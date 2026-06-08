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Галактика-жертва: астрономы раскрыли шокирующую правду о Малом Магеллановом Облаке

Наука » Экология » Космос

В космосе вежливость не в чести. Прямо у нас под боком разворачивается гравитационный мордобой: Большое Магелланово Облако (БМО) методично раздевает своего соседа — Малое Магелланово Облако (ММО). Мы привыкли считать, что Малое Облако — это аккуратный вращающийся диск, но свежие данные телескопа VISTA превратили эту картинку в пыль. Оказалось, перед нами не галактика, а жертва разбоя, которую растягивает в разные стороны массивный "родственник".

Взрыв сверхновой в Малом Магеллановом Облаке
Фото: nasa.gov by NASA, ESA, the Hubble Heritage Team (STScI/AURA) and J. Green (University of Colorado, Boulder), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Взрыв сверхновой в Малом Магеллановом Облаке

Космический гоп-стоп: как БМО ворует звезды

Астрономы 11 лет следили за миллионами звезд через чилийский телескоп VISTA. Раньше думали, что ММО крутится само по себе, как приличная галактика. Ничего подобного. Звезды внутри него несутся врассыпную по оси юго-восток — северо-запад со скоростью 17 километров в секунду. Если провести линию их бегства, она упрется аккурат в Большое Магелланово Облако. БМО просто вытягивает из соседа кишки, превращая некогда компактную систему в бесформенное облако газа и звездной крошки.

"Результаты свидетельствуют о масштабном приливном расширении Малого Магелланова Облака и опровергают давние предположения о том, что оно ведет себя как вращающийся диск. Внутреннее движение звезд обусловлено не упорядоченным вращением, а гравитационными возмущениями, вызванными многократными столкновениями с Большим Магеллановым Облаком на протяжении миллиардов лет", — подчеркнула в беседе с журналом Space ведущий автор исследования Шриприя Виджаяшри.

Это не просто легкое влияние. БМО буквально пережевывает соседа. Эти "укусы" на структурном уровне видны благодаря инфракрасному диапазону VISTA, который видит сквозь пылевые завесы. Картина печальная: то, что мы принимали за вращение, на самом деле — предсмертные конвульсии растягиваемого объекта. Малое Облако уже потеряло свою форму и продолжает терять массу, становясь частью шлейфа своего агрессивного компаньона.

Параметр Малое Магелланово Облако (ММО)
Дистанция от Земли Около 200 000 световых лет
Скорость разлета звезд 17 км/с (10,6 мили/с)
Статус структуры Распадается под действием приливных сил

Машина времени в движении светил

Движение звезд — это черные ящики космических катастроф. Изучая траектории красных гигантов, рожденных два миллиарда лет назад, ученые наткнулись на еще одну загадку. Эти старики мигрируют на север. Поскольку ММО и БМО только недавно подошли к Млечному Пути, этот маневр — эхо какого-то древнего столкновения, случившегося задолго до встречи с нашей Галактикой. Это доказывает, что пара карликов мутузит друг друга уже вечность по меркам человечества.

"Масштабы разрушения в Магеллановых Облаках показывают, насколько динамична наша местная группа галактик. Мы видим не статичные объекты, а живой процесс поглощения одной системы другой, что в итоге закончится полным слиянием с Млечным Путем", — резюмировал в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Впрочем, радоваться Большому Облаку осталось недолго. На горизонте уже маячит настоящий хищник — Млечный Путь. Наша Галактика уже высасывает газ из обоих Магеллановых Облаков, создавая гигантский газовый хвост. Через несколько миллиардов лет эта коммунальная ссора закончится предсказуемо: Млечный Путь проглотит обоих "братьев", не поперхнувшись. Физика здесь работает как каток — масса решает всё, а маленькие и гордые галактики неизбежно идут на корм гигантам. Подобные события — обычное дело в эволюции вселенной, будь то эволюция жизни или движение звездных скоплений.

"Динамика звезд в Малом Облаке — это не случайный хаос, а четкая улика гравитационного преступления. Мы видим, как структура разрушается в реальном времени, превращаясь из организованной системы в россыпь трофеев для более крупных соседей", — объяснил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Пока звезды разлетаются, астрономы пытаются понять, какие еще скелеты прячутся в этом шкафу. Некоторые объекты ведут себя настолько странно, что напоминают артефакты затонувших цивилизаций - всё на виду, но механизмы их появления ускользают. Понимание того, как БМО уничтожает ММО, даст ключ к осознанию того, сколько еще карликовых галактик наш Млечный Путь уже успел "переварить" за свою долгую историю.

Ответы на популярные вопросы о Магеллановых Облаках

Почему Малое Магелланово Облако считается неправильной галактикой?

У него нет четкой спиральной структуры или эллиптической формы. Из-за постоянных гравитационных атак со стороны Большого соседа оно превратилось в бесформенное нагромождение звезд и газа.

Видны ли эти галактики невооруженным глазом?

Да, но только из Южного полушария. Они выглядят как тусклые светящиеся пятна, похожие на оторвавшиеся куски Млечного Пути.

Что такое Магелланов поток?

Это огромный шлейф газа, который гравитация Млечного Пути вытягивает из обоих Облаков. Он тянется на сотни тысяч световых лет вдоль траектории их движения.

Когда Магеллановы Облака исчезнут?

Через несколько миллиардов лет они окончательно упадут на Млечный Путь и станут частью его звездного населения. Малое Облако к тому моменту, скорее всего, превратится в звездный поток.

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Автор Оксана Аникина
Оксана Аникина — журналист, литературный редактор, заместитель главного редактора Правда.Ру
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