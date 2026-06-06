Среди нас живут чужие? Почему ЦРУ ищет инопланетный геном в ДНК-тестах обычных людей

История о поиске "инопланетной ДНК" в базах генетических сервисов звучит как сюжет для фантастики. Но в США её уже обсуждают не только в подкастах и газетах, а и на уровне серьёзных научных комментариев. На этом фоне Дональд Трамп снова делает тему неопознанных явлений частью своей политической повестки.

Фото: Designed by Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Представление цепи ДНК человека

Поиск ДНК пришельцев

В американских медиа обсуждают слух о секретной программе ЦРУ. Речь идёт о поиске в базах Ancestry и 23andMe людей с якобы "инопланетной ДНК". Первым эту версию в подкасте озвучил писатель и доктор философии Джейсон Джорджани, бывший преподаватель Технологического института Нью-Джерси. После этого тему подхватили газеты, интернет-издания и телеканалы.

По версии Джорджани, спецслужбы пытаются найти представителей расы пришельцев, которые живут среди людей. Своим источником он назвал бывшего военного Лина Бьюкенена. Тот, в свою очередь, утверждает, что аналитик ЦРУ Крисофер Грин якобы придумал скрытый способ доступа к данным компаний, которые проводят ДНК-тесты по слюне.

"Проверка ДНК-тестов интересна не как поиск "зелёных человечков", а как способ увидеть, какие генетические закономерности вообще встречаются в больших массивах данных", — отметил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

На фоне этой истории в поле зрения снова попали сервисы генетического тестирования. Цифровые данные давно стали объектом интереса не только для пользователей, но и для тех, кто ищет в них скрытую информацию. Именно поэтому любые разговоры о доступе спецслужб к таким базам вызывают бурную реакцию.

Гены в распоряжении спецслужб

Российский генетик, пожелавший остаться неназванным, напомнил: в истории уже были случаи, когда спецслужбы использовали результаты генетических исследований в своих целях. По его словам, компании Ancestry и 23andMe работают больше 15 лет. Они создавались для определения особенностей генотипа, поиска родственников и диагностики патологий.

Учёный также отметил, что правила доступа к таким данным менялись не раз. Раньше базы были открыты, и этим пользовались спецслужбы. При этом достоверных случаев, когда в таких массивах действительно находили ДНК инопланетного происхождения, он не знает.

"Большие генетические базы полезны для поиска родства и общих предков. Но когда разговор заходит об инопланетной ДНК, нужны совсем другие доказательства, а не догадки", — объяснила в беседе с Pravda.Ru учитель биологии Ольга Николаева.

Параллельно в научной среде вспоминают и другие необычные случаи. В октябре 2025 года учёный Макс Ремпель опубликовал исследование о 581 семейном геноме. Он заявил, что в ДНК 11 семей нашлись последовательности, которые не совпадали с родительскими генами и пока не имеют объяснения. Сам автор подчёркивал: результаты предварительные и требуют подтверждения.

В эту же тему вплетаются и более приземлённые научные вопросы. Например, генетические исследования сегодня помогают разбирать наследственные болезни, а не искать пришельцев. Именно на этом фоне слухи о секретной программе ЦРУ выглядят особенно шумно.

Что говорят учёные о панспермии

Профессор Гарвардского университета, глава проекта "Галилео" Ави Леб назвал такие исследования научно значимыми. По его словам, анализ ДНК может помочь понять происхождение человеческого вида и проверить гипотезу панспермии — идеи о том, что жизнь могла попасть на Землю из космоса.

Леб считает, что в ДНК могут быть маркеры, указывающие на перенос примитивных форм жизни, например с Марса на Землю. Но искать пришельцев среди людей он не советует. По его мнению, биологическим существам для межзвёздных перелётов нужна особая генная инженерия, а сами такие путешествия заняли бы десятки тысяч лет даже при скорости света. Космические лучи и слабая гравитация делают их крайне опасными.

"Панспермия — это рабочая гипотеза о происхождении жизни, но её проверяют через космохимию и астробиологию, а не через поиск "чужих генов" в базах людей", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Директор физтех-школы биологической и медицинской физики МФТИ Денис Кузьмин придерживается схожего взгляда. Он назвал панспермию научной гипотезой, но связал её не с генетическими сервисами, а с анализом метеоритов, образцов астероидов и межзвёздных тел. По его словам, массовые генетические скрининги людей к этой проверке отношения не имеют.

Заведующий лабораторией геномной инженерии МФТИ Павел Волчков пошёл ещё жёстче: идею об инопланетной ДНК он назвал ненаучной и не подтверждённой фактами. По его словам, даже если данные генетических сервисов не лежат в открытом доступе, искать там гены пришельцев — всё равно что искать мамонтов.

Споры вокруг темы подпитывают и другие материалы о космосе и происхождении жизни, включая наблюдения за редкими явлениями и исследования, связанные с химией межзвёздного вещества. Но в этой истории главный вопрос остаётся прежним: где проходит граница между научной гипотезой и политической игрой на громкой теме.

Отдельный фон создаёт и позиция Дональда Трампа. Он поэтапно рассекречивает закрытые данные Пентагона и других ведомств об неопознанных явлениях. На этом фоне тема пришельцев начинает работать не только как научный сюжет, но и как инструмент политического шума. По мнению экспертов, ей могут отвлекать внимание от войны с Ираном и одновременно поднимать рейтинг президента.

Фигурант Что говорит или делает Джейсон Джорджани Первым публично заговорил о якобы секретной программе ЦРУ Лин Бьюкенен Назван источником версии о скрытом доступе к данным генетических сервисов Ави Леб Считает анализ ДНК научно полезным для проверки гипотезы панспермии Денис Кузьмин Связывает проверку панспермии с космохимией и астробиологией Павел Волчков Называет идею об инопланетной ДНК ненаучной

У этой истории есть две линии. Первая — громкий слух о данных генетических сервисов. Вторая — старая научная дискуссия о том, откуда на Земле могла появиться жизнь. Смешивать их в один сюжет удобно для политиков и медиаполя, но сами учёные разделяют эти темы довольно жёстко.

Ответы на популярные вопросы о поиске ДНК пришельцев

Можно ли по ДНК человека понять, что она "инопланетная"?

Нет прямого способа, который дал бы такой вывод без серьёзной проверки. Генетические отличия сами по себе ещё не доказывают внеземное происхождение.

Зачем вообще используют базы Ancestry и 23andMe?

Их создавали для поиска родственников, анализа генотипа и некоторых медицинских задач. Именно поэтому эти сервисы и вызывают интерес у тех, кто работает с большими массивами данных.

Чем панспермия отличается от версии о пришельцах среди людей?

Панспермия говорит о возможном космическом происхождении самой жизни. Версия о пришельцах среди людей утверждает совсем другое — будто такие существа уже живут на Земле.

Почему эта тема так быстро разошлась в США?

Она соединяет сразу три вещи: секретность, генетику и разговоры об неопознанных явлениях. Такой набор легко превращается в большой политический и медийный сюжет.

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