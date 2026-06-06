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В плену у собственного тела: вся правда о сонном параличе, от которой не по себе

Наука

Кажется, что в комнате кто-то есть, вы хотите крикнуть, но тело вас не слушается. Это состояние раньше называли происками демонов, а сегодня называют сонным параличом. Почему наш мозг "запирает" нас в кровати и создает самые страшные галлюцинации, которые мы когда-либо видели? Разбираемся в причинах.

Сонный паралич: ночной кошмар
Фото: Pravda.ru by Мария Круглова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сонный паралич: ночной кошмар

От ведьм до джиннов: как страх обретал форму

История хранит массу свидетельств того, как люди пытались объяснить ночное оцепенение. В арабских странах верили в визит джиннов, в Средневековой Европе обвиняли похотливых демонов или ведьм. Существенное исследование народных преданий показывает: везде фигурирует некое существо, которое садится на грудь и душит спящего. В некоторых культурах считалось, что злой дух приходит к тем, кто радуется чужому горю. Страх был настолько велик, что над кроватями вешали обереги из кораллов или окаменелостей.

"Древние описания этого состояния поразительно похожи на то, что рассказывают современные люди: полная неподвижность и ощущение постороннего присутствия. Раньше это считали колдовством за неимением других знаний", — объяснил в беседе с Pravda.Ru историк науки Сергей Белов.

Даже в судебных хрониках прошлых веков сохранились показания пострадавших. Люди описывали, как некая фигура заходила в комнату и лишала их возможности издать хоть один звук. Сегодня такие заявления вызвали бы интерес не у судей, а у медиков. Оказывается, подобные находки в записях прошлого лишь подтверждают: биология человека не изменилась, поменялось только восприятие причин.

Почему мозг просыпается раньше мышц

Тот самый секрет кроется в фазе быстрого сна. В этот момент мозг работает на полную мощность, создавая яркие образы, а тело намеренно блокируется. Это защитный механизм: природа сделала так, чтобы человек не начал махать руками или бежать вслед за тем, что видит в сновидении. Сонный паралич случается, когда сознание уже включилось, а химия организма еще не успела снять мышечный зажим.

Что чувствует человек Что происходит на самом деле
Невозможность пошевелить пальцем Естественный паралич для защиты от травм во сне
Тяжесть на груди и нехватка воздуха Поверхностное дыхание, характерное для быстрой фазы
Видения монстров или незнакомцев Активность зоны мозга, отвечающей за чувство страха

"Когда случается сбой, мозг путает сон с реальностью. Часть, отвечающая за логику, еще спит, а эмоциональный центр уже кричит об опасности. Отсюда и возникают галлюцинации", — врач-невролог Артём Синицын.

Способы вернуть контроль над сном

Чаще всего в ловушку сонного паралича попадают те, кто часто нарушает режим. Постоянные недосыпы, работа по ночам и резкая смена часовых поясов расшатывают систему переключения между отдыхом и бодрствованием. На практике видно, что стабилизация графика сна в 90 процентах случаев сводит приступы к минимуму. Главное — выработать привычку ложиться и вставать в одно и то же время, даже в выходные дни.

Нервное напряжение также становится катализатором. Если за день накопилось много нерешенных задач или тревожных мыслей, ночью они могут превратиться в пугающий вариант кошмара. Психологи рекомендуют обсуждать свои проблемы с близкими или специалистами, чтобы не нести груз переживаний в постель. Если паралич уже наступил, специалисты советуют не паниковать, а постараться сделать глубокий вдох или сосредоточиться на движении только одного мизинца.

С этим состоянием хотя бы раз в жизни сталкивается почти каждый третий. Оно не опасно для здоровья, если не перерастает в хроническую бессонницу из-за страха перед ночью. Правильный процесс засыпания в прохладе и тишине — лучший щит от любых ночных демонов.

Ответы на популярные вопросы о сонном параличе

Может ли человек задохнуться во время сонного паралича?

Нет, это невозможно. Автоматика дыхания продолжает работать. Ощущение нехватки воздуха возникает из-за паники и особенностей работы легких в фазе быстрого сна.

Как долго длится это состояние?

Обычно паралич проходит за пару минут. В редких случаях эпизод может затянуться до двадцати минут, но это воспринимается дольше из-за сильного стресса.

Сон на спине увеличивает риски?

Статистика подтверждает, что в позе на спине сонный паралич случается чаще. Попробуйте спать на боку, чтобы снизить вероятность сбоя.

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Экспертная проверка: историк науки Сергей Белов, врач-невролог Артём Синицын.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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