Дикарь поневоле: как на самом деле закончился знаменитый эксперимент над ребенком из леса

История Виктора из Аверона — это не просто летопись "дикого ребенка", найденного в лесу в конце XVIII века. Это одна из самых драматичных страниц в истории педагогики и психиатрии. Пять лет врачи пытались "вписать" мальчика, лишенного общества, в рамки цивилизованного мира, используя методы, которые сегодня вызвали бы ужас. Был ли Виктор "чистым листом" или жертвой обстоятельств? И почему даже любовь великих ученых не смогла вернуть его в мир людей?

Фото: Мария Круглова is licensed under public domain Мальчик у входа в пещеру с волками

Кто такой Виктор из Аверона

Подростка ловили несколько раз. Впервые его заметили в лесах Южной Франции, но он упорно возвращался в чащу, сбегая из приютов. Окончательно поймать его удалось только в январе, когда голод и холод вынудили мальчика выйти к людям. Ученые того времени надеялись увидеть в нем идеал естественного человека, но столкнулись с существом, которое не знало элементарных правил нашего мира.

Как выглядел дикий ребенок

На вид мальчику было около двенадцати лет. Невысокий, со спутанными волосами и телом, покрытым десятками шрамов. Один из самых глубоких рубцов находился на шее — след от лезвия, который намекал на жестокое прошлое. Кожа была белой, но грубой от постоянного ветра и солнца. Интересно, что Виктор совершенно не чувствовал боли от огня и мог спокойно доставать горящие ветки из костра.

"Случай Виктора показывает, что без социального контакта человеческий мозг развивается по иному пути. Мы видим не просто отсутствие знаний, а полную перестройку восприятия реальности, где первичны только базовые инстинкты выживания", — объяснил в беседе с Pravda.Ru психолог Осипова Надежда.

Одежда была для него пыткой — он разрывал ее в клочья, предпочитая оставаться обнаженным даже в мороз. Питался он в основном сырыми кореньями и овощами, игнорируя приготовленную еду. Такая деталь поведения ставила в тупик последователей теории о врожденном благородстве человека.

Диагноз профессора и смелый эксперимент

Мнения медиков разделились. Знаменитый психиатр Пьер Пинель счел мальчика неизлечимым идиотом. Он полагал, что Виктора бросили в лесу именно из-за его умственной отсталости. Однако молодой врач Жан Марк Гаспар Итар решил поспорить с авторитетом. Он взял подростка к себе на воспитание, веря, что терпение и правильный вариант обучения сотворят чудо.

Этап Результат Гигиена и быт Научился пользоваться ложкой, носить вещи, спать в кровати. Речь Освоил лишь несколько простых слов, полноценно не заговорил.

Чему научился лесной житель

Пять лет кропотливой работы дали плоды, но не те, на которые рассчитывал Итар. Виктор научился выражать эмоции и сочувствие. Например, он пытался утешить экономку, когда та плакала. Это доказывало, что он не был лишен человеческой души. Но полноценная речь так и осталась недостижимой мечтой. Мальчик мог написать слово "молоко", но не понимал сложности абстрактных понятий. Тот самый секрет неудачи крылся в биологии развития. Существует жесткий временной порог, когда мозг готов впитывать язык. Виктор пропустил эти годы в одиночестве, и механизмы обучения просто отключились. С этим стоит быть аккуратнее при оценке потенциала реабилитации — природа не всегда дает второй шанс.

"История науки полна попыток исправить то, что уже заложено средой или генетикой. Часто за благими намерениями стоит лишь желание подтвердить кабинетную теорию, не считаясь с реальностью конкретного живого существа", — подчеркнул историк науки Сергей Белов.

Жизнь Виктора закончилась в Париже в возрасте около сорока лет. Современные исследователи, изучая его человек, приходят к выводу, что у мальчика мог быть аутизм. Но шрамы на теле говорят о другом — скорее всего, он был жертвой жестокости взрослых, от которых сбежал в лес. Лес не сделал его дикарем, он лишь помог ему спрятаться от мира, который оказался к нему слишком суров. Любая попытка подгонки под стандарт часто разбивается об истинную природу, которую невозможно изменить даже самым сложным процессом воспитания.

Ответы на популярные вопросы о Викторе из Аверона

Почему Виктор не заговорил?

Специалисты считают, что он пропустил критический период нейропластичности мозга, когда формируются речевые центры. Вне общества эти зоны мозга не получили нужной стимуляции вовремя.

Был ли Виктор действительно умственно отсталым?

Сегодня ученые склоняются к версии аутизма в сочетании с тяжелой психологической травмой. Его поведение в лесу, напротив, говорит о высокой сообразительности, необходимой для выживания в одиночку.

Что стало с доктором Итаром?

Хотя Итар считал свой опыт провалом, его наработки легли в основу педагогики для особенных детей. Его методики до сих пор используются в дефектологии.

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