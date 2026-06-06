Гравитация кажется самой понятной силой во Вселенной — она не дает нам улететь с дивана и заставляет бутерброд падать маслом вниз. Но для физиков эта сила — сущий кошмар. С 1980-х годов ученые пытаются вычислить точное значение гравитационной постоянной, и каждый раз получают разные цифры. Мы до сих пор не знаем, насколько сильно притягиваемся к Земле на самом деле.
Главный парадокс в том, что гравитация — запредельно слабая штука. Если вы поднимете скрепку обычным магнитом, вы одной левой победите притяжение целой планеты. Измерять её в лаборатории — всё равно что ловить шепот на рок-концерте. Поля Земли забивают любые сигналы от малых объектов, маскируя истинную мощь взаимодействия.
"Гравитация очень слаба, и ее нужно измерять на фоне гравитационного поля Земли. В лаборатории нужно взять две массы с очень точными показателями, сблизить их и измерить силу притяжения между ними", — разъяснил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Физик Стефан Шламмингер из Национального института стандартов и технологий подчеркивает: мы заперты в рамках обычных предметов. Для точного замера нужны гигантские массы, но мы ограничены размерами лабораторий. Результат — данные постоянно "скачут", превращая фундаментальную константу в переменную.
В апреле 2026 года команда Шламмингера провела прецизионное исследование, задействовав 13 тонн ртути. Физики пытались зафиксировать изменение гравитационного поля, но оно составило лишь миллионную долю от местной гравитации. Результат — 6,67387x10-11 м3кг-1с-2. Это на 0,0235% меньше, чем в прошлый раз. Цифра кажется крошечной, но для науки это катастрофический разрыв.
|Параметр эксперимента
|Показатель
|Масса рабочего вещества (ртуть)
|13 тонн
|Измеренное значение G
|6,67387x10-11
|Точность измерения
|6 и более знаков после запятой
|Аналогия сложности
|Взвешивание 7 человеческих клеток
Кристиан Ротляйтнер из Немецкого института метрологии метафорично сравнил такие изыскания с попыткой взвесить несколько живых клеток. Малейшая вибрация пола, проехавший за километр грузовик или даже космический радиовсплеск теоретически могут сбить настройки сверхчувствительных датчиков.
Шламмингер вывел формулу PEP для объяснения казуса. Буква P (Physics) — самая заманчивая. Возможно, физические условия на экстремальных уровнях меняют правила игры. Может, теория относительности Эйнштейна — лишь часть правды, и нас ждет "новая физика". Однако сами ученые ставят на это в последнюю очередь.
Вторая буква — E (Engineering). У каждой группы своя техника: кто-то крутит маятники, кто-то бросает грузы. Погрешности разных методов накладываются друг на друга. И, наконец, самая прозаичная причина — вторая P (Psychology). Ученые хотят славы. Давление заставляет их занижать допустимую погрешность в отчетах, чтобы работа выглядела солиднее. В итоге диапазоны результатов просто не пересекаются.
Парадокс, но для реальной жизни эти споры не критичны. Чтобы запустить ракету к Марсу или рассчитать орбиту спутника, нам хватает существующих данных. Мы знаем произведение гравитации на массу Земли, и этого достаточно. Глобальное уточнение константы — вопрос чистого любопытства и академического престижа.
"Значение гравитационной постоянной Ньютона представляет скорее академический интерес. Если бы это было не так, страны потратили бы гораздо больше усилий на ее определение", — отметил в беседе с Pravda. Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.
Тем не менее, физики не намерены сдаваться. Гравитация остается последней крепостью, которую не удалось взять штурмом. Пока мы не поймем природу этой силы, объединение всех взаимодействий в "теорию всего" останется лишь мечтой. Наука продолжает копать там, где, казалось бы, всё уже давно открыто.
Свет взаимодействует с материей гораздо активнее. Гравитация же пронзает всё насквозь и при этом остается крайне слабой на уровне микромира. Чтобы ее "почувствовать" так же ярко, как свет лампочки, нужны объекты планетарного масштаба.
Да, согласно теории относительности, время течет медленнее в сильных гравитационных полях. На вершине Эвереста вы будете стареть капельку быстрее, чем на уровне моря, хотя разница составит наносекунды за всю жизнь.
Нет, это фундаментальное свойство массы. Гравитация — это не поле, которое можно обесточить, а само искривление пространства-времени. Пока существует материя, существует и притяжение.
Для нынешних технологий — не особо. Мы уже умеем ювелирно вычислять траектории. Но для будущих фундаментальных открытий, вроде управления гравитацией или варп-двигателей, знание истинного значения критически необходимо.
В Берлине осознали невозможность достижения целей без прямого контакта, что привело к резкому пересмотру официальной позиции ведомств на восточном направлении.