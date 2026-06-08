Магия или бизнес? Почему отели и авиакомпании официально отменяют число 13

Вы заходите в лифт фешенебельного отеля, нажимаете на кнопку — и после 12-го этажа сразу следует 14-й. Это не ошибка проектировщиков, а дань многовековому страху, который просочился даже в современную архитектуру, авиацию и IT-индустрию. Трискайдекафобия — боязнь числа 13 — превратилась из древнего суеверия в глобальный культурный феномен. Разбираемся, откуда растут корни этого страха, почему «число зверя» преследует даже прогрессивные корпорации и действительно ли 13 приносит несчастья, или мы сами создали это проклятие?

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Панель управления лифтом

Корни предубеждений

Число двенадцать считается символом завершенности и гармонии. В году двенадцать месяцев, на циферблате столько же часов, а знаки зодиака делят небо на двенадцать равных частей. Тринадцать на этом фоне выглядит лишним элементом, который вносит беспорядок в отлаженную систему. Это ощущение неправильности веками трансформировалось в подозрительность. В религиозных текстах негативный фон усилился из-за предания о Тайной вечере, где за столом находилось тринадцать человек, включая предателя Иуду.

"На пустые суеверия наслаивается реальная экономика. Продать номер или сдать в аренду офис на тринадцатом этаже в разы сложнее — клиенты просто отказываются туда заезжать, опасаясь дурных действий судьбы", — отметил историк науки Сергей Белов.

Оккультные течения добавили масла в огонь. В картах Таро тринадцатый порядковый номер занимает аркан Смерть. Хотя знатоки толкуют его как знак перемен и обновления, в массовом сознании закрепился буквальный и пугающий образ. Культурный пласт оказался настолько мощным, что даже научные открытия не смогли его пошатнуть. Любопытно, что знаменитую легенду об отсутствии тринадцатой статьи в древнем кодексе Хаммурапи ученые опровергли. На деле там описаны правила найма лодочников, но этот вариант правды мало кого интересует.

Архитектура и транспорт

В США трискайдекафобия — страх перед тринадцатью — стала частью производственных стандартов. Застройщики сознательно исключают цифру из планировок. Вместо тринадцатого этажа лифт проезжает технический уровень или сразу переходит к следующему числу. В авиации ситуация схожая. Многие компании убирают тринадцатый ряд кресел, чтобы не тревожить пассажиров. Психологический комфорт клиентов напрямую влияет на прибыль, поэтому бизнесу проще изменить нумерацию, чем бороться с предрассудками.

Сфера проявления Как маскируют число Отели и офисы Этажи 12А, 14 или "технический" Авиаперевозки Пропуск 13-го ряда в салоне Программный софт Переход с 12-й на 14-ю версию

Тот самый секрет кроется в коммерческой выгоде. Если страховые компании или инвесторы видят в проекте потенциальные риски — даже иррациональные — они требуют их минимизации. В Формуле-1 на протяжении многих лет гонщики избегали болидов с номером тринадцать. Традиция была нарушена лишь недавно, когда пилот из Венесуэлы выбрал это число, считая его удачным. Для большинства же любое решение использовать "нехорошие" цифры выглядит неоправданным вызовом.

"В науке нет понятий "счастливое" или "несчастное" число. Это исключительно продукт работы нашей психики, которая пытается найти закономерность в случайных событиях и катастрофах", — подчеркнул ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Реальные случаи и мифы

В историю вошел старт космического корабля Аполлон-13. Миссия сопровождалась поломками и едва не закончилась трагедией. Суеверные люди позже нашли массу совпадений: время старта, дата выхода на орбиту и номер площадки были завязаны на роковом числе. После этого случая даже в технических организациях стали внимательнее относиться к цифрам. В компьютерном мире разработчики офисных программ и бухгалтерских систем тоже перепрыгивают через тринадцатые версии, опасаясь программных сбоев или плохого спроса.

На Востоке ситуация иная. В Китае несчастливым считается число четыре, созвучное по произношению со словом "смерть". В Италии же тринадцать и вовсе воспринимают как добрый знак. Однако глобализация делает западные стандарты доминирующими. Процент зданий без тринадцатого этажа в Нью-Йорке остается стабильно высоким, что подтверждает устойчивость культурного кода. С этим стоит быть аккуратнее — любая лишняя деталь, вызывающая у человека тревогу, становится препятствием для бизнеса.

Ответы на популярные вопросы

Почему в лифтах нет кнопки 13

Владельцы зданий боятся снижения стоимости недвижимости и дискомфорта жильцов. Пустой или "плохой" этаж приносит убытки.

Как называют 13-й этаж, если его пропускают

Обычно после 12-го этажа в нумерации идет 14-й. Иногда используют буквенные обозначения вроде 12А или называют уровень техническим этажом.

Правда ли, что 13-я статья кодекса Хаммурапи отсутствует

Это миф. В древнем своде законов статья под этим номером существует и регулирует вопросы оплаты труда лодочников.

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