Они уже на подлёте? Зачем астрономы спешно обновляют протокол действий при контакте с инопланетянами

Человечество веками всматривается в бездну космоса, ожидая весточки от соседей по Вселенной. Проблема не в том, "позвонят" ли нам инопланетяне, а в том, как мы отреагируем на этот звонок. Ученые обновили алгоритм действий на случай контакта, чтобы первый сигнал не вызвал на планете тотальный хаос.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Инопланетянин

Новые правила игры

Инструкции 2010 года требовали апгрейда. Астрономы работают с колоссальными массивами данных, а современные цифровые инструменты позволяют находить аномалии куда быстрее. Председатель комитета Международной академии астронавтики по поиску внеземного разума Майкл Гарретт уверен: обнаружение сигнала — вопрос времени. Это может сделать даже не профильный исследователь, а ученый, занятый изучением двойных систем или пылевых дисков.

"Никто не знает, когда это произойдет, но кто-то обязательно что-то найдет. Правила нужны ученым, чтобы осознать масштаб открытия и последствия", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Социальный шторм и прозрачность

Пятнадцать лет назад мир жил иначе. Сегодня любая утечка в соцсетях разлетается мгновенно. Гарретт отмечает, что контролировать медиа стало сложнее, но скрывать данные — худшая стратегия. Люди склонны верить в правительственные заговоры, поэтому сообщество Seti делает упор на максимальную открытость и верификацию сигналов.

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"Недостаток информации на такую острую тему ведет к массовой истерии. Мир меняется, и протоколы должны отражать эту реальность", — отметила в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Безопасность исследователей

Исследователи обязаны верифицировать находки через рецензируемые публикации и делать данные доступными. Однако личная безопасность ученых вышла на первый план. Вычислить место работы и дом специалиста в наш век — пара кликов. Организациям рекомендовано защищать сотрудников от нежелательного внимания.

"Технологии упростили поиск жизни, но они же поставили ученых под удар. Открытость не должна граничить с безрассудством", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru специалист по техногенным рискам Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о поиске внеземного разума

Зачем нужны протоколы, если сигнала еще нет?

Чтобы избежать паники и медиахаоса. Правила определяют алгоритм проверки и публикации данных, исключая ложные тревоги и фальсификации.

Кто должен проверять сигнал инопланетян?

Группа ученых, обнаружившая аномалию, обязана подтвердить данные через рецензирование и привлечь коллег из международных обсерваторий.

Может ли ученый отказаться от взаимодействия со СМИ?

Да, протокол признает право отдельных исследователей на отказ от публічности ради личной безопасности.

Почему важно действовать прозрачно?

Закрытость порождает теории заговора о "правительственных секретах", которые дестабилизируют общество быстрее, чем сам факт контакта.

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