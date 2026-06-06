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Стекла больше не вылетают: в США совершили полет, который навсегда изменил мировую авиацию

Наука » Технологии

Хорошие новости для тех, кто ненавидит летать сутками: физика наконец-то начала работать на пассажиров, а не против них. NASA официально разогнало свой X-59 до сверхзвука, и — о чудо — у местных жителей внизу не вылетели стекла. Мы привыкли, что преодоление звукового барьера звучит как взрыв гранаты в жестяном ведре. Но инженеры из Lockheed Martin Skunk Works наколдовали такую форму фюзеляжа, что вместо грохота получается лишь тихий хлопок. Будто сосед за стеной закрыл дверь. Это не просто "быстрый самолет", это приговор медленным перелетам через океан.

NASA’s X-59 Quiet Supersonic Aircraft Prior to Unveiling (AFRC2024-0004-103)
Фото: commons.wikimedia.org by NASA Armstrong Flight Research Center / NASA/Steve Freeman, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
NASA’s X-59 Quiet Supersonic Aircraft Prior to Unveiling (AFRC2024-0004-103)

Тихий хлопок вместо взрыва: как это работает

Забудьте про Concorde с его оглушительным пафосом. Тот "старичок" извергал ударную волну, которая заставляла землю содрогаться. X-59 — это технологическая игла. Его вытянутый нос и специфическая геометрия разрывают воздух так аккуратно, что ударные волны не сливаются в единый мощный фронт. В результате вместо разрушительного бума мы имеем "тихий сверхзвук". На высоте 43 400 футов самолет продемонстрировал идеальную стабильность, доказав, что современные вычислительные технологии позволяют обмануть законы аэродинамики, которые долгое время считались незыблемыми.

"Это настоящий прорыв в проектировании. Раньше сверхзвук над сушей запрещали именно из-за шума, который буквально бил по ушам и инфраструктуре. Теперь мы видим архитектурное решение проблемы на уровне чистой аэродинамики", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

81 минута триумфа над пустыней

5 июня 2026 года в 11:08 по тихоокеанскому времени летчик-испытатель Джим "Клю" Лесс нажал на газ. Полет над базой Эдвардс в Калифорнии шел как по нотам. Датчики зафиксировали скорость 1,077 Маха. Это историческая отметка для миссии Quesst. Машина вела себя послушно: никакой тряски или капризов управления. Самолет сопровождения "висел на хвосте", фиксируя каждый чих двигателей и каждый децибел шума. Пока США подтверждают лидерство в небе, нам остается наблюдать, как быстро эти наработки перекочуют из секретных ангаров в гражданские авиакомпании.

Параметр испытания Показатель X-59
Максимальная скорость теста 1,077 Маха
Высота полета 43 400 футов (13,2 км)
Продолжительность 81 минута
Пилот Джим "Клю" Лесс

Администратор NASA Джаред Айзекман не скрывает восторга. За последние три месяца самолет поднимался в воздух 16 раз. Темп бешеный, но оправданный. Если за последние десятилетия истории авиации прогресс в сверхзвуке топтался на месте из-за экологических норм, то теперь барьеры рушатся. Команда Lockheed Martin Skunk Works буквально выгрызает право на скорость у старых запретов.

"Данные этих испытаний станут фундаментом для новых международных авиационных стандартов. Мы наконец-то сможем легализовать сверхзвуковые рейсы над жилыми районами", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

Скорость 1,4 Маха — что дальше?

Планка задирается выше. Следующая цель — 1,4 Маха на высоте 55 000 футов. Это "боевой" режим крейсерского полета. Инженеры хотят доказать, что на такой скорости самолет останется таким же культурным и не разбудит спящих внизу младенцев. Пока теоретики спорят о климатических циклах и влиянии авиации на атмосферу, NASA собирает реальное "шумовое портфолио", чтобы предъявить его регуляторам.

"Сверхзвук — это всегда риск техногенного воздействия, но архитектура X-59 минимизирует паразитные вибрации конструкции", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Ответы на популярные вопросы о X-59

Зачем нужен X-59, если уже были сверхзвуковые самолеты?

Прежние модели создавали мощный звуковой удар, из-за которого им запрещали летать над сушей. X-59 — единственный, кто умеет делать это тихо.

Какая у него максимальная скорость?

Проектная скорость составляет около 1,4 Маха, что позволит сократить время перелета почти в два раза по сравнению с обычными лайнерами.

Кто построил этот самолет?

Разработкой занималось легендарное подразделение Lockheed Martin Skunk Works совместно с инженерами NASA в рамках программы Quesst.

Когда появятся пассажирские билеты на такие рейсы?

X-59 — это лаборатория. На основе его данных разработают нормы, которые позволят частным компаниям строить свои бесшумные авиалайнеры к 2030-м годам.

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Экспертная проверка: учёный-физик Дмитрий Лапшин, инженер по информационной безопасности Максим Петров, инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев
Автор Кирилл Казаков
Профильный аналитик по вопросам ТЭК и автомобильной индустрии. Исследует энергетическую безопасность и внедрение инноваций в городскую инфраструктуру.
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