Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Для тех, кто не хочет китайцев: топ-10 надежных машин параллельного импорта в 2026 году
Шея выдает возраст? 3 простых метода вернуть коже молодость после 40 лет без клиник
Секрет ресторанной классики из СССР: как приготовить сытное мясо по-генеральски на ужин
Секрет самой сладкой клубники: что нужно сделать прямо сейчас, пока она цветет
Вернуться в статус арендатора: ошибки приватизации начали лишать собственников жилья спустя годы
Холестерин в норме, печень в порядке: 2 продукта, эффективность которых доказана наукой
Забудьте про стрижку газона: эта ленивая альтернатива спасет вас от рабства на даче
Вместо майонезной шубы: как приготовить сочное мясо Дипломат по рецепту XIX века
Коричневые брюки больше не признак скуки: как их носить, чтобы выглядеть на миллион

Кожа буквально поджаривается изнутри: врачи выявили скрытый механизм появления пятен на лице

Наука

Мелазма — это не просто косметический дефект или результат злоупотребления загаром. Бразильские исследователи подтвердили: темные пятна на лице сигнализируют о системном сбое в метаболизме. Традиционная триада "гормоны — солнце — генетика" больше не объясняет патологию целиком. На первый план выходят воспалительные процессы и окислительный стресс, которые буквально "поджаривают" кожу изнутри, превращая рацион питания в ключевой фактор терапии.

Эволюция цвета кожи
Фото: Pravda.Ru by Анна Морозова is licensed under Free for commercial use
Эволюция цвета кожи

Биохимия пятен: почему солнце — не главный виновник

Раньше дерматологи винили во всем ультрафиолет и эстрогены. Однако мелазма — это сложная сеть взаимодействий тучных клеток, гистамина и разрушенного внеклеточного матрикса.

Когда кожа теряет защитный барьер, запускается каскад окислительного стресса. В глубоких слоях дермы начинается хаос: коллаген деградирует, а эластические волокна теряют структуру.

"Мелазма часто становится маркером внутренних проблем. Если игнорировать системное воспаление, даже самые дорогие лазерные процедуры дадут лишь временный эффект", — объяснила в беседе с Pravda.Ru врач-терапевт Анна Кузнецова.

Важно понимать, что темная кожа не является броней против фотостарения. Напротив, у смуглых людей меланоциты реагируют на раздражители — от солнца до агрессивного очищения — гиперпигментацией. Кожа превращается в зеркало метаболического здоровья, отражая уровень антиоксидантной защиты организма.

Сахарный удар по лицу: как еда портит кожу

Ультрапереработанные продукты и избыток простых углеводов провоцируют инсулинорезистентность. Это состояние запускает синтез конечных продуктов гликирования (AGEs).

Эти молекулы "склеивают" белки, делая кожу тусклой и уязвимой. Любители жареного и гриля получают двойную дозу AGEs, что превращает лицо в "маску усталости", напоминающую эффекты избыточного потребления кофеина.

Фактор влияния Механизм действия
Сахар и быстрые углеводы Гликирование коллагена, воспаление
Жарка и фритюр Накопление токсичных AGEs-соединений
Дефицит полифенолов Снижение фотозащиты изнутри

"Рацион с высоким гликемическим индексом — это топливо для системного воспаления. Без коррекции питания лечить гиперпигментацию бессмысленно", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов.

Исследования показывают пользу средиземноморского типа питания. Каротиноиды из томатов и катехины зеленого чая работают как внутренние фотопротекторы.

Если же игнорировать качество пищи, организм теряет способность сопротивляться внешней среде, и тогда даже обычная солнечная аллергия может стать хронической проблемой.

Методы защиты: от тарелки до SPF

Борьба с пятнами требует комплексного подхода. Это не только использование кремов, но и контроль воспаления через нутриенты. Биоактивные соединения — ликопин, лютеин, эллагитаннины граната — подавляют активность меланоцитов.

