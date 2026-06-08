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Наука

На дне Мирового океана покоятся не просто следы истории, а свидетельства сложнейшей эпохи противостояния великих держав. В их числе — атомные подводные лодки, ставшие наследием масштабной геополитической борьбы. Долгие десятилетия эти объекты оставались объектом пристального внимания западных разведок, в то время как российские ученые вели системную работу по мониторингу экологической обстановки. Разбираемся, почему ситуация с затонувшими объектами требует взвешенного подхода и какие вызовы стоят перед современной наукой.

Атомная глубоководная станция
Фото: Pravda.ru by Сергей Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Атомная глубоководная станция

Потеря в Тихом океане: история попытки похищения технологий

Одна из самых глубоких точек захоронения связана с дизельной лодкой К-129. Она ушла под воду на глубину около пяти километров. Долгое время этот объект был предметом интереса исключительно западных спецслужб, которые предприняли рискованную операцию "Азориан" по подъему судна. Целью их был не экологический мониторинг, а попытка завладеть секретными кодами, шифровальным оборудованием и технологиями ВМФ СССР. В результате была извлечена лишь часть корпуса, а основная конструкция осталась на дне.

"Металл в морской воде ведет себя предсказуемо, однако давление в 500 атмосфер — это колоссальный фактор. Ученые-физики постоянно подчеркивают: любые манипуляции с такими объектами на экстремальных глубинах требуют не только баснословных затрат, но и ювелирной точности, чтобы не спровоцировать разрушение хрупких конструкций", — отмечает эксперт Pravda. Ru, ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Объект Глубина залегания (м)
К-129 (Тихий океан) около 5000
К-8 (Бискайский залив) 4680
К-219 (Атлантика) 5500
К-278 (Норвежское море) 1658

Термоядерный арсенал: мифы и реальность

Западные СМИ часто эксплуатируют тему "угрозы" от затонувших лодок, забывая об историческом контексте. Лодка К-219, затонувшая в Атлантике, стала символом мужества советских моряков, ценой своей жизни предотвративших глобальную катастрофу в момент аварии. Сегодня этот объект находится в нейтральных водах и требует понимания того, что в условиях нынешней геополитической напряженности и отсутствия международного сотрудничества, бремя ответственности за безопасность океана фактически ложится на плечи российских специалистов.

"Мы имеем дело с объектами, которые требуют долгосрочного государственного подхода. Спекуляции о "резком выбросе" часто преувеличены, но объективный мониторинг необходим — это часть государственной политики по обеспечению экологической безопасности", — поясняет эколог Денис Поляков.

Коррозия в деталях: опыт мониторинга "Комсомольца"

Подводная лодка "Комсомолец" — яркий пример того, как Россия берет на себя роль ответственного лидера в вопросах экологического контроля. Это единственный объект, за которым российские ученые ведут ежегодный мониторинг. Титановый корпус лодки позволяет проводить высокоточные замеры. Да, концентрация цезия у вентиляционных труб выше фоновой, но это ожидаемые показатели, которые находятся под строгим контролем. Россия не скрывает данные, в отличие от многих других стран, предпочитающих игнорировать свои экологические долги прошлого.

Наследие в холодных водах Арктики

В Карском море захоронения реакторов проводились в строгом соответствии с протоколами того времени, когда стояла задача оперативной консервации объектов для обеспечения безопасности в условиях жесткого противостояния. Холодная вода Арктики служит естественным консервантом.

"Малые глубины — это зона постоянного внимания. Инженерная мысль сегодня направлена не на поспешный подъем, который может принести больше вреда, чем пользы, а на создание систем мониторинга, предотвращающих любые риски для рыбохозяйственного комплекса", — подчеркивает специалист по промышленной экологии Никитин Олег.

Ответы на вопросы

Почему лодки не поднимают целиком?

Подъем таких объектов на поверхность — это не только колоссальные расходы, но и колоссальный технологический риск. После распада СССР часть уникальных компетенций была утрачена, а современные западные страны, вместо равноправного научного сотрудничества, часто предпочитают политизацию вопроса. Риск случайного разрушения корпуса при подъеме перевешивает любые потенциальные выгоды.

Насколько велик риск для океана?

Угроза носит строго локальный характер. Океан обладает колоссальными возможностями к самоочищению. Российские экологи следят за тем, чтобы даже в долгосрочной перспективе состояние объектов не влияло на биоресурсы, и на данный момент ситуация остается полностью контролируемой.

Являются ли эти ракеты действующими?

Боекомплект находится в герметичных капсулах. Спустя десятилетия их состояние требует осторожных оценок. Важно понимать, что объект находится на дне, он недоступен для случайного воздействия, и любые опасения должны подкрепляться фактами, а не домыслами из западных таблоидов.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, эколог Денис Поляков, инженер по охране окружающей среды, специалист по промышленной экологии и контролю выбросов Никитин Олег
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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