Рилсы против успеваемости: почему короткие обучающие видео буквально обнуляют память студентов

Короткие ролики давно захватили внимание студентов, но новое исследование ставит под сомнение их пользу как учебного формата. Учёные сравнили короткие и длинные видео и увидели, что разница между ними заметна не только в запоминании, но и в работе мозга.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка просматривает видео в телефоне

Короткие видео против длинных

Исследование, о котором пишет Phys.org, показало: короткие обучающие ролики заметно уступают длинным, если речь идёт о запоминании материала. У студентов, смотревших короткие видео, память работала хуже уже сразу после просмотра, а забывание шло быстрее.

Авторы работы связывают это с самим устройством короткого формата. Быстрая смена кадров и частая смена акцентов толкают внимание к внешним стимулам, а не к смыслу. В результате мозгу сложнее удержать материал в связной форме.

"Когда информация подаётся рывками, человеку труднее собрать её в цельную картину. Для учебы это особенно заметно: мозг успевает реагировать на картинку, но не всегда успевает глубоко обработать смысл", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru биолог Андрей Ворошилов.

Как проходил эксперимент

Серию опытов провели исследователи из Юньнаньского и Центрально-китайского педагогических университетов. В ней участвовали более 150 студентов колледжа. Им показывали ролики о туристических направлениях разной длины: от 30 секунд до 2,5 минуты и примерно по 10 минут.

Часть участников просто смотрела видео. Других попросили запоминать информацию. За работой мозга следили с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии, то есть фМРТ. Этот метод позволяет видеть, какие зоны активны в реальном времени.

Чтобы лучше понять, как строится вывод исследования, можно посмотреть и на другие материалы о том, как мозг и поведение реагируют на внешние стимулы: например, на эксперимент о границах поведения или на материал о том, как работает сонный паралич.

"ФМРТ показывает не просто картинку, а то, как разные участки мозга входят в общий ритм. Если синхронность падает, значит, системе сложнее удерживать внимание и связывать фрагменты информации", — объяснил в беседе с Pravda. Ru преподаватель естественных наука Кирилл Афонин.

Что произошло с памятью и вниманием

Результаты оказались прямыми. Короткий формат снижал точность воспроизведения сразу после просмотра. Он же ускорял забывание. При этом в мозге падала нейронная синхронность в зонах, связанных со зрительно-пространственным вниманием, эпизодической памятью и когнитивным контролем.

Проще говоря, мозг хуже согласовывал работу тех участков, которые нужны для глубокого усвоения. Исследователи считают, что короткие ролики слишком сильно тянут внимание на внешние раздражители и ослабляют процессы, которые помогают анализировать информацию и переводить её в долговременную память.

Похожую логику можно увидеть и в других исследованиях о реакции человека на быстро меняющуюся подачу информации, будь то технологии распознавания или споры вокруг смартфонов и их функций: чем выше поток сигналов, тем сильнее нагрузка на внимание.

"Если материал всё время перескакивает с одного фрагмента на другой, у студента не остаётся времени на внутреннюю фиксацию смысла. Для обучения это слабое место короткого формата", — отметила в беседе с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Авторы работы сделали вывод, что для усвоения знаний студентам лучше подходят более длинные ролики. Такой формат даёт мозгу больше времени, чтобы удержать тему в связном виде, а не собирать её из отдельных кадров.

Формат видео Что показало исследование 30 секунд — 2,5 минуты Хуже точность запоминания, быстрее забывание, ниже нейронная синхронность Около 10 минут Лучшее удержание информации и более устойчивое воспроизведение ФМРТ-наблюдение Показало различия в работе зон внимания, памяти и контроля

На практике это означает, что короткий ролик удобен для быстрого просмотра, но слабее работает как учебный инструмент. Для преподавателей и авторов образовательного контента это прямой сигнал: если задача — не развлечь, а научить, материал лучше не дробить слишком сильно.

Ответы на популярные вопросы о коротких обучающих видео

Почему короткие видео хуже запоминаются?

Потому что они чаще перегружают внимание сменой кадров и не дают мозгу времени связать информацию в одну цепочку.

Значит ли это, что короткие ролики бесполезны?

Нет. Они могут работать как вступление или напоминание, но для серьёзного обучения их возможностей меньше, чем у длинного формата.

Можно ли улучшить короткое учебное видео?

Да. Помогают чёткая структура, одна тема за ролик и минимум лишних визуальных переключений.

Кому особенно важен длинный формат?

Тем, кому нужно не просто увидеть факт, а понять его и удержать в памяти: студентам, школьникам и всем, кто изучает новый материал.

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