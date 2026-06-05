Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жестокий пенсионный калькулятор: на что реально хватает выплат большинства россиян
Миллион в кармане: эксперт подсказал лучший способ сохранить и приумножить накопления
Думали, это стресс и нервы? Как панические атаки маскируют опасные болезни
Реформа поликлиник 2026: как технологии избавят врачей от отчетов ради вашего здоровья
Пермский рынок жилья перестал быть стабильным: ипотечный бум привел к неожиданным последствиям
Визуальный шум на дорогах: почему знаки скоро исчезнут из городов
Реально ли взять ипотеку на дом под 2-3%? Изучаем доступные варианты в 2026 году
Офисный шум перестал быть безобидным: как обрывки чужих фраз выжигают ваш когнитивный ресурс
Коллеги исчезли: что на самом деле происходит с психикой на удалёнке

Слишком хрупкая роскошь: какая скрытая уязвимость складных смартфонов делает ремонт запредельным

Наука

Складные смартфоны уже перестали быть диковинкой, но их срок службы по-прежнему вызывает споры. Вопрос упирается не только в батарею или экран: у таких моделей есть узлы, которые обычные телефоны просто не используют.

складной смартфон
Фото: https://www.magnific.com by macrovector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
складной смартфон

Сколько живут складные смартфоны

Авторы BGR изучили отзывы владельцев устройств со складным дисплеем и пришли к простому выводу: при аккуратном обращении такие смартфоны могут прослужить не меньше обычных моделей. Но у них есть слабое место, которое быстро напоминает о себе в повседневной жизни.

Речь идет о плотности и износе материалов в конструкции. Чем сложнее устройство, тем больше в нем деталей, которые реагируют на нагрузку по-своему. Именно поэтому срок службы складных моделей нередко зависит не от одной крупной поломки, а от мелких признаков износа.

"У складных смартфонов главный вопрос не в том, выдержит ли экран, а в том, как долго проживут механические узлы. На таких устройствах быстрее всего проявляется не общий износ, а работа шарнира и защитного слоя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

По отзывам пользователей, защитная пленка на гибком экране нередко начинает отходить от корпуса примерно через полтора года использования. Это не выглядит как катастрофа, но именно такие детали и формируют реальный срок службы устройства.

Почему складные модели ломаются раньше

Складной смартфон устроен заметно сложнее моноблока. В нем есть шарнир, гибкий экран и защитный слой, который постоянно работает под нагрузкой. Обычный телефон таких испытаний не проходит.

Из-за этой конструкции любое падение может обернуться серьезной поломкой. Ремонт тоже выходит дорогим, потому что речь идет не о замене одной простой детали, а о вмешательстве в сложный механизм.

Для сравнения: у обычного смартфона чаще страдает корпус или стекло, а у складной модели удар может затронуть сразу несколько узлов. Сложные конструкции всегда требуют более аккуратного обращения, и складные телефоны здесь не исключение.

"Складной смартфон нельзя оценивать только по цифре в паспорте. Если устройство переживает сотни тысяч сгибаний в лаборатории, это не значит, что оно так же спокойно выдержит падение на пол или постоянную нагрузку в кармане", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Можно ли верить заводским тестам

Журналисты также советуют не воспринимать заводские испытания как полную картину. Производитель проверяет технику в контролируемых условиях, где многое заранее предсказуемо.

Samsung, например, утверждает, что Galaxy Z Fold 7 выдерживает до 500 тысяч складываний. Но такие испытания проходят в лаборатории, где условия ближе к идеальным, чем к повседневной жизни.

Именно поэтому цифра из рекламного теста не равна реальному опыту владельца. На практике на устройство влияют пыль, резкие движения, частые падения и обычная небрежность. В этом смысле даже самые впечатляющие показатели надо читать как ориентир, а не как обещание безотказной работы.

"Заводской тест показывает запас прочности, но не жизнь устройства в реальном кармане. Лаборатