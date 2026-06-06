Гравитация — вечная загадка: почему наука провалила главный замер

Гравитация кажется самой понятной силой во Вселенной — она не дает нам улететь с дивана и заставляет бутерброд падать маслом вниз. Но для физиков эта сила — сущий кошмар. С 1980-х годов ученые пытаются вычислить точное значение гравитационной постоянной, и каждый раз получают разные цифры. Мы до сих пор не знаем, насколько сильно притягиваемся к Земле на самом деле.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Гравитация иллюзия

Почему гравитация — это "слабое звено" физики

Главный парадокс в том, что гравитация — запредельно слабая штука. Если вы поднимете скрепку обычным магнитом, вы одной левой победите притяжение целой планеты. Измерять её в лаборатории — всё равно что ловить шепот на рок-концерте. Поля Земли забивают любые сигналы от малых объектов, маскируя истинную мощь взаимодействия.

"Гравитация очень слаба, и ее нужно измерять на фоне гравитационного поля Земли. В лаборатории нужно взять две массы с очень точными показателями, сблизить их и измерить силу притяжения между ними", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Физик Стефан Шламмингер из Национального института стандартов и технологий подчеркивает: мы заперты в рамках обычных предметов. Для точного замера нужны гигантские массы, но мы ограничены размерами лабораторий. Результат — данные постоянно "скачут", превращая фундаментальную константу в переменную.

Точность до седьмого знака: эксперимент с ртутью

В апреле 2026 года команда Шламмингера провела прецизионное исследование, задействовав 13 тонн ртути. Физики пытались зафиксировать изменение гравитационного поля, но оно составило лишь миллионную долю от местной гравитации. Результат — 6,67387x10-11 м3кг-1с-2. Это на 0,0235% меньше, чем в прошлый раз. Цифра кажется крошечной, но для науки это катастрофический разрыв.

Параметр эксперимента Показатель Масса рабочего вещества (ртуть) 13 тонн Измеренное значение G 6,67387x10-11 Точность измерения 6 и более знаков после запятой Аналогия сложности Взвешивание 7 человеческих клеток

Кристиан Ротляйтнер из Немецкого института метрологии метафорично сравнил такие изыскания с попыткой взвесить несколько живых клеток. Малейшая вибрация пола, проехавший за километр грузовик или даже космический радиовсплеск теоретически могут сбить настройки сверхчувствительных датчиков.

Физика, инженерия и психология: три причины провала

Шламмингер вывел формулу PEP для объяснения казуса. Буква P (Physics) — самая заманчивая. Возможно, физические условия на экстремальных уровнях меняют правила игры. Может, теория относительности Эйнштейна — лишь часть правды, и нас ждет "новая физика". Однако сами ученые ставят на это в последнюю очередь.

Вторая буква — E (Engineering). У каждой группы своя техника: кто-то крутит маятники, кто-то бросает грузы. Погрешности разных методов накладываются друг на друга. И, наконец, самая прозаичная причина — вторая P (Psychology). Ученые хотят славы. Давление заставляет их занижать допустимую погрешность в отчетах, чтобы работа выглядела солиднее. В итоге диапазоны результатов просто не пересекаются.

Нужна ли нам абсолютная точность?

Парадокс, но для реальной жизни эти споры не критичны. Чтобы запустить ракету к Марсу или рассчитать орбиту спутника, нам хватает существующих данных. Мы знаем произведение гравитации на массу Земли, и этого достаточно. Глобальное уточнение константы — вопрос чистого любопытства и академического престижа.

"Значение гравитационной постоянной Ньютона представляет скорее академический интерес. Если бы это было не так, страны потратили бы гораздо больше усилий на ее определение", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Тем не менее, физики не намерены сдаваться. Гравитация остается последней крепостью, которую не удалось взять штурмом. Пока мы не поймем природу этой силы, объединение всех взаимодействий в "теорию всего" останется лишь мечтой. Наука продолжает копать там, где, казалось бы, всё уже давно открыто.

Ответы на популярные вопросы о гравитации

Почему гравитацию сложнее измерить, чем свет?

Свет взаимодействует с материей гораздо активнее. Гравитация же пронзает всё насквозь и при этом остается крайне слабой на уровне микромира. Чтобы ее "почувствовать" так же ярко, как свет лампочки, нужны объекты планетарного масштаба.

Влияет ли гравитация на скорость старения?

Да, согласно теории относительности, время течет медленнее в сильных гравитационных полях. На вершине Эвереста вы будете стареть капельку быстрее, чем на уровне моря, хотя разница составит наносекунды за всю жизнь.

Может ли гравитация когда-нибудь "выключиться"?

Нет, это фундаментальное свойство массы. Гравитация — это не поле, которое можно обесточить, а само искривление пространства-времени. Пока существует материя, существует и притяжение.

Поможет ли точное знание G полетам в космос?

Для нынешних технологий — не особо. Мы уже умеем ювелирно вычислять траектории. Но для будущих фундаментальных открытий, вроде управления гравитацией или варп-двигателей, знание истинного значения критически необходимо.

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