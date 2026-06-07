Они двигаются сами: раскрываем магию живых камней Долины Смерти с точки зрения науки

В Долине Смерти есть место, где камни весом в десятки килограммов оставляют за собой длинные следы на идеально ровной поверхности. Рядом — ни души, ни отпечатков шин, ни следов ног. Десятилетиями это считали мистикой, пока ученые не решились на эксперимент, который раскрыл правду о "плывущих" валунах.

Фото: commons.wikimedia.org by Trialsanderrors, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Движущиеся камни на Рейстрэк-Плайя

Ипподром посреди мертвой долины

Площадка Рейстрек-Плайя — это идеально плоское дно древнего водоема, зажатое между горными хребтами. Поверхность здесь состоит из плотного слоя глины, который в засуху превращается в твердый панцирь. В обычное время здесь царит абсолютная тишина, а редкие камни, упавшие со склонов гор, кажутся вросшими в землю навсегда. Однако именно здесь фиксируют перемещения весом в сотни килограммов.

"В этой местности поверхность играет роль смазочного материала. Достаточно небольшого увлажнения, чтобы верхний слой глины стал скользким, как каток. В таких условиях даже примитивное физическое воздействие дает неожиданный результат", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин специально для Pravda.Ru.

Для понимания динамики важно учитывать ландшафт. Рейстрек-Плайя находится на приличной высоте над уровнем моря, что создает специфический температурный режим. Если в низинах Долины Смерти фиксируют рекордную жару, то здесь ночные морозы — обычное дело. Такой температурный контраст становится отправной точкой для сложного естественного механизма, где каждая деталь ландшафта работает на движение.

Почему следы ставили в тупик

Главная странность заключалась в траектории. Одни камни двигались параллельно, другие резко сворачивали или чертили круги. Следы могли тянуться на полкилометра, обрываясь в самых неожиданных местах. Отсутствие отпечатков человеческих ног или протекторов шин вокруг маршрутов порождало легенды о блуждающих духах или необычных явлениях атмосферы.

Миф Реальность Магнитные поля притягивают породу Валуны состоят из доломита, который не магнитится Ураганные ветры толкают глыбы Для сдвига сотен кг по сухой земле нужен сверхзвуковой поток Сейсмические толчки двигают грунт Следы появляются и без землетрясений

Важный нюанс: секрет движения камней не в их весе или форме. Долгое время никто не мог заснять сам процесс вживую. Камни перемещаются крайне редко — раз в несколько лет. При этом момент движения длится недолго, а условия для него должны совпасть с аптекарской точностью. Любая ошибка в расчетах или простое невезенье оставляли исследователей ни с чем.

"Природа часто использует простые рычаги. В данном случае мы имеем дело с комбинацией осадков и моментального замерзания. Это классический пример того, как среда меняет свойства материала", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-химик Илья Сафронов.

Ледяной двигатель калифорнийских песков

Ситуация прояснилась в ходе длительного наблюдения с использованием датчиков навигации. Выяснилось, что камни «оживают» зимой. После дождя на равнине образуется мелкая лужа. Ночью она затягивается тонким, в несколько миллиметров, слоем льда. Утром солнце дробит этот панцирь на крупные плавающие льдины. Дальше в дело вступает легкий ветер.

Ледяные поля большой площади, подталкиваемые ветром, упираются в камни. Создается эффект огромного паруса, передающего энергию на одну точку. Валун начинает скользить по размокшей глине со скоростью несколько метров в минуту. Это происходит плавно и тихо, поэтому со стороны процесс напоминает медленный вариант дрейфа. Как только лед тает или вода уходит в грунт, движение прекращается, фиксируя след в подсыхающей грязи.

"Такие процессы наглядно демонстрируют, что для перемещения огромных масс не всегда нужны катастрофы. Достаточно синхронности природных ритмов и подходящей поверхности", — подчеркнул геолог Алексей Трофимов специально для Pravda.Ru.

Траектория зависит от направления ветра и того, как ломаются ледяные пластины. Если льдина закручивается, то и камень выписывает дугу. Взаимное расположение валунов определяет, будут ли следы параллельными. Природа создала автоматизированный конвейер, где топливом служит солнце, а решение задачи по перемещению грузов берет на себя атмосферное давление.

Ответы на популярные вопросы о ползущих камнях

Можно ли увидеть движение камней своими глазами?

Это крайне маловероятно. Процесс требует редкого сочетания дождя, ночного мороза и утреннего ветра. Люди годами ждут нужного совпадения, но камни могут оставаться неподвижными десятилетиями.

Почему камни не тонут в грязи?

Дно высохшего озера состоит из плотной глины, которая при намокании становится скользкой только сверху. Нижние слои остаются твердыми, удерживая вес камня и не давая ему погрузиться глубоко.

Двигаются ли камни в других частях света?

Подобные явления зафиксированы в других сухих озерах Калифорнии и Невады, но Рейстрек-Плайя остается самым известным местом из-за размеров площадки и четкости следов.

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