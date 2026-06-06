Громкие обещания о покорении спутника: НАСА кардинально изменило финальный сценарий исторической миссии

НАСА опять кормит нас обещаниями про Луну, но на деле всё куда прозаичнее. В Юте закончили штамповать огромные твердотопливные "сосиски" для ракеты SLS и отправили последние восемь сегментов на мыс Канаверал. Это те самые штуковины, которые ревут и плюются огнем, обеспечивая 75% тяги при старте. Если они не сработают — многомиллиардная груда металла просто останется на земле. Но вот незадача: миссия "Артемида III", под которую их собирают, внезапно превратилась из героической высадки в обычную "обкатку" техники на земной орбите. Опять перенос, опять заминки, но железки уже в пути.

Фото: spaceflight.nasa.gov by НАСА, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Миссия NASA STS -116

Космическая замена: почему Луна отменяется

Изначально "Артемида III" должна была стать триумфальным возвращением человека на Луну. Но НАСА решило не рисковать и переиграло сценарий. Теперь это просто сложная логистическая операция в небе над нашей головой. Экипаж из четырех человек вместо прогулок по реголиту будет заниматься стыковками. Это как если бы вы купили билет на Гавайи, а самолет просто покружил над аэропортом, чтобы проверить, закрывается ли люк в туалете.

"Решение оставить миссию на околоземной орбите — это признание технической неготовности ключевых узлов. Гравитации плевать на амбиции, и если расчеты показывают риск, миссию превращают в дорогостоящий тест", — констатировал в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Запуск этой махины остается под вопросом из-за хронических проблем с измерительным оборудованием и точностью фундаментальных параметров, ведь даже замеры гравитации до сих пор ставят науку в тупик. Без точных данных отправлять людей к спутнику — чистое безумие.

Железо против планов: технические костыли SLS

Конструкцию SLS для этой миссии пересмотрели. Вместо полноценного разгонного криогенного блока воткнут "пустышку" — балластный элемент. У него есть все разъемы для стыковки с кораблем Orion, но нет двигателей. Это суровый инженерный компромисс: ракета стала легче, потому что лететь ей далеко не нужно. Главное сейчас — не рекорд, а проверка систем жизнеобеспечения и европейского сервисного модуля, который будет кормить астронавтов воздухом и водой.

Параметр миссии Реальный план "Артемида III" Цель полета Околоземная орбита (тесты) Двигательная установка Балластный элемент без ЖРД Состав системы SLS, Orion, Starship, Blue Moon

"Каждая такая замена на 'пустышку' или балласт — это потенциальный риск для безопасности. В пожарном надзоре мы знаем: если система упрощена для экономии времени, она становится уязвимой в нештатной ситуации", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по пожарной безопасности объектов Антон Белов.

Что на самом деле проверят астронавты

Основная задача экипажа — приручить зоопарк из разных кораблей. Им нужно состыковать Orion с модулями Starship от SpaceX и Blue Moon от Blue Origin. Если что-то пойдет не так, это превратится в один из самых нелепых инцидентов в истории авиации и космонавтики. НАСА также планирует испытать новый теплозащитный экран. Без него возвращение на Землю превратится в яркое, но очень короткое шоу сгорания в атмосфере.

Сложность миссии запредельная: нужно проверить, как разные системы жизнеобеспечения "дружат" друг с другом. Пока это напоминает попытку собрать компьютер из запчастей разных эпох. Неудивительно, что точные даты и имена героев НАСА держит в секрете до 9 июня, опасаясь очередного фиаско перед лицом общественности.

"Сложные технические системы требуют жесткого регламента. Когда вы стыкуете оборудование разных производителей в вакууме, любая ошибка в протоколах безопасности ведет к катастрофе", — отметил в разговоре с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Вся эта космическая гонка выглядит как масштабный социальный эксперимент над человечеством. Мы готовы тратить миллиарды на орбитальные маневры, пока технологии на Земле, вроде тех же складных смартфонов, ломаются через месяц использования. Луна подождет, пока инженеры в Юте и Флориде пытаются заставить эту махину хотя бы оторваться от стартового стола без приключений.

Ответы на популярные вопросы о миссии "Артемида III"

Почему астронавты не высадятся на Луну?

Посадочные модули и орбитальная инфраструктура не готовы к полноценной работе на поверхности спутника, поэтому миссию упростили до тестов на орбите Земли.

Чем заменят двигательный блок ракеты?

Вместо криогенного разгонного блока установят балласт — весовой имитатор с интерфейсами для стыковки, так как полет к Луне не планируется.

Кто участвует в создании посадочных модулей?

Основные контракты получили SpaceX Илона Маска (Starship) и Blue Origin Джеффа Безоса (Blue Moon Mark 2).

Когда НАСА раскроет состав экипажа?

Официальное объявление имен четырех астронавтов и подробных параметров полета ожидается 9 июня.

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