Космический монстр внезапно ожил: спящий гигант устроил выхлоп после 50 лет молчания

Черная дыра в центре нашей Галактики оказалась не только гравитационным пылесосом, но и гигантским вентилятором. Астрономы из Северо-Западного университета (США) впервые за 50 лет поисков зафиксировали мощный "выхлоп" вещества от Стрельца A*. Используя связку из радиотелескопов ALMA и рентгеновской обсерватории "Чандра", ученые увидели то, что полвека скрывалось за газопылевой завесой Млечного Пути.

Фото: https://commons.wikimedia.org by NOIRLab/NSF/AURA/J. da Silva, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Чёрная дыра

Скудный рацион и космический сквозняк

Стрелец A* - это сверхмассивная черная дыра, которая ведет себя подозрительно тихо. Если её коллеги в других галактиках устраивают "космические фейерверки", пожирая звезды пачками, наша сидит на жесткой диете. По расчетам физиков, объемы её поглощения сопоставимы с одним рисовым зернышком раз в миллион лет. Но даже при такой скудной трапезе система умудряется выплевывать часть вещества обратно в космос.

"Ветер черной дыры — это не легкий бриз, а поток частиц, который меняет облик всей центральной части Галактики. То, что мы его наконец обнаружили, подтверждает: даже "спящие" монстры продолжают активно влиять на окружающую среду", — объяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Проблема была в "грязном стекле": центр Галактики забит ионизованным газом и пылью. Нам просто не хватало четкости, чтобы разглядеть движение ветра сквозь этот мусор. Пять лет непрерывных наблюдений ALMA позволили построить карту холодного молекулярного газа в радиусе трех световых лет от Стрельца A*. И там обнаружилась пустота, которую нельзя объяснить просто случайностью.

Параметр Значение Длина конической полости ~3 световых года Длительность "дуновения" 20 000 лет Дистанция до дыры 26 000 световых лет

Дырка в облаке весом в 20 тысяч лет

Внутри газового облака ученые нашли коническую полость. Её форма и направление — четкая улика. Узкий конец конуса утыкается прямо в Стрелец A*. Энергии обычных звездных ветров просто не хватило бы, чтобы вымести столько газа и удерживать эту структуру тысячи лет. Рентген от "Чандры" добил скептиков: внутри полости обнаружено специфическое излучение, характерное для разогретого потока частиц.

"Мы видим результат работы гигантского фена. Горячий газ выталкивает холодный или нагревает его так сильно, что тот исчезает из видимых диапазонов. Это динамический процесс, который длится уже 20 тысячелетий", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru астрофизик Алексей Руднев.

Этот ветер не постоянен. Астрономы полагают, что его направление блуждает, как шланг, который вырвался из рук садовника. Это открытие — редкий шанс изучить черную дыру в "тихом" режиме. Большинство галактик во Вселенной находятся именно в таком спокойном состоянии, и Стрелец A* теперь служит эталоном для понимания их скрытой жизни.

"Для фундаментальной науки это прорыв. Тот факт, что замеры гравитации и потоков вещества совпадают с теоретическими моделями в такой сложной зоне, говорит о качестве наших приборов", — отметил в беседе с Pravda. Ru учитель физики Александр Козлов.

Ответы на популярные вопросы о черных дырах

Почему черная дыра что-то выбрасывает?

Когда вещество падает в черную дыру, оно разогревается и вращается в аккреционном диске. Часть этого материала под действием магнитных полей и давления излучения разгоняется и вылетает наружу до того, как пересечет горизонт событий.

Опасен ли этот ветер для Земли?

Нет. Расстояние до центра Галактики слишком велико, а мощность ветра Стрельца A* невелика по космическим меркам. Он влияет только на структуру газа в самом ядре Млечного Пути.

Почему ветер искали 50 лет?

Из-за огромного количества пыли и газа. Только современные рентгеновские и радиотелескопы смогли "пробить" эту завесу и отличить поток от черной дыры от обычного движения звездного газа.

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