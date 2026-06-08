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Экологический джекпот: солнечные фермы превратили пустыни в рай для птиц

Наука » Технологии

Представьте: мертвая, иссушенная земля, которая годами выплескивала в атмосферу тонны углеродной дряни. А теперь на этом месте плещется вода, поют редкие птицы, а сверху стоят ряды высокотехнологичных зеркал, качающих энергию прямо из солнца. Ученые из Грайфсвальдского университета доказали: солнечные фермы на заболоченных торфяниках — это не бред безумного инженера, а настоящий джекпот для экологии.

Туманное болото на рассвете
Фото: Pravda.Ru by Павел Синицын, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Туманное болото на рассвете

Физика болота: как подружить ток и трясину

Торфяники в Германии и Британии десятилетиями насиловали осушением ради сельского хозяйства. Результат? 95% немецких болот превратились в пылящие пустоши, которые генерируют 5% мировых выбросов парниковых газов. Это как если бы у вас в огороде стоял постоянно включенный выхлопной кран. Исследователи решили: хватит пахать там, где должна быть вода. Но просто залить землю — значит потерять доход. Тут на сцену выходят солнечные панели.

"Такая модель убивает двух зайцев: прекращается гниение торфа, поднимается уровень воды, и получаются чистые мегаватты. Это реальный способ обеспечить финансовый суверенитет через возобновляемые источники на землях, которые раньше считались обузой", — констатировал в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Экспериментальный участок в Северной Германии показал удивительное: конструкции панелей не мешают экосистеме восстанавливаться. Напротив, они создают микроклимат. Под ними испарение идет медленнее, а опоры становятся для живности элементами "интерьера".

Пернатые арендаторы: почему птицы выбирают батареи

Эколог Ханна Рей Мартенс, ведущий автор исследования, буквально "ловила за хвост" биоразнообразие с помощью диктофонов и машинного обучения. Оказалось, что солнечный парк стал элитным жильем. Луговой конёк (вид на грани исчезновения) использует панели как взлетные площадки: сел, осмотрелся, спикировал за мухой — и назад на теплую поверхность. В это же время камышовка-барсучок радуется вернувшейся воде.

Тип участка Результат для природы
Осушенный торфяник (пашня) Выбросы CO2, деградация почвы, низкое видовое разнообразие.
Заболоченный солнечный парк Связывание углерода, возвращение редких птиц, генерация энергии.

Смесь лесных и водно-болотных птиц на одном пятачке — это научный нонсенс, который стал реальностью. Зяблики и лесные коньки отлично ладят с "болотными" соседями, используя металлические фермы как искусственные деревья.

"Возвращение птиц — лучший индикатор того, что система оживает. Это не просто установка железа, а полноценное управление средой, где технологии не вытесняют жизнь, а страхуют её", — объяснил в беседе с Pravda.Ru биолог-эколог Аркадий Кузнецов.

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Германия гробит свои торфяники на 95%, Британия — на 80%. Когда торф сохнет, он горит в химическом смысле, выбрасывая в небо накопленный за тысячи лет углерод. Заболачивание ставит на этом процессе крест. Но фермерам нужны деньги. Правительство Германии уже начало выплачивать компенсации тем, кто готов сменить плуг на солнечную панель и утопить свои поля.

Хотя пока таких площадок всего пять, потенциал огромен. Это позволяет перестать беспокоиться о том, что сбережения перестанут приносить доход, если инвестировать в правильные "зеленые" технологии. Но ученые предупреждают: не надо пихать батареи на здоровые болота. Мы лечим только "больные", убитые мелиорацией земли.

"Любое техногенное вмешательство в экосистему требует жесткого мониторинга. Здесь важно, чтобы панели не стали источником загрязнения при возможных паводках", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru инженер по охране окружающей среды Никитин Олег.

Ответы на популярные вопросы о солнечных торфяниках

Зачем вообще заливать торфяники водой?

Сухой торф разлагается и выбрасывает парниковые газы. Вода блокирует доступ кислорода, запечатывая углерод внутри и восстанавливая естественный фильтр планеты.

Не мешают ли панели птицам гнездиться?

Напротив, оборудование создает защищенные зоны и места для обзора. Исследование 2024 года подтвердило рост численности редких видов на таких участках.

Выгодно ли это землевладельцам?

Да, за счет государственных субсидий и продажи электроэнергии. Это стабильнее, чем пытаться вырастить урожай на деградировавшей и закисленной почве.

Нужно ли ставить солнечные станции на все болота?

Нет. Ученые настаивают на использовании только ранее осушенных и испорченных территорий. Нетронутая природа должна оставаться нетронутой.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, биолог-эколог Аркадий Кузнецов, инженер по охране окружающей среды Никитин Олег
Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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