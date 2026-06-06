За пределами Дракулы: безумие и мрак румынских мифов, о которых не снимали кино

Румыния — это не только граф из книжек Брэма Стокера. Это настоящий котел из язычества, христианства и чистого фольклорного безумия. Рассказываем, как на самом деле создавался мир по версии румын, почему стоит бояться "живых" вампиров и кто на самом деле прячется в трансильванских лесах.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Вампир

Мир на двоих: как еж помогал богу

В румынских легендах создание земли выглядит как вынужденное партнерство добра и зла. Бог и дьявол выступают здесь не как враги, а как соавторы. По одной из версий, именно дьявол достал землю со дна океана, а Господь лишь придал ей форму. Это наследие древних учений о том, что в каждом человеке и явлении намешаны свет и тьма в равных пропорциях.

Забавный нюанс: в создании ландшафта участвовали обычные звери. Пчела, лягушка и еж давали творцам дельные советы. Еж в те времена считался существом неоднозначным из-за своих игл, но его хитрость помогала решать инженерные задачи космического масштаба. Когда небо оказалось слишком тесно для земли, именно еж подсказал, как сжать твердь, заставив горы подняться вверх. Часто подобные мифы объясняют странные действия природных стихий, которые человек не мог понять иначе.

Тени прошлого: от стригоев до збуратора

Самое страшное существо в Румынии — не Дракула, а стригой. Это может быть как оживший покойник, так и живой человек с дурным глазом. Стригоями становятся предатели, лжецы или те, кто родился в "рубашке". Поверья заставляли людей предпринимать суровые меры предосторожности: умершим затыкали уши и нос, а в сердце иногда вбивали кол, чтобы они не вернулись за жизненной силой родных.

Существо Особенности поведения Стригой Пьет жизненную силу, оборачивается зверем, имеет хвост Збуратор Дракон с волчьей головой, преследует молодых женщин Морой Призрак вампира, способный покидать тело по ночам

Особого упоминания заслуживает збуратор. Этот змей с головой волка — местный вариант инкуба. Он пробирается в дома к женщинам, принимая облик их прежних возлюбленных. Жертва такого визита наутро чувствует себя разбитой и тоскливой, не понимая причин своего состояния. Подобные истории часто служили объяснением для депрессии или болезней, у которых нет видимых вариантов лечения в деревенской медицине.

"В народных сказках Румынии монстры всегда рядом, за порогом. Это отражает вековую привычку людей жить в условиях постоянной готовности к защите своего дома и семьи", — отметила историк, исследователь и научный лектор Екатерина Мельникова.

Люди-волки и лесные матери

Культ волка достался румынам от предков-даков. Волк здесь — проводник душ, но в то же время опасный оборотень. Существует два типа ликантропов. Вырколаки — классические оборотни, меняющие шкуру в полнолуние. Приколичи — более опасные существа, восставшие из могил в облике огромных псов. Считалось, что приколича можно убить только хлебом, который для него работает как яд.

Лес в представлении румын управляется Мумой Пэдурий. Это лесная мать, напоминающая Бабу-ягу. Она живет в дуплах деревьев и может украсть детский сон или запутать путника, подражая голосам близких. Суеверия запрещают громко звать волка или работать по вечерам во вторник — считается, что это время власти темных сил. Игнорирование правил грозит встречей с Марцолей — клыкастой старухой, карающей за чрезмерное трудолюбие и гордыню.

Тайные знания чернокнижников

В горах Румынии, согласно мифам, расположена школа Шоломанс. Там сам дьявол учит избранных детей магии, управлению погодой и полетам на драконах-балаурах. Выпускников школы называют соломонарами. По легендам, лишь каждый десятый ученик остается в услужении у нечистого, остальные используют знания по своему усмотрению. Часто они выглядят как нищие странники, способные навлечь град на поле нехорошего хозяина.

Порой случается, что опытный маг осознает разрушительность своих сил. На практике такие люди становятся защитниками общин, помогая бороться со стригоями и другими монстрами. Подобное решение принимали те, кто хотел искупить прошлые грехи. Вера в таких заступников помогала людям чувствовать себя в безопасности перед лицом необъяснимого зла. Иногда легенды о магических щитах напоминают современные попытки изолировать угрозы, хотя природа страха остается той же. Это сложная деталь народной памяти, которую не смогло стереть время.

"Румынские легенды о магах Шоломанса удивительно кинематографичны. В них чувствуется мощное влияние как античных традиций, так и средневековой каббалистики", — рассказал мировой историк и эксперт по международной истории Даниил Лаврентьев.

Ответы на популярные вопросы о мистике Румынии

Почему нельзя работать вечером во вторник согласно суевериям румын?

Считается, что вторник — день, когда дьявол занимался земными делами. Тот, кто трудится в это время, рискует разозлить духа Марцолю.

Правда ли, что Дракула — главный герой румынских мифов?

Для румын граф Влад Цепеш — историческая фигура, а вампир Дракула — плод воображения западного писателя. В фольклоре гораздо популярнее стригои и оборотни-приколичи.

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