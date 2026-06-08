Мозг на пределе возможностей: обычная походка после 65 лет превращается в опасную перегрузку ресурсов

Старение мозга превращает простую прогулку в сложнейшую вычислительную задачу. Исследование ученых из Ирландии и Бельгии доказывает: после 65 лет центральная нервная система переходит в режим критической перегрузки, пытаясь удержать тело в вертикальном положении. Пока молодежь балансирует "на автопилоте", мозг пожилого человека сжигает колоссальные ресурсы, чтобы не допустить падения.
Неврологи из Дублинского университетского колледжа и их коллеги из Института нейронаук ULB выяснили, что сохранение равновесия в старости перестает быть автоматическим процессом. С возрастом нейронные связи деградируют. Это заставляет мозг подключать дополнительные когнитивные участки для решения базовой задачи — не упасть на ровном месте. Организм буквально тратит умственную энергию на статику.
"Это похоже на работу старого процессора под высокой нагрузкой: он перегревается, пытаясь выполнить задачу, которая раньше была фоновой. Мозгу требуется на 50% больше времени для обработки сигналов о балансе", — объяснил в беседе с Pravda.Ru врач-невролог Артём Синицын.
Для эксперимента ученые отобрали две группы добровольцев. Молодым людям до 30 лет и участникам старше 65 лет предложили балансировать на твердых и неустойчивых поверхностях. Исследователи фиксировали активность коры головного мозга. Оказалось, что даже при хорошей прочности костей и отсутствии патологий мышц, управляющий центр работает с дикой перегрузкой.
Долгое время считалось, что причина шаткой походки — "износ" внутреннего уха. Но данные ЭЭГ опровергли эту теорию. У многих пожилых испытуемых вестибулярный аппарат функционировал нормально. Проблема локализована в программном обеспечении: мозг разучился обрабатывать входящие данные быстро и незаметно для сознания. На это накладываются внешние факторы, такие как загрязнение воздуха в мегаполисах, которое провоцирует нейровоспаление.
"Когда равновесие требует сознательных усилий, риск падения растет. Если пожилой человек отвлечется на разговор или резкий звук, мозг бросит ресурсы на обработку внешней информации, и баланс будет потерян", — отметил врач-кардиолог Валерий Климов.
|Параметр
|Молодой возраст
|Пожилой возраст (65+)
|Тип обработки
|Автоматический
|Активный/Сознательный
|Скорость реакции мозга
|Эталонная
|Медленнее на 50%
|Затраты энергии ЦНС
|Минимальные
|Критически высокие
Во-первых, выявлена жесткая корреляция: чем сильнее человек раскачивается, тем выше активность определенных зон коры. У молодежи качание купируется на уровне спинного мозга и мозжечка без привлечения высших когнитивных функций. Во-вторых, даже идеальное здоровье системы равновесия не спасает от замедления обработки сигналов. Любые ошибки в быту, например неправильная поза при работе на даче, могут привести к перегрузке системы и падению.
"Для пожилых пациентов ходьба становится мультизадачностью. Важно минимизировать риски: лечить проблемы с сосудами и не игнорировать симптомы перегрева в жару, когда терморегуляция забирает последние ресурсы мозга", — подчеркнула в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.
Старение — это не только изменения внешности, но и перестройка "железа" внутри черепной коробки. Неврологическое старение повышает риск аспирации и других травм, когда инородные предметы попадают в дыхательные пути из-за нарушения глотательного рефлекса и координации.
Полностью вернуть юношескую скорость обработки невозможно, но упражнения на баланс (проприоцепцию) создают новые нейронные пути, снижая нагрузку на кору за счет оптимизации связей.
Да. Нарушение походки и равновесия часто служит ранним маркером нейродегенеративных процессов, так как одни и те же участки мозга отвечают за движение и планирование.
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