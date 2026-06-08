Глаз-телескоп и лай в космосе: могут ли орбитальные аномалии поставить под угрозу полёт к Марсу

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Наука

Орбитальный полет — это не просто холодный расчет траекторий и бесконечные отчеты о работе систем жизнеобеспечения. Реальность в космосе ведет себя странно. Космонавты сталкиваются с эффектами, которые не вписываются в строгие учебники физики, и некоторые из этих историй выходят далеко за рамки технических неисправностей или обычной усталости экипажа.

Космонавт на станции
Фото: Pravda.ru by Сергей Белов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Космонавт на станции

Эффект обзора: когда Земля становится частью экипажа

В космосе привычный мир дает трещину. Астронавты часто переживают так называемый "эффект обзора". Это не просто красивый вид из иллюминатора. В моменты пребывания вне корабля человек перестает воспринимать себя как отдельную единицу. Граница между телом и планетой стирается. Астронавты описывают это как полное физическое слияние с Землей. Инженеры по складу ума обычно молчат об этих озарениях. Они боятся, что их записи сочтут непрофессиональными.

"Эти переживания — не выдумки. Они указывают на глубокую адаптацию тела к экстремальным условиям, в которых сознание начинает работать иначе", — предположил в беседе с Pravda.Ru Дмитрий Лапшин, учёный-физик.

Галлюцинации или иная реальность?

Ситуация усложняется, когда на орбите начинаются видения. Космонавт-испытатель Сергей Кричевский неоднократно отмечал странные случаи. Экипажи погружаются в состояния глубокого измененного сознания. Один космонавт рассказывал, как буквально перевоплотился в динозавра. Он чувствовал чешую, перепонки на руках и даже издавал звериный крик. Такие свидетельства исчисляются десятками.

Явление Описание
Звуковые аномалии Лай собак, детский плач, музыкальные фрагменты в пустоте.
Телескопическое зрение Способность видеть малые объекты (автобусы, здания) с орбиты.
Фосфены Логически упорядоченные световые вспышки перед глазами.

Юрий Гагарин и Алексей Леонов сообщали о музыке в космосе. Владислав Волков слышал лай собаки, переходящий в плач. Физика здесь бессильна, но записи фактов остались. Есть и визуальные аномалии. Гордон Купер видел постройки в Тибете прямо из капсулы. Юрий Глазков разглядел автобус. Это явление называют "эффектом телескопического зрения". Оно ломает представление об оптических возможностях человеческого глаза.

"Наш мозг в условиях невесомости и радиации начинает интерпретировать сенсорные сигналы по иным правилам, что может приводить к подобным визуальным феноменам", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru Алексей Корнилов, биофизик.

Что скрывают эти сигналы

Ученые не спешат с выводами. Возможно, виновато излучение, бомбардирующее сетчатку глаза, или особые состояния невесомости. Однако осознанность этих видений поражает. Сергей Кричевский считает, что замалчивание таких данных опасно. Особенно перед полетом к Марсу. Если мы не понимаем, что происходит с мозгом человека в глубоком космосе, риск аварий кратно возрастает.

Космос меняет восприятие фундаментально. Возможно, это ключ к пониманию сознания, а не просто набор случайных галлюцинаций. Мы находимся на пороге открытия форм реальности, которые раньше казались научной фантастикой.

"Нельзя игнорировать биологическую реакцию человека на среду, где отсутствует привычная нам физика привычных масштабов", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru Алексей Руднев, астрофизик.

Ответы на популярные вопросы о состоянии космонавтов

Почему космонавты видят цвета и вспышки с закрытыми глазами?

Ранее считалось, что это космические лучи бьют по сетчатке. Но сейчас изучают теорию, что это активность глубоких структур мозга на фоне отсутствия гравитационных нагрузок.

Являются ли видения динозавров психическим отклонением?

Нет. Это называют измененным состоянием сознания. В условиях изоляции мозг может извлекать информацию из глубин памяти или иных источников.

Может ли невесомость влиять на зрение?

Да. В космосе меняется приток крови к голове. Это меняет глазное давление и, возможно, позволяет мозгу обрабатывать сигналы иначе, чем на Земле.

Почему об этом мало говорят?

Профессионалы опасаются за свою карьеру. Есть четкий запрос на техническую отчетность, любые аномальные переживания могут восприняться как попытка имитировать психологическую неустойчивость.

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