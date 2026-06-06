Океан глубиной в сотни километров: телескопы зафиксировали пугающий объем жидкой среды

Представьте себе аквариум размером с планету. Никаких пляжей, скал или болот — только бесконечная толща воды от полюса до полюса. Астрономы наткнулись на космический "водный мир" TOI-1452 b, который заставляет нашу Землю выглядеть засушливой пустыней. Этот объект в пять раз тяжелее нашей планеты, но его плотность намекает на то, что перед нами не просто камень, а гигантская капля, летящая сквозь вакуум.

Фото: Pravda.ru by Максим Орлов, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Штормовой луч над океаном

Как поймали сигнал из созвездия Дракона

Охота на планету началась с "подмигивания" далекой звезды. Телескоп TESS заметил, что светило в созвездии Дракона тускнеет каждые 11 дней. Это классический транзит: планета проходит перед диском звезды, как муха перед фарой. Однако был нюанс. Цель оказалась двойной системой — две звезды кружатся так близко друг к другу, что издалека сливаются в одну точку.

"Это была не рутинная проверка. Мы должны были убедиться, что сигнал, обнаруженный телескопом TESS, действительно исходит от экзопланеты, вращающейся вокруг TOI-1452", — объяснил в беседе с журналом The Astronomical Journal Шарль Кадье из Монреальского университета.

Почему TOI-1452 b — это не Земля 2.0

Чтобы понять, из чего сделан этот "колобок", ученым пришлось потратить 50 часов чистого времени на замеры массы с помощью прибора SPIRou. Итог: планета в 1,7 раза шире Земли и почти в пять раз массивнее. Если бы вы решили там искупаться, гравитация ощутимо прижала бы вас к поверхности. Но главное — плотность. Для чисто каменного шара она слишком мала.

Характеристика Планета TOI-1452 b Масса относительно Земли В 4.8 раза больше Период обращения (год) 11 земных суток Доля воды в составе До 30% массы Удаленность 100 световых лет

Такой состав делает объект похожим на ледяные луны Юпитера и Сатурна вроде Ганимеда или Энцелада, но с поправкой на температуру. TOI-1452 b находится в "зоне обитаемости". Там не слишком жарко, чтобы вода испарилась, и не слишком холодно, чтобы превратиться в кусок льда. Это идеальный инкубатор для глобального океана. Наблюдение за такими мирами требует такой же точности, как изучение того, как Луна стирает Венеру с неба во время редких покрытий.

"Обнаружение планеты с потенциально огромным содержанием жидкой воды — это вызов нашим представлениям о формировании планетных систем. Здесь важна каждая цифра плотности", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

30% воды против земного процента

Земля — это влажный камень. Вода у нас занимает менее 1% общей массы. На TOI-1452 b воды может быть до 30%. Представьте себе океан глубиной в сотни километров. Давление на дне там должно быть таким, что вода превращается в экзотические формы льда, невозможные в земных условиях. Это настоящая лаборатория экстремальной физики под открытым небом.

"Водные миры такого типа крайне интересны для поиска внеземной жизни, так как вода является универсальным растворителем для биохимических процессов", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Теперь все взгляды прикованы к телескопу "Джеймс Уэбб". Его задача — "пронюхать" атмосферу планеты. Если он подтвердит наличие водяного пара, TOI-1452 b станет главной целью для человечества в поисках мест, где жизнь может плавать, а не ходить. Изучение таких аномалий так же увлекательно, как находить под капотом привычной техники уникальные артефакты цифровой революции.

Ответы на популярные вопросы о TOI-1452 b

Может ли человек жить на такой планете?

Жить на поверхности воды без твердой опоры — сложная задача. К тому же гравитация там в разы сильнее земной, что делает длительное пребывание крайне дискомфортным для нашего скелета.

Есть ли на планете кислород?

Пока данных об атмосфере нет. Ученые надеются получить их с помощью спектрального анализа, который проведет телескоп "Джеймс Уэбб" в ближайшие годы.

Насколько глубокий там океан?

Модели предполагают, что глубина может достигать десятков и даже сотен километров, в то время как средняя глубина земного океана — всего 3,7 км.

Далеко ли лететь до этой системы?

Расстояние в 100 световых лет по космическим меркам — это "соседний двор". Однако при нынешних технологиях полет туда занял бы миллионы лет.

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