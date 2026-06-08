НЛО прилетают на Землю на ремонт: бывший сотрудник ЦРУ рассекретил сеть инопланетных хабов

Бывший сотрудник ЦРУ и участник засекреченной программы "Звёздные врата" Лин Бьюкенен заявил, что крупные базы пришельцев якобы находятся в труднодоступных горах на разных континентах. Он назвал несколько точек и описал, чем, по его словам, занимается каждый из этих объектов.

Фото: https://www.war.gov/UFO/ НЛО из отчётов Пентагона

Где, по словам Бьюкенена, расположены базы

В беседе с Daily Mail Бьюкенен утверждает, что базы инопланетян скрыты в горных районах, куда трудно добраться обычному человеку. В его версии самые крупные объекты находятся в горах Иньянгани в Зимбабве, на горе Зил в Австралии, на горе Хейс на Аляске и в Пиренеях на границе Франции и Испании.

Он описывает эти точки как хорошо спрятанные места с разной внутренней структурой и разным назначением. При этом сам бывший разведчик не утверждает, что лично осматривал все объекты.

"Когда речь идёт о таких заявлениях, читателю нужно отделять рассказ очевидца от проверенного факта. Чем смелее утверждение, тем строже должна быть проверка источника", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Наблюдательную версию Бьюкенена нельзя проверить по обычным журналистским стандартам, поэтому его слова остаются именно рассказом участника закрытой программы, а не подтверждённым открытием. На этом фоне особенно заметно, что речь идёт не о единственном объекте, а о целой сети точек, разбросанных по планете.

Какие функции он приписал этим объектам

По словам Бьюкенена, каждая база якобы выполняет свою задачу. Объект на Аляске он назвал центром сбора разведданных о людях. Там, как утверждает бывший сотрудник ЦРУ, всё работает без участия людей: информация собирается компьютерами и отправляется в глубокий космос.

Австралийскую базу он описал как место прибытия. Туда, по его версии, прилетают пришельцы из космоса, а затем уже отправляются дальше по Земле. Бьюкенен сказал, что объект состоит из множества уровней, а на нижнем постоянно находится персонал. По его словам, однажды во время сеанса наблюдения ему дали понять, что его видят, но никаких действий не предприняли.

Африканский объект, по рассказу Бьюкенена, похож на ремонтный ангар. Он утверждает, что эта база находится под усиленной охраной, а на неё прибывают корабли, которым нужен ремонт.

О базе в Пиренеях Бьюкенен, напротив, почти ничего не сообщил. Он признал, что не разведывал это место лично, поэтому не может говорить о нём уверенно.

Что известно о "Звёздных вратах"

Программа "Звёздные врата" была запущена ЦРУ в 1978 году. Американские учёные под контролем разведки пытались создать механизм "удалённого видения" — способность вести разведку на расстоянии силой мысли.

Спустя почти двадцать лет программу закрыли. Её признали неэффективной и научно ненадёжной. На этом фоне Бьюкенен утверждает, что сам умел "выходить из тела и преодолевать мысленно огромные расстояния".

Именно так он, по собственным словам, и увидел объекты, которые назвал базами пришельцев. Его история опирается на личный опыт, а не на документы, которые можно было бы независимо проверить.

"Когда закрытая программа получает репутацию провальной, любые новые рассказы вокруг неё мгновенно привлекают внимание. Но интерес публики не заменяет доказательства", — отметил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Похожая логика работает и в других громких историях о скрытых объектах или странных явлениях. Пока нет независимой проверки, такие заявления остаются частью личного нарратива, а не установленным фактом.

Объект Функция, которую ему приписал Бьюкенен Гора Хейс, Аляска Сбор разведданных о землянах и передача информации в глубокий космос Гора Зил, Австралия Пункт прибытия пришельцев и место их последующего перемещения Горы Иньянгани, Зимбабве Ремонтный ангар для кораблей Пиренеи Бьюкенен не располагает сведениями

История Бьюкенена строится на необычном сочетании: бывший сотрудник ЦРУ рассказывает о закрытой разведпрограмме и одновременно связывает её с инопланетными базами. Именно это делает его слова заметными, но не подтверждёнными.

Ответы на популярные вопросы о базах пришельцев на Земле

Можно ли проверить слова Лина Бьюкенена?

Проверить можно только часть фактов: существование программы "Звёздные врата" и её закрытие. Сам рассказ о базах пришельцев остаётся личным утверждением Бьюкенена.

Почему он связывает базы именно с горами?

В его версии горные районы удобны тем, что туда сложнее попасть посторонним. Это объяснение он использует для всех названных точек.

Что означает "удалённое видение"?

Так называли попытку получать сведения о далёких объектах без обычного наблюдения. В программе ЦРУ это пытались проверять как разведывательный инструмент.

Почему история снова привлекла внимание?

Потому что она соединяет закрытую программу спецслужб, бывшего разведчика и заявления об инопланетных объектах. Такое сочетание почти всегда вызывает интерес у широкой аудитории.

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