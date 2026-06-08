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Трепанг-двойник: ИИ раскрыл секрет контрабандистов

Наука » Технологии

Контрабандисты вылавливают трепангов в промышленных масштабах. Эти морские огурцы стоят бешеных денег на черном рынке, ведь в Азии их считают эликсиром молодости и деликатесом. Проблема в том, что сушеный легальный трепанг выглядит точно так же, как краденый. Полиция бессильна: пока ты не разрежешь каждую тушку в лаборатории, преступление не доказать. Но на помощь пришел искусственный интеллект, который видит разницу там, где пасует человеческий глаз.

трепанг
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
трепанг

Цифровой глаз против браконьеров

Трепанг — это не просто медлительная сосиска на дне океана. Это пылесос экосистемы, который чистит песок. Когда браконьеры выметают их подчистую, море начинает гнить. Сейчас торговля этими иглокожими превратилась в бизнес с оборотом в миллиарды долларов. Преступники смешивают незаконный улов с официальными партиями, и отличить их друг от друга невозможно. Ученые решили использовать нейросети, чтобы прекратить этот "карнавал маскировки".

"Биологические системы реагируют на стресс вылова и сушки специфическим изменением текстуры поверхности. ИИ улавливает эти микроскопические паттерны, которые не видит инспектор на таможне", — объяснил в беседе с Pravda. Ru биолог Андрей Ворошилов.

Технология основана на глубоком обучении. Машине скормили тысячи снимков легальных и нелегальных особей. Оказалось, что трепанги из разных регионов и добытые разными способами имеют уникальный "почерк" морщин и выростов на коже. Алгоритм просто сканирует тушку и выдает вердикт с точностью выше 90%.

Как работают алгоритмы распознавания

Вместо того чтобы копаться в ДНК, что дорого и долго, физики и программисты предложили визуальный анализ. Каждая особь трепанга имеет свою геометрию. Нейросеть разбивает изображение на миллионы пикселей и ищет аномалии в распределении шипов. Если трепанг был выловлен в запретной зоне, его физические параметры будут отличаться от тех, что выращены на ферме. Это как отпечатки пальцев, только у морского огурца.

Метод контроля Эффективность и скорость
Лабораторный анализ ДНК Дни и недели, стоит очень дорого
Визуальный осмотр инспектором Низкая точность, субъективность
Сканирование с ИИ Секунды, портативность, высокая точность

Подобные технологии уже используются в других сферах. Например, российские физики нашли замену сложным стелс-маскировкам, работая с электромагнитными волнами. Здесь принцип тот же: анализ того, как свет отражается от поверхности объекта, выдает его истинную природу. Браконьерам теперь не поможет даже самая искусная подделка документов.

"Любая попытка обмануть систему упирается в математику. Алгоритмы видят структурные несоответствия в тканях, которые возникают при нарушении условий добычи", — констатировал учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Будущее морских экосистем

Если внедрить такие сканеры в каждом порту, рынок контрабанды схлопнется. Без возможности сбыта браконьерство теряет смысл. Это критически важно для восстановления популяций. Трепанг медленно растет, и его исчезновение превратит береговые линии в мертвые зоны.

"Уничтожение донных организмов ведет к коллапсу всей пищевой цепочки. ИИ — это не просто игрушка, а единственный реальный инструмент оперативного контроля за биоресурсами", — подчеркнул эколог Денис Поляков.

Применение нейросетей в экологии — это глобальный тренд. От распознавания незаконной вырубки лесов до идентификации редких видов рыб в уловах. Цифровизация превращает инспектора из усталого человека с бумажкой в оператора мощного аналитического центра. Это неизбежный путь, если мы хотим оставить в океане что-то, кроме пластикового мусора.

Ответы на популярные вопросы о применении ИИ

Как именно ИИ отличает легального трепанга от браконьерского?

Система анализирует микротекстуру кожи и морфологические признаки, характерные для конкретных регионов вылова или условий фермерского выращивания, находя отличия, незаметные для человека.

Нужно ли специальное оборудование для такой проверки?

Для базового анализа достаточно смартфона с камерой высокого разрешения и установленного приложения, связанного с облачной нейросетью.

Может ли ИИ ошибаться из-за повреждений тушки трепанга?

Алгоритмы обучаются на деформированных образцах, поэтому шрамы или частичные повреждения обычно не сбивают программу с толку, она оценивает совокупность признаков.

Где еще в экологии применяется эта технология?

Аналогичные системы используют для борьбы с нелегальной торговлей плавниками акул, мониторинга миграции птиц и обнаружения лесных пожаров на ранних стадиях через спутники.

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Экспертная проверка: биолог Андрей Ворошилов, учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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