Настоящий клад в бездне: у берегов Норвегии обнаружили забитый роскошью корабль

Археологи вытянули счастливый билет: у берегов Норвегии на глубине 600 метров обнаружен "грузовик" XVIII века, набитый нетронутым китайским фарфором. Пока коллеги-ученые годами копаются в обломках, изъеденных червями, здесь сервизные стопки лежат так, будто их только что выставили на витрину. Глубина — страшная сила: там нет ни света, ни любителей грызть древесину, ни траловых сетей, которые обычно превращают историю в труху.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Затонувший галеон

Робот-пылесос для антиквариата

Доставать хрупкие чашки с такой глубины — это не в ванне уточку ловить. В Северной Европе подобных операций еще не проводили. Исследователи выписали из Франции специальный глубоководный аппарат с роботизированной "рукой". Вместо грубых стальных захватов — нежные присоски. Одно неловкое движение джойстика или качнувшаяся на поверхности лодка — и фарфоровая ценность превращается в пазл для очень терпеливых.

"Мы часто находим грузы, но обычно они разбиты. Здесь же целые тарелки лежали стопками", — объяснил в беседе с Pravda. Ru директор по исследованиям Норвежского морского музея Павел Синицын.

На сегодняшний день на свет извлекли около 40 предметов. Кроме посуды, на видео с морского дна засветились фрагменты люстр, стеклянная утварь и даже изящные фигурки. Судно явно везло "тяжелый люкс" того времени. Самое интересное, что корабль стоит на киле — он затонул вертикально, сохранив порядок в трюмах.

Чай, кофе или яд? Загадка запечатанных ящиков

Артефакт Состояние и детали Китайский фарфор Идеальное, в оригинальной упаковке из рисовой соломы Деревянные ящики Внутри найдены неизвестные органические вещества (чай или лекарства) Кирпич из камбуза Имеет клеймо города Любек

Главная зацепка для ученых — не внешняя красота глазури, а содержимое поврежденных коробок. В одном из отсеков нашли странные субстанции. Биологи и химики потирают руки: это может быть что угодно — от элитного чая и кофе до колониальных специй или дефицитных лекарств. Анализ ДНК и химического состава покажет, чем баловала себя элита XVIII века.

"Это может быть чай, кофе, какао или лекарства. Мы пока не знаем", — отметил в беседе с Pravda. Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Гетеборгский шоппинг: куда плыл призрачный галиот

Сам корабль — типичный галиот. Это рабочая лошадка Северной Европы, он не предназначен для походов в Азию. Значит, фарфор купили на аукционе в Гетеборге, Копенгагене или Амстердаме. Вероятней всего, судно шло в один из крупных городов региона, но не рассчитало силы против стихии. Рисовая солома в ящиках подтверждает: товар упаковали еще в Китае, и с тех пор его никто не перекладывал.

"Затонувший корабль, груженый фарфором, — это первое обнаруженное нами судно, демонстрирующее масштабы межрегиональной торговли в Северной Европе в XVIII веке", — подчеркнул в беседе с Pravda. Ru археолог Игорь Власов.

Разгадку ищут в архивах таможенных пошлин. В те времена каждое судно, проходящее через проливы, платило налог датской короне. Если сопоставить записи о грузах и клеймо на найденном кирпиче из Любека, можно будет назвать имя капитана и точный порт назначения. Пока же 3D-модель кладбища фарфора готовится к новым раскопкам.

Ответы на популярные вопросы о находке

Почему дерево не сгнило за триста лет?

На глубине 600 метров царит холод и практически нет кислорода. Главный враг дерева — корабельный червь Teredo navalis — просто не выживает при таком давлении и температуре. Корабль буквально законсервирован природой.

Как нашли судно в такой глуши?

Его обнаружил профессиональный водолаз и часовщик Эспен Саастад во время плановой проверки дна. Современные сонары позволяют разглядеть даже небольшие объекты на огромных дистанциях.

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