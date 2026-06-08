Рекорд столетия на 7 минут: где и как наблюдать самое длинное солнечное затмение века

Астрономы прогнозируют самое продолжительное полное солнечное затмение столетия. 2 августа 2027 года тень Луны закроет Солнце почти на семь минут. Маршрут небесного явления пройдет через густонаселенные районы Африки и Ближнего Востока, что сделает его доступным для миллионов наблюдателей.

Фото: unsplash.com by Jongsun Lee is licensed under Free to use under the Unsplash License Солнечное затмение

Рекордная длительность явления

Затмение 2027 года выделяется среди событий Сароса своей протяженностью. Полная фаза продлится 6 минут и 23 секунды. Это в два-три раза дольше обычных показателей. Подобные временные окна позволяют детально изучить внешние слои атмосферы светила. Ученые готовятся зафиксировать структуру солнечной короны, которая видна только в моменты перекрытия диска.

"Масштаб события определяется не только временем, но и траекторией. В 2027 году тень промчится над регионами с минимальной вероятностью облачности в августе. Это гарантирует чистый горизонт для науки", — объяснил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Физика процесса проста. Луна окажется в точке орбиты, максимально близкой к Земле, а наша планета — на значительном удалении от Солнца. Видимый размер лунного диска полностью перекроет яркую поверхность звезды. Небо потемнеет до состояния глубоких сумерек. На нем проявятся ярчайшие объекты, включая планету Венеру и Меркурий.

Где пройдет полоса тотальности

Тень стартует в Атлантическом океане и пройдет через Гибралтарский пролив. Далее маршрут захватывает север Марокко, Алжир, Тунис и Ливию. Эпицентр события придется на территорию Египта. Здесь Луна сотрет Солнце с неба на максимальный срок. Позже тень пересечет Саудовскую Аравию и Йемен, завершив путь в Индийском океане. Для жителей Европы будет доступна лишь частичная фаза явления.

Локация Время полной фазы Южная Испания до 4 минут 30 секунд Марокко (Танжер) 4 минуты 40 секунд Египет (Луксор) 6 минут 23 секунды Саудовская Аравия (Джидда) 5 минут 50 секунд

В крупных городах Египта ожидается наплыв туристов. Инфраструктура региона готова принять миллионы зрителей. Важно заранее выбрать точку наблюдения вдали от пыльных бурь. Местная логистика может не справиться с нагрузкой в день события. Опытные наблюдатели рекомендуют прибывать на позицию за несколько часов до старта частных фаз.

Эффекты полного затмения

Когда Луна полностью закрывает диск, происходит резкое падение температуры. Воздух успевает остыть на 3–5 градусов. Птицы замолкают, принимая сумерки за наступление ночи. По всему горизонту разливается кольцевое сияние. Это эффект 360-градусного заката. Он возникает из-за того, что области за пределами тени продолжают освещаться солнечными лучами.

"Природа реагирует мгновенно. Мы фиксировали случаи, когда животные в зоопарках начинали готовиться ко сну, а насекомые активизировались, как ночью. Для биологических ритмов это контролируемый стресс", — отметил специально для Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Перед полной темнотой можно заметить четки Бейли. Это яркие точки по краям Луны, возникающие из-за прохождения света через неровности лунного рельефа. Следом вспыхивает бриллиантовое кольцо. Это последний луч перед тотальностью. В эти секунды смотреть на явление без защиты категорически запрещено. Безопасно снимать очки можно только в момент стопроцентного перекрытия.

Инструкция для зрителей

Для безопасного просмотра требуются фильтры стандарта ISO 12312-2. Обычные солнцезащитные очки или закопченное стекло не блокируют инфракрасное и ультрафиолетовое излучение. Сетчатка глаза может получить ожог без болевых ощущений. Если планируется использование телескопа или бинокля, фильтр должен стоять на передней линзе прибора, а не на окуляре.

"Любая оптика работает как зажигательная линза. Без специальных апертурных фильтров матрица камеры или глаз наблюдателя выгорают за доли секунды. Безопасность — это не рекомендация, а условие сохранения зрения", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Подготовка включает проверку техники. Стоит заранее протестировать штативы и настройки экспозиции. В момент полной фазы свет падает критически быстро. Автофокус камер часто дает сбой в темноте. Лучше перевести оборудование в ручной режим. Лишние движения в течение шести минут украдут драгоценное время визуального наблюдения за короной.

Ответы на популярные вопросы о затмении 2027 года

Как часто случаются такие длинные затмения?

Явления продолжительностью более шести минут крайне редки. Следующее затмение подобного масштаба произойдет только в 2045 году.

Будет ли видно затмение в России?

На территории РФ будет наблюдаться только частичная фаза с небольшим процентом закрытия диска в южных регионах.

В какое время начнется полная фаза?

Точное время зависит от координат. В Египте (Луксор) пик придется на середину дня, когда Солнце будет находиться высоко в зените.

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