Когда тело перегревается, а сухая кожа при высокой температуре сигнализирует о стрессе, именно антиоксидантный резерв определяет, появится пятно или нет.

"Коррекция диеты — это не замена врачебным назначениям, а необходимый фундамент для восстановления эпидермиса", — отметил в беседе с Pravda.Ru нутрициолог Алексей Дорофеев.

Не стоит забывать и о базовой гигиене. В попытках очистить "грязные" пятна женщины часто травмируют кожу скрабами или агрессивными инструментами. Это так же опасно, как использование пемзы для пяток: микротравмы провоцируют еще более глубокую пигментацию.

Ответы на популярные вопросы о мелазме

Поможет ли диета полностью избавиться от пятен?

Нет, питание — это вспомогательный инструмент. Оно снижает воспалительный фон и помогает предотвратить появление новых пятен, но старые потребуют дерматологической терапии.

Какие продукты наиболее опасны для кожи с мелазмой?

В первую очередь это продукты с высоким содержанием сахара, жареное мясо (корочка — источник AGEs) и трансжиры, усиливающие окислительный стресс.

Нужно ли пить витамины для кожи?

Назначать добавки должен врач на основе анализов. Бесконтрольный прием БАДов может перегрузить печень и усугубить метаболические нарушения.

Читайте также

Экспертная проверка: врач-терапевт Анна Кузнецова, врач-гастроэнтеролог Сергей Данилов, нутрициолог Алексей Дорофеев
Автор Светлана Пятахина
Специализируется на мониторинге финансовых рынков, банковского сектора и вопросах социальной политики. Обладает более чем 10-летним опытом работы в ведущих российских медиа-холдингах.
Сейчас читают
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Еда и рецепты
Завтрак из прошлого снова покоряет кухни: это блюдо дарит сытость и уют на полдня
Проедут везде и сохранят бюджет: десятка новых полноприводных машин с гарантией дилера
Авто
Проедут везде и сохранят бюджет: десятка новых полноприводных машин с гарантией дилера
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Туризм
Крымский мост на пределе: топливные лимиты спровоцировали неожиданную реакцию туриндустрии
Популярное
Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет

Бетон проигрывает: в мире одобрили использование "конопляного кирпича". Он в 15 раз теплее бетона, не гниет и дышит. Почему это стало строительной революцией?

Бетон проигрывает: в мире снова разрешили материал, который был под запретом 90 лет
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Мясо само отходит от кости: простой советский маринад для нежнейших ребер в духовке
Треть жизни на грязном месте: как вернуть матрасу идеальную чистоту
Вместо сложных тортов и долгого замеса: как быстро испечь сочный клубничный пирог
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Меньше работы — больше урожая: как грамотно организовать "ленивый" огород
Машины для тех, кто устал от поломок: рейтинг внедорожников с железным ресурсом
Комфорт в городе и уверенность на бездорожье: 3 лучших кроссовера до 1,8 млн рублей
Комфорт в городе и уверенность на бездорожье: 3 лучших кроссовера до 1,8 млн рублей
Последние материалы
Секрет ресторанной классики из СССР: как приготовить сытное мясо по-генеральски на ужин
Секрет самой сладкой клубники: что нужно сделать прямо сейчас, пока она цветет
Вернуться в статус арендатора: ошибки приватизации начали лишать собственников жилья спустя годы
Холестерин в норме, печень в порядке: 2 продукта, эффективность которых доказана наукой
Забудьте про стрижку газона: эта ленивая альтернатива спасет вас от рабства на даче
Вместо майонезной шубы: как приготовить сочное мясо Дипломат по рецепту XIX века
Коричневые брюки больше не признак скуки: как их носить, чтобы выглядеть на миллион
Статистика угонов 2026: автомобили какого возраста чаще всего исчезают с парковок
Кожа буквально поджаривается изнутри: врачи выявили скрытый механизм появления пятен на лице
Слизни здесь не пройдут: колкий периметр вокруг клубники обеспечит победу в борьбе за урожай
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.