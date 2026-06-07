Большой адронный Юпитер: зачем планета-гигант запустила природный ускоритель колоссальной мощи

Юпитер оказался не просто гигантским щитом, который отклоняет солнечный ветер. Данные "Юноны" показали, что его ударная волна сама разгоняет электроны до релятивистских энергий — не ниже 1 МэВ. Это наблюдение меняет представление о том, как работают космические ударные волны и где именно рождаются частицы с огромной энергией.

Фото: Сакиулова Ольга is licensed under Public domain Юпитер

Как "Юнона" увидела ускорение частиц

Исследователи изучили данные, которые аппарат НАСА "Юнона" собрал 1 октября 2023 года, когда сближался с Юпитером. До самой ударной волны зонд прошёл через предфронтовую область — турбулентную зону, где солнечный ветер уже начинает реагировать на магнитное поле планеты.

Примерно 20 минут приборы фиксировали крупное возмущение, похожее на пузырь. Его назвали форшоковым переходным явлением. Внутри этой структуры три бортовых инструмента зафиксировали, как электроны разгоняются до энергии около 1 МэВ.

Речь идёт о бесстолкновительной ударной волне. В космической плазме частицы слишком разрежены, чтобы греться за счёт прямых столкновений. Энергию им передают электромагнитные поля. Именно поэтому такие зоны давно считались местом, где частицы могут уходить в релятивистский режим.

"Когда аппарат видит не просто фронт ударной волны, а целую предфронтовую структуру, это помогает понять, где именно частица получает свой первый толчок. Для физики космоса такие детали особенно ценны", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Почему ударная волна Юпитера стала лабораторией

Авторы работы напомнили, что космические лучи пытаются разгадать уже больше 100 лет. Часть таких частиц приходит от сверхновых и солнечных вспышек. Когда солнечные космические лучи доходят до Земли, они способны вмешиваться в космическую погоду и мешать работе спутников, связи и электросетей.

Раньше подобные процессы уже наблюдали рядом с Землёй — в предфронтовой области, где частицы Солнца впервые сталкиваются с магнитным полем планеты. Учёные подозревали, что тот же механизм действует и у других планет, но прямых доказательств не хватало. Данные "Юноны" закрыли именно этот пробел.

Авторы работы сопоставили поведение предфронтовой зоны с тем, что известно о других астрофизических средах. По их словам, это помогает связать размер переходного явления с предельной энергией частиц. Такой подход опирается не на теорию в отрыве от наблюдений, а на реальные измерения.

"Здесь важен сам принцип: если предфронтовая зона крупнее и дольше держится, у частицы есть больше времени набрать энергию. Это как длинный разгон перед трамплином — на коротком участке результат один, на длинном уже совсем другой", — объяснил в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Что дают эти данные для других объектов во Вселенной

Исследовательская группа предложила универсальный закон масштабирования для предела Хилласа. Он связывает размер переходного явления с максимальной энергией частиц. По расчётам авторов, эта схема работает для разных сред — от планетарных ударных волн до протозвёздных джетов и остатков сверхновых.

В таких условиях предел энергий меняется от МэВ до десятков ГэВ и десятков ТэВ. Иными словами, одна и та же физика может описывать очень разные космические объекты, если правильно учитывать их размеры и свойства среды.

Сама идея предела Хилласа давно используется в астрофизике, когда нужно понять, сможет ли объект разогнать частицы до нужной энергии. Теперь у учёных появился наблюдательный ориентир, который опирается не только на расчёты, но и на прямые измерения в окрестностях Юпитера.

"Такие наблюдения ценны тем, что из одной планеты можно получить ориентир для очень разных объектов — от Юпитера до остатков сверхновых. Физика здесь одна, меняются только масштабы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Обычно о космических лучах говорят как о далёкой и абстрактной теме. Но именно они влияют на работу техники рядом с Землёй и помогают понять, как Вселенная умеет разгонять частицы почти до скорости света. На этом фоне юпитерианская ударная волна уже выглядит не периферийным явлением, а полноценной природной установкой для эксперимента.

Параметр Что показали данные Дата наблюдения 1 октября 2023 года Аппарат Juno ("Юнона") Длительность наблюдаемого явления Около 20 минут Энергия электронов До 1 МэВ Космические объекты, к которым авторы применили масштабирование Планетарные ударные волны, протозвёздные джеты, остатки сверхновых

Сбор таких данных особенно важен для понимания того, где у частиц появляется первый сильный разгон и как далеко может зайти этот процесс. Для космической физики это редкий случай, когда одна миссия даёт ориентир сразу для нескольких областей.

Ответы на популярные вопросы о космических ударных волнах

Что такое бесстолкновительная ударная волна?

Это ударная волна, в которой частицы почти не сталкиваются напрямую. Энергию и тепло переносит электромагнитное поле.

Почему электроны у Юпитера ускорились так сильно?

Потому что аппарат прошёл через предфронтовую область и форшоковое переходное явление. В такой зоне частицы могут быстро набирать энергию.

Зачем это знать, если речь идёт о далёком Юпитере?

Потому что те же процессы помогают понять космические лучи и их влияние на Землю. Это ещё и проверка моделей для сверхновых и протозвёздных струй.

Что даёт предел Хилласа?

Он помогает оценить, до какой энергии может разогнаться частица в конкретном космическом объекте, если известны его размеры и свойства среды.

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