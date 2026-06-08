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Мозг на пределе возможностей: обычная походка после 65 лет превращается в опасную перегрузку ресурсов

Наука

Старение мозга превращает простую прогулку в сложнейшую вычислительную задачу. Исследование ученых из Ирландии и Бельгии доказывает: после 65 лет центральная нервная система переходит в режим критической перегрузки, пытаясь удержать тело в вертикальном положении. Пока молодежь балансирует "на автопилоте", мозг пожилого человека сжигает колоссальные ресурсы, чтобы не допустить падения.

Пожилые люди на набережной
Фото: Pravda.Ru by Светлана Пятахина is licensed under Free for commercial use
Пожилые люди на набережной

Процессор на пределе: почему мозг "закипает" от ходьбы

Неврологи из Дублинского университетского колледжа и их коллеги из Института нейронаук ULB выяснили, что сохранение равновесия в старости перестает быть автоматическим процессом. С возрастом нейронные связи деградируют. Это заставляет мозг подключать дополнительные когнитивные участки для решения базовой задачи — не упасть на ровном месте. Организм буквально тратит умственную энергию на статику.

"Это похоже на работу старого процессора под высокой нагрузкой: он перегревается, пытаясь выполнить задачу, которая раньше была фоновой. Мозгу требуется на 50% больше времени для обработки сигналов о балансе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.

Для эксперимента ученые отобрали две группы добровольцев. Молодым людям до 30 лет и участникам старше 65 лет предложили балансировать на твердых и неустойчивых поверхностях. Исследователи фиксировали активность коры головного мозга. Оказалось, что даже при хорошей прочности костей и отсутствии патологий мышц, управляющий центр работает с дикой перегрузкой.

Миф о вестибулярном аппарате

Долгое время считалось, что причина шаткой походки — "износ" внутреннего уха. Но данные ЭЭГ опровергли эту теорию. У многих пожилых испытуемых вестибулярный аппарат функционировал нормально. Проблема локализована в программном обеспечении: мозг разучился обрабатывать входящие данные быстро и незаметно для сознания. На это накладываются внешние факторы, такие как загрязнение воздуха в мегаполисах, которое провоцирует нейровоспаление.

"Когда равновесие требует сознательных усилий, риск падения растет. Если пожилой человек отвлечется на разговор или резкий звук, мозг бросит ресурсы на обработку внешней информации, и баланс будет потерян", — отметил врач-кардиолог Валерий Климов.

Параметр Молодой возраст Пожилой возраст (65+)
Тип обработки Автоматический Активный/Сознательный
Скорость реакции мозга Эталонная Медленнее на 50%
Затраты энергии ЦНС Минимальные Критически высокие

Два критических фактора старения нейросетей

Во-первых, выявлена жесткая корреляция: чем сильнее человек раскачивается, тем выше активность определенных зон коры. У молодежи качание купируется на уровне спинного мозга и мозжечка без привлечения высших когнитивных функций. Во-вторых, даже идеальное здоровье системы равновесия не спасает от замедления обработки сигналов. Любые ошибки в быту, например неправильная поза при работе на даче, могут привести к перегрузке системы и падению.

"Для пожилых пациентов ходьба становится мультизадачностью. Важно минимизировать риски: лечить проблемы с сосудами и не игнорировать симптомы перегрева в жару, когда терморегуляция забирает последние ресурсы мозга", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Старение — это не только изменения внешности, но и перестройка "железа" внутри черепной коробки. Неврологическое старение повышает риск аспирации и других травм, когда инородные предметы попадают в дыхательные пути из-за нарушения глотательного рефлекса и координации.

Ответы на популярные вопросы о равновесии

Можно ли натренировать мозг, чтобы он снова работал "автоматически"?

Полностью вернуть юношескую скорость обработки невозможно, но упражнения на баланс (проприоцепцию) создают новые нейронные пути, снижая нагрузку на кору за счет оптимизации связей.

Связано ли это с риском развития деменции?

Да. Нарушение походки и равновесия часто служит ранним маркером нейродегенеративных процессов, так как одни и те же участки мозга отвечают за движение и планирование.

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Экспертная проверка: врач-невролог Артём Синицын, врач-кардиолог Валерий Климов, врач-терапевт Анна Кузнецова
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
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