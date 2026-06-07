Смерть и зеркала: зачем тканью закрывали всё, в чём можно увидеть отражение

Когда в доме случается беда, привычный быт останавливается. С этим связана одна из самых стойких традиций: завешивать все зеркала. Для современного человека это кажется пережитком прошлого, но за этой тканью скрываются столетия страха перед "зазеркальем" и тонкая философия прощания с ушедшим. Разбираемся, что за этим стоит — мистика, психология или просто память поколений.

Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Последнее прощание

Зеркало как невидимая граница

Раньше зеркало считалось предметом редким и даже опасным. В отличие от современных гладких стекол, старые зеркала часто давали мутное, дрожащее изображение. Глядя в них, человек видел не просто себя, а словно иную версию реальности. Это породило устойчивое убеждение, что за стеклом находится другое пространство, живущее по своим законам.

Когда случается беда, привычный ритм жизни ломается. В этот момент любая вещь, способная дублировать пространство, начинает вызывать безотчетную тревогу. На практике завешивание превращается в способ временно выключить этот странный предмет из обихода, чтобы лишние блики не отвлекали от происходящего.

"В народном сознании зеркальная поверхность всегда была связана с идеей перехода. Считалось, что душа, еще не покинувшая дом, может случайно попасть в зеркальный лабиринт. Это не имеет отношения к науке, но отлично иллюстрирует, как глубоко в нас сидит страх перед потерей ориентации между мирами", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Причины закрытия отражающих поверхностей

Существует несколько объяснений того, почему стекло должно быть скрыто под тканью. Одна версия гласит, что отражение покойника или гроба способно притянуть новые несчастья. Другая — более личная — связана с безопасностью тех, кто остался. Взгляд в зеркало в пустой комнате, где недавно кто-то ушел из жизни, может спровоцировать галлюцинации или сильный испуг. Это естественный процесс работы психики в состоянии стресса.

Версия Суть объяснения Мистическая Душа может застрять в зеркальном коридоре или испугаться своего облика. Бытовая Отказ от самолюбования и суета вокруг внешности неуместны во время траура.

Тот самый секрет популярности этого обычая кроется в его универсальности. Даже те, кто не верит в мистику, признают: в доме с зашторенными окнами и закрытыми зеркалами создается особая атмосфера тишины. Это помогает сосредоточиться на памяти об ушедшем, не отвлекаясь на бытовые мелочи или собственный внешний вид.

"Люди часто ищут в старых ритуалах защиту от того, чего не понимают. Зеркало в такие моменты воспринимается как лишнее окно в неизвестность. Закрыть его — значит восстановить границы своего безопасного пространства, хотя бы на время", — отметила в беседе с Pravda.Ru психолог Осипова Надежда.

Психологический аспект и этика скорби

Если смотреть на вещи проще, то завешивание зеркал — это элемент этикета скорбящих. В такие дни человеку не свойственно поправлять прическу или любоваться собой. Это время смирения. Подобный подход встречается во многих культурах, где на период острого горя накладывается запрет на любые проявления суетности. Важно помнить, что такие материалы как шелк или бархат для завешивания не выбирают, обычно используют простыни или простые платки.

Церковные представители часто называют этот обычай суеверием. С точки зрения религии, отражение в стекле никак не влияет на участь души. Куда важнее молитва и искреннее сочувствие близким. Однако традиция оказывается сильнее официальных догм, ведь она дает человеку понятный вариант действий в ситуации, когда он чувствует себя беспомощным перед лицом смерти.

Иногда страх перед зеркалами связан с гаданиями. В народных сказках зеркальный коридор часто открывал путь к не самым добрым силам. Именно поэтому в доме, где граница между бытием и уходом истончилась, такие предметы предпочитают держать закрытыми. Это помогает избежать лишних тревог и сохранить душевное равновесие. Любая деталь ритуала здесь работает на спокойствие живых.

Ответы на популярные вопросы о зеркалах в доме покойника

На какой срок нужно закрывать зеркала

Обычно ткань снимают после похорон, но в некоторых семьях придерживаются традиции держать их закрытыми 9 или 40 дней. Это зависит от внутренних убеждений родственников.

Нужно ли закрывать экраны телевизоров или смартфонов

Современные поверхности тоже обладают отражающей способностью. Если подойти к вопросу строго, то их тоже стоит выключить или прикрыть, чтобы навязчивые блики не тревожили атмосферу в доме.

Что делать, если случайно посмотрел в зеркало

Ничего страшного не произойдет. Физика отражения не меняется от присутствия в доме покойника. Достаточно просто отойти и продолжить заниматься делами.

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