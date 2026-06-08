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Тайны древней Пангеи: 1500 км породы скрыты под городами США и таят новую угрозу

Наука

Под оживленными улицами Нью-Йорка, Вашингтона и Филадельфии ученые обнаружили гигантский массив древней породы, о существовании которого не догадывались десятилетиями. Этот 1500-километровый фрагмент суперконтинента Пангея скрыт на глубине до 200 километров. Открытие, сделанное после 20 лет исследований, не только переписывает геологическую историю Северной Америки, но и указывает на новую, неожиданную угрозу для современных энергосетей.

Нью-Йорк
Фото: commons.wikimedia.org by Alen Ištoković, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Нью-Йорк

Каменный пояс под мегаполисами

Привычный ландшафт Нью-Йорка или Вашингтона кажется изученным до сантиметра, но реальность под землей оказалась гораздо сложнее. Геологическая служба США завершила масштабный проект, который длился два десятилетия. Результат ошеломил: под землей тянется Пьемонтский резистор — колоссальный фрагмент Пангеи длиной в 1500 километров. Эта плита уходит вглубь планеты на 200 километров, создавая своего рода жесткий каркас под жилыми кварталами. Раньше сейсмические волны просто не замечали этот пласт. Чтобы увидеть скрытое, ученым пришлось сменить тактику и вместо обычного простукивания недр измерить магнитные поля и электрические токи в коре. Выяснилось, что этот кусок суши сформировался в момент, когда северная часть Америки решила "отчалить" от общего суперконтинента. Со временем его просто завалило слоями ила и песка, превратив в невидимый фундамент.

"Обнаружить такую махину под самым густонаселенным районом страны — это как найти потайную комнату в доме, где живешь всю жизнь. Мы видим, что структура недр неоднородна, и это влияет на физические процессы, которые происходят прямо сейчас", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин специально для Pravda.Ru.

Тот самый секрет кроется в плотности этой породы. Она ведет себя совсем не так, как обычный грунт. Плита настолько сухая и прочная, что практически не проводит ток. На первый взгляд, это звучит безобидно. Но именно в этой изоляции кроется главная проблема для современных городов.

Почему ток идет к людям

Когда на Солнце происходят мощные вспышки, на Землю обрушиваются геомагнитные бури. В норме электрические токи, возникающие в атмосфере, спокойно уходят в глубину планеты и там затихают. Однако Пьемонтский резистор работает как гигантский диэлектрик — огромная резиновая прокладка под городами. Электричеству просто некуда деваться, и оно остается на поверхности. На деле же выходит, что весь заряд концентрируется там, где проложены кабели и линии электропередач. Это создает избыточную нагрузку на трансформаторы и подстанции. Инженеры предупреждают: риск аварий в энергосетях при сильной буре под Нью-Йорком выше, чем в других штатах, именно из-за этой древней плиты. Природный вариант защиты не срабатывает, заставляя инженеров искать новые способы изоляции сетей.

"Земная кора здесь выступает как линза, фокусирующая энергию космоса на наших проводах. Породы Пьемонта буквально выталкивают блуждающие токи наверх, в металл городских коммуникаций. С этим стоит быть аккуратнее при проектировании сложных систем", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru геолог Трофимов Алексей.

Характеристика плиты Влияние на поверхность
Низкая электропроводность Концентрация тока в верхних слоях почвы
Толщина до 200 километров Сложность заземления крупных промышленных объектов

С этим знанием геологам придется пересмотреть карты опасностей. Оказалось, что даже спокойные в плане землетрясений зоны могут быть уязвимы из-за "каменного наследства" древности. Любая серьезная вспышка на Солнце теперь рассматривается не просто как помеха в радиоэфире, а как прямая угроза выгорания городской электроники.

Если смотреть на вещи проще, под ногами миллионов людей лежит гигантский сухой кирпич, который не дает планете "заземлиться". Это открытие заставляет переосмыслить не только прошлое континентов, но и безопасность цивилизации в планетарном масштабе. К счастью, обнаружение невидимого врага — это уже половина победы в борьбе за стабильный свет в окнах. Своевременный материал исследования поможет вовремя модернизировать защиту сетей.

Ответы на популярные вопросы о древней плите

Почему плиту не нашли раньше

Обычные сейсмические датчики реагируют на отражение звуковых волн. Плотность этой плиты оказалась настолько близка к окружающим породам, что эхо не давало четкой границы. Помог только метод измерения тока.

Чем опасен Пьемонтский резистор для жителей

Напрямую на здоровье людей плита не влияет. Главная угроза — выход из строя электросетей во время сильных солнечных бурь, что может привести к длительным отключениям электричества и поломкам бытовой техники.

Может ли эта плита сдвинуться и вызвать землетрясение

Этот фрагмент коры считается крайне стабильным. Он "припаян" к материку миллионы лет назад. Основной риск связан с электромагнитными явлениями, а не с движением земной коры.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, геолог Трофимов Алексей
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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