просто выплыть?

Патока — это неньютоновская жидкость. Чем больше силы вы прикладываете, чтобы выбраться, тем больше сопротивление. Человек просто вяз в ней, как в болоте.

Связано ли это было с сухим законом?

Прямо. Завод торопился произвести как можно больше этанола из патоки, пока запрет не вступил в силу. Это заставляло забивать резервуары до отказа, игнорируя нормы нагрузки.

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