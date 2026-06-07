Природа вырастила монстра: от зафиксированного в Тайване рекорда у ботаников закружилась голова

В горах северного Тайваня подтвердили рекорд, который долго не удавалось зафиксировать точно: дерево Taiwania cryptomerioides оказалось самым высоким известным деревом Восточной Азии. Его высоту определили после серии проверок, а сама находка сразу привлекла внимание и ученых, и местных жителей.

Фото: commons.wikimedia.org by Albarubescens, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Кипарис

Лесной рекорд Тайваня

Дерево, которое местные исследователи прозвали "Небесным мечом", достигает 84,1 метра. Оно растет в горном хребте Шэшань на севере Тайваня. По данным статьи в журнале Frontiers in Forests and Global Change, именно этот экземпляр теперь считается самым высоким деревом во всей Восточной Азии.

Для коренного народа Рукай у него есть другое имя — "Дерево, которое касается Луны". И это не просто красивое сравнение: речь идет о хвойном дереве Taiwania cryptomerioides из семейства кипарисовых, чья линия уходит примерно на 100 миллионов лет назад.

"Когда речь идет о деревьях такой высоты, ошибка в измерении может быть огромной. На склоне, на обрыве или в густом лесу даже мощный ствол легко принять за нечто более высокое, чем оно есть на самом деле", — объяснил в беседе с Pravda. Ru эколог Денис Поляков.

Как искали гигантское дерево

Сначала исследовательская группа построила карту растительного покрова Тайваня с помощью аэролазерного сканирования. На этом этапе система отметила 57 065 деревьев-кандидатов. Но горный рельеф быстро показал слабое место метода: на крутых склонах техника нередко ошибалась. В одном случае дерево высотой 25 метров было записано как 90-метровое, потому что оно росло на краю отвесной скалы.

Чтобы быстро отсечь ложные совпадения, ученые подключили добровольцев. Около 372 человек просматривали изображения профилей деревьев, полученные лазерным сканированием. После такой проверки список сократился до 4736 кандидатов, а 92% ручной работы удалось убрать из нагрузки специалистов.

Именно так был найден лесной чемпион острова. В 2023 году команда подтвердила, что высочайшее дерево Тайваня — это Taiwania cryptomerioides высотой 84,1 метра. Всего по острову насчитали 941 гигантское дерево выше 65 метров, и все они растут в горных облачных лесах на высоте от 1500 до 2500 метров.

"Такие находки показывают, как сильно на итоговый результат влияет метод поиска. Если бы исследователи опирались только на карту без перепроверки на месте, часть деревьев так и осталась бы в списке ошибочных отметок", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Что угрожает этим деревьям

Ученые связывают будущее этих лесов с климатом. По их данным, в горах Тайваня поднимается высота облаков, а значит, гигантские деревья могут получать меньше влаги. Для облачных лесов это серьезный риск: они завязаны на постоянную влажность, без которой такие исполины не выживают.

К этому добавляются тайфуны. За последние четыре десятилетия их интенсивность выросла на 35%, а штормовые наводнения и оползни особенно опасны для деревьев, которые стоят в крутых речных долинах. Во время экспедиций исследователи также нашли следы незаконной вырубки старых деревьев, в том числе на охраняемых территориях.

На фоне этих рисков особенно заметно, что более 95% найденных гигантских деревьев находятся в зонах охраны, но удаленные места почти не оставляют шансов на постоянный контроль. Авторы работы прямо говорят: одной формальной защиты мало, если люди не помогают замечать нарушение правил.

"Старые крупные деревья нельзя рассматривать как обычную часть леса. Если они исчезают, лес теряет и запас углерода, и укрытия для живых организмов, и свой особый микроклимат", — отметила в беседе с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Авторы исследования подчеркивают: крупные старые деревья играют в лесных экосистемах несоразмерно большую роль. Одно такое дерево может удерживать столько углерода, сколько целая группа средних деревьев. Оно также дает убежище множеству видов и помогает лесу сохранять собственную среду.

Для сравнения, в других материалах Pravda. Ru уже разбирались неожиданные природные явления и редкие находки: от движущихся камней до неожиданной активности в центре Галактики. Но история тайваньского дерева выделяется тем, что здесь рекорд соседствует с очень уязвимой средой.

Показатель Данные из исследования Высота рекордного дерева 84,1 м Название вида Taiwania cryptomerioides Число деревьев-кандидатов на старте 57 065 Число волонтеров Около 372 Обнаруженные гигантские деревья выше 65 м 941 Рост интенсивности тайфунов за 40 лет 35%

Именно сочетание древности, высоты и хрупкой среды делает эту находку заметной не только для ботаников. Перед учеными стоит задача не просто описать рекорд, а проследить, как долго такие деревья смогут сохраняться в горах Тайваня.

Ответы на популярные вопросы о гигантских деревьях Тайваня

Почему это дерево считают рекордным именно для Восточной Азии?

Потому что после проверки его высоты ученые сопоставили результаты с другими известными деревьями региона. По итогам именно Taiwania cryptomerioides с высотой 84,1 метра оказалось самым высоким из подтвержденных.

Зачем исследователям понадобились добровольцы?

Лазерное сканирование дает большой массив данных, но в горах много ошибок из-за рельефа. Добровольцы помогли быстро отсеять неверные кандидаты и сократить объем ручной проверки.

Почему гигантские деревья растут только в облачных лесах?

Им нужна постоянная влажность. Облачные леса на высоте 1500-2500 метров дают нужный режим, поэтому именно там и находят такие деревья.

Чем опасны тайфуны для этих лесов?

Сильные штормы вызывают наводнения и оползни. Для деревьев, стоящих в крутых долинах, это прямой риск повреждения или гибели.

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