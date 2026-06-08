Небесный вальс: как пара звезд подстегнула разгадку астрономической загадки

Пара звезд, вальсирующих в смертельном пике, — так выглядит найденный космический хулиган ASKAP J1745. Это не просто точка на карте неба, а мощный источник повторяющихся радиовсплесков, который наконец-то удалось поймать за руку. Астрономы годами гадали, что это за "медленные" сигналы, которые возникают из ниоткуда и так же внезапно исчезают. Чаще всего космос либо молчит, либо тараторит, как пулемет, а тут — ленивые вспышки, повторяющиеся с интервалом в часы.

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Галактики в наблюдаемой Вселенной

Анатомия космического "Розеттского камня"

Представьте, что вы нашли древний свиток, где одно и то же написано на трех языках. Именно этим стал объект ASKAP J1745. Впервые астрономы зафиксировали вспышки сразу в трех диапазонах: радио, рентгеновском и оптическом. До этого из двенадцати известных "медленных" транзиентов десять оставались полной загадкой. Был виден только радиошум и не было понимания, кто нажимает на кнопку передатчика.

"Обнаружение синхронных вспышек в рентгене и радио — это джекпот. Это доказывает, что перед нами не одинокий объект, а сложная динамическая система, где энергия перекачивается от одного тела к другому", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Большинство таких сигналов прячутся в пылевых облаках центра Галактики. Это все равно что пытаться разглядеть фонарик в густом тумане. Но ASKAP J1745 оказался "чистым". Его сигналы повторялись на каждом витке звездной пары, давая четкий ритм. Если классические пульсары — это бешеные центрифуги, делающие оборот за секунды, то эти подопечные ведут себя как вальяжные гиганты, выдавая импульс раз в 20-30 минут.

Откуда берутся радиовсплески?

Раньше ученые грешили на "уставшие" нейтронные звезды. Теория гласила: пульсар стареет, замедляется и в итоге затихает. Но физика — дама строгая. Если звезда крутится слишком медленно, она не может генерировать радиоволны. Это как пытаться зажечь лампочку, едва проворачивая ручку динамо-машины. Напряжения просто не хватит. Но есть всплески, значит, пульсары тут ни при чем.

Тип объекта Период вращения / сигнала Обычный пульсар От миллисекунд до нескольких секунд Долгопериодический транзиент От 20 минут до 24 часов

Вместо одиночных звезд астрономы начали искать пары. Выяснилось, что идеальный кандидат на роль "радиохулигана" — это дуэт из белого карлика (мертвого ядра звезды) и его соседа, красного карлика. Они вращаются так близко, что белый карлик буквально сдирает кожу с напарника, затягивая его вещество в свою гравитационную воронку. Этот процесс называется аккрецией, и именно он "зажигает" космос.

Как мы вычислили ASKAP J1745

Объект ASKAP J1745 — это классическая "катаклизмическая переменная". Название звучит как диагноз, и по сути так и есть. Гравитация белого карлика настолько мощная, что поток плазмы от второй звезды врезается в его поверхность, разогреваясь до миллионов градусов. Именно поэтому телескопы видят рентгеновское излучение. Но откуда берется радиосигнал? Ответ — в магнитных полях.

"Магнитное поле в таких системах в тысячи раз сильнее, чем в самом мощном аппарате МРТ. Когда заряженные частицы влетают в такую ловушку, они начинают бешено ускоряться, генерируя направленный радиолуч", — отметил в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Важно понимать: Вселенная — это не только расширение пространства, но и постоянная борьба полей. В системе ASKAP J1745 мы видим уникальную синхронизацию. Каждый раз, когда звезды проходят определенную точку орбиты, "включается" маяк. Это позволяет не только изучать сами звезды, но и видеть, как плазма ведет себя в условиях, которые невозможно создать на Земле.

Новая лаборатория экстремальной физики

Зачем нам это нужно? Во-первых, это позволяет понять, как умирают и перерождаются звездные системы. Во-вторых, такие объекты — готовые лаборатории. Астрономы изучают потоки плазмы, которые разгоняются до субсветовых скоростей. Это знание может пригодиться даже при изучении геологии Марса или других планет, где космическая радиация играет ключевую роль.

"Такие открытия заставляют пересмотреть модели звездной эволюции. Оказывается, "мертвые" звезды могут быть куда активнее, чем мы предполагали", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астроном Павел Громов.

Теперь, имея на руках "Розеттский камень" в виде ASKAP J1745, астрономы могут расшифровать сигналы остальных десяти молчаливых транзиентов. Космос перестал быть набором случайных помех. Ученые начинают понимать язык, на котором говорят звездные пары, и этот язык — физика экстремальных состояний.

Ответы на популярные вопросы о радиовсплесках

Что такое долгопериодический транзиент?

Это космический объект, излучающий радиоволны не постоянно, а короткими вспышками с интервалом от нескольких минут до нескольких часов.

Почему их так трудно обнаружить?

Они "молчат" большую часть времени. Чтобы поймать сигнал, нужно направить телескоп в нужную точку неба именно в тот короткий момент, когда происходит всплеск.

Чем ASKAP J1745 отличается от других?

Это первый объект, у которого мы увидели вспышки сразу в радио, оптике и рентгене, что позволило точно определить его природу как двойную систему.

Опасны ли эти всплески для Земли?

Нет, они находятся на огромном расстоянии. Их энергия велика для источника, но до нас долетают лишь слабые радиосигналы, которые ловят только сверхчувствительные антенны.

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