Настоящий клад в бездне: у берегов Норвегии обнаружили забитый роскошью корабль

Археологи вытянули счастливый билет: у берегов Норвегии на глубине 600 метров обнаружен "грузовик" XVIII века, набитый нетронутым китайским фарфором. Пока коллеги-ученые годами копаются в обломках, изъеденных червями, здесь сервизные стопки лежат так, будто их только что выставили на витрину. Глубина — страшная сила: там нет ни света, ни любителей грызть древесину, ни траловых сетей, которые обычно превращают историю в труху.
Доставать хрупкие чашки с такой глубины — это не в ванне уточку ловить. В Северной Европе подобных операций еще не проводили. Исследователи выписали из Франции специальный глубоководный аппарат с роботизированной "рукой". Вместо грубых стальных захватов — нежные присоски. Одно неловкое движение джойстика или качнувшаяся на поверхности лодка — и фарфоровая ценность превращается в пазл для очень терпеливых.
"Мы часто находим грузы, но обычно они разбиты. Здесь же целые тарелки лежали стопками", — объяснил в беседе с Pravda. Ru директор по исследованиям Норвежского морского музея Павел Синицын.
На сегодняшний день на свет извлекли около 40 предметов. Кроме посуды, на видео с морского дна засветились фрагменты люстр, стеклянная утварь и даже изящные фигурки. Судно явно везло "тяжелый люкс" того времени. Самое интересное, что корабль стоит на киле — он затонул вертикально, сохранив порядок в трюмах.
|Артефакт
|Состояние и детали
|Китайский фарфор
|Идеальное, в оригинальной упаковке из рисовой соломы
|Деревянные ящики
|Внутри найдены неизвестные органические вещества (чай или лекарства)
|Кирпич из камбуза
|Имеет клеймо города Любек
Главная зацепка для ученых — не внешняя красота глазури, а содержимое поврежденных коробок. В одном из отсеков нашли странные субстанции. Биологи и химики потирают руки: это может быть что угодно — от элитного чая и кофе до колониальных специй или дефицитных лекарств. Анализ ДНК и химического состава покажет, чем баловала себя элита XVIII века.
"Это может быть чай, кофе, какао или лекарства. Мы пока не знаем", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.
Сам корабль — типичный галиот. Это рабочая лошадка Северной Европы, он не предназначен для походов в Азию. Значит, фарфор купили на аукционе в Гетеборге, Копенгагене или Амстердаме. Вероятней всего, судно шло в один из крупных городов региона, но не рассчитало силы против стихии. Рисовая солома в ящиках подтверждает: товар упаковали еще в Китае, и с тех пор его никто не перекладывал.
"Затонувший корабль, груженый фарфором, — это первое обнаруженное нами судно, демонстрирующее масштабы межрегиональной торговли в Северной Европе в XVIII веке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru археолог Игорь Власов.
Разгадку ищут в архивах таможенных пошлин. В те времена каждое судно, проходящее через проливы, платило налог датской короне. Если сопоставить записи о грузах и клеймо на найденном кирпиче из Любека, можно будет назвать имя капитана и точный порт назначения. Пока же 3D-модель кладбища фарфора готовится к новым раскопкам.
На глубине 600 метров царит холод и практически нет кислорода. Главный враг дерева — корабельный червь Teredo navalis — просто не выживает при таком давлении и температуре. Корабль буквально законсервирован природой.
Его обнаружил профессиональный водолаз и часовщик Эспен Саастад во время плановой проверки дна. Современные сонары позволяют разглядеть даже небольшие объекты на огромных дистанциях.
Как форма ногтей влияет на эстетику рук. Подробный гид по выбору идеального опила под кутикулу и длину пальцев от топовых нейл-экспертов.