Любовь, деньги и скука: 3 самых нелепых авиаугона, которые кажутся выдумкой

Обычно угон самолета — это трагедия, но в истории были случаи, которые больше напоминают неудачный сценарий комедии. Один захватчик требовал передать письмо жене, другой прыгал с самодельным парашютом, а третьи просто сбежали от скуки. Рассказываем о самых абсурдных захватах, которые закончились максимально нелепо.

Фото: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain Самолет в небе

Невезучий прыжок Августо Лакандулы

Рейс Philippine Airlines 812 шел в штатном режиме, пока пассажир по имени Августо Лакандула не решил устроить на борту личную драму. Вооружившись пистолетом и гранатой, он ворвался в кабину пилотов, требуя вернуть самолет в точку вылета. Причина оказалась банальной — личная обида на жену и тотальное безденежье. Поняв, что горючего на разворот не хватит, захватчик перешел к грабежу, собирая у испуганных людей ценности в обычный пакет.

"В таких ситуациях логика преступника часто отключается, уступая место хаотичным действиям. Когда человек идет на захват с самодельным снаряжением, он не осознает реальной опасности на высоте", — объяснил ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Финальный акт этой истории напоминал сцену из плохого кино. На спине у Августо был самодельный парашют. Приказав снизиться, он открыл дверь, но мощный поток воздуха едва не затянул его обратно. Стюардессе пришлось буквально вытолкнуть угонщика наружу. Через несколько дней тело Реджинальда Чуа (настоящее имя преступника) нашли в грязи — парашют так и не раскрылся. Любое неосторожное решение на высоте карается законом физики.

Захват ради любви: драма над Средиземным морем

События на борту EgyptAir MS181 заставили нервничать всю мировую прессу. Саиф ад-Дин Мустафа объявил, что на нем пояс смертника, и потребовал посадить лайнер на Кипре. Однако вместо политических манифестов он передал письмо для бывшей жены Марины. Тот самый секрет его "терроризма" заключался в желании увидеться с женщиной, которая не хотела иметь с ним ничего общего.

Пока силовики готовили штурм, на борту царила странная атмосфера. Мустафа отпускал заложников, а оставшиеся британские туристы даже умудрялись делать с ним памятные снимки. Бомба в итоге оказалась муляжом из чехлов для мобильных телефонов и проводов. Любовная горячка обернулась для египтянина тюремным сроком, а для пассажиров — самой необычной историей в жизни.

Побег из скуки: советские студенты в поисках мечты

История Николая Гилева и Виталия Поздеева стала примером того, как жажда перемен толкает на безрассудство. Будучи выходцами из вполне благополучных семей, братья грезили заграничной жизнью, которую представляли по радиопередачам. Выбор пал на маленький Let L-200 Morava. Гилев, имевший навыки пилотирования, рассчитывал, что топлива хватит до Турции.

Угонщик Мотив Реджинальд Чуа Нищета и измена жены Саиф Мустафа Желание передать письмо экс-супруге Гилев и Поздеев Поиск западной романтики

"В те годы побег на Запад казался молодежи билетом в сказку, но на практике они сталкивались с жесткой реальностью лагерей для беженцев и полной ненужностью чужой системе", — отметил историк науки Сергей Белов.

Важный нюанс: добравшись до американской базы в Синопе, братья быстро разочаровались. Вместо ярких витрин их ждали скудный паек и неопределенность. Через год они добровольно вернулись в Союз, где их ждали лагеря. На деле же выходит, что реальность океана или чужой страны часто уничтожает иллюзии быстрее, чем заканчивается горючее в баках. Это яркий пример того, как ошибка молодости ломает судьбу.

"Каждый подобный инцидент — это прежде всего провал в системе контроля. Даже в те времена попытка улететь на малом судне была огромным риском для всех участников", — подчеркнул инженер по промышленной безопасности опасных производственных объектов Виталий Корнеев.

Наблюдая за небом, люди часто забывают, что даже самые спокойные процессы могут быть нарушены случайным фактором. Будь то кратковременное солнечное затмение или внезапный дебош в салоне, ситуация требует предельной выдержки от экипажа. Большинство таких историй заканчивается либо в суде, либо в официальных отчетах о происшествиях.

Ответы на популярные вопросы об угонах самолетов

Почему захватчики часто требуют посадки в других странах

Обычно это попытка скрыться от правосудия своей страны или привлечь международное внимание. В условиях ограниченного топлива пилоты часто идут на уступки, чтобы избежать катастрофы над населенными пунктами.

Как современные системы безопасности защищают от нелепых угонов

Сегодня двери в кабину пилотов бронированы и закрыты на протяжении всего полета. Пронести даже муляж взрывчатки практически невозможно из-за внедрения многоуровневого сканирования багажа и личного досмотра.

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