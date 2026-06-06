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Реки против законов природы: зачем России понадобилось поворачивать Сибирь на юг

Наука

Идея развернуть течение сибирских рек, когда-то остановленная протестами и ядерными взрывами, возвращается в новом обличье. Теперь вместо открытых каналов — тысячи километров пластиковых труб. Власти и ученые всерьез обсуждают проект, который обещает напоить засушливый юг.

Бурная река
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Бурная река

Зачем разворачивать реки на юг

Интерес к масштабной переброске стока вызван критической ситуацией в Средней Азии и на юге России. Земледелие в этих краях держится на орошении. Когда ледники в горах начинают таять быстрее, а реки приносят все меньше воды, под угрозой оказываются миллионы гектаров полей. Потеря урожая тянет за собой безработицу и экономический спад, поэтому стабильный приток воды становится гарантией спокойствия в регионе.

"Вода сегодня — это глобальный актив, сопоставимый с углеводородами. В условиях, когда южные районы сталкиваются с опустыниванием, переброска части стока может стать спасением для сельского хозяйства и промышленности", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Российские степи тоже нуждаются в подпитке. В Калмыкии пески постепенно отвоевывают пастбища, а Поволжье страдает от засушливых циклов. Использование северных рек видится логичным решением, ведь ежегодно в океан уходят тысячи кубометров пресной воды, которую человек пока не научился эффективно удерживать на материке.

Труба вместо открытого канала

Старые советские проекты опирались на открытые каналы, которые имели один фатальный недостаток. В жарком климате огромная часть влаги просто испарялась или уходила в грунт, превращая окрестные земли в солончаки. Современная концепция предлагает использовать закрытые трубопроводы из полимерных материалов. Это герметичная система, где каждая капля доходит до адресата без потерь и загрязнений.

Тут возникает другой нюанс. Закрытая система требует колоссальных усилий для перемещения массы воды. Если в канале поток может идти самотеком за счет минимального уклона, то в трубе его нужно проталкивать через сотни километров. Такое вариант исполнения полностью меняет экономику процесса.

"Переход на закрытый тип транспортировки исключает испарение, но создает новые вызовы. Главный риск здесь связан не с дефицитом воды, а с нагрузкой на экологию прилегающих территорий при строительстве таких масштабов", — отметил эколог Денис Поляков.

Цена вопроса в киловаттах

Главная проблема проекта скрыта в физике процесса. Чтобы качать миллиарды кубометров воды через огромные расстояния, потребуются мощности, сопоставимые с выработкой нескольких атомных станций. Трение жидкости о стенки труб создает сопротивление, которое приходится преодолевать круглосуточно. Это превращает водную магистраль в одного из крупнейших потребителей электроэнергии в стране.

Параметр Характеристика
Длина трассы Более 2100 километров
Объем стока От 5.5 до 70 кубических километров в год
Стоимость Оценивается в 100 миллиардов долларов
Срок реализации Минимум 10 лет проектных и строительных работ

На деле же выходит, что мы меняем один дефицитный ресурс на другой. Для обеспечения работы насосных станций придется строить новую энергетическую инфраструктуру. Если смотреть на вещи проще, стоимость кубометра воды на юге будет напрямую зависеть от тарифов на электричество, что может сделать орошаемое земледелие слишком дорогим.

Тот самый секрет успешной реализации кроется в умеренности. Специалисты предлагают забирать лишь малую долю северного стока, которая не нарушит тепловой баланс Арктики. Существует мнение, что избыток пресной воды в океане даже вреден, так как ускоряет таяние ледяного покрова. В этом контексте процесс изъятия части воды может пойти на пользу северным экосистемам.

Любая ошибка в расчетах может обернуться непредсказуемой деталью, которая перечеркнет все выгоды. Крупные инженерные проекты требуют не только воли, но и глубокого понимания природных циклов. Пока наука только готовит почву для окончательных выводов, вода продолжает течь по своим историческим руслам.

Ответы на популярные вопросы

Зачем вообще трогать северные реки?

Южные регионы России и соседние страны Средней Азии страдают от прогрессирующей засухи. Без дополнительной воды сельское хозяйство там может прийти в упадок уже в ближайшие десятилетия.

Почему проект называют стратегическим?

Вода становится таким же товаром, как газ или нефть. Тот, кто контролирует поставки жизненно важного ресурса, получает долгосрочные рычаги влияния на экономику и политику соседних государств.

Не пересохнут ли реки в Сибири?

Для переброски планируется использовать ничтожную долю от общего стока Оби или Печоры. Основная масса воды по-прежнему будет уходить в Северный Ледовитый океан.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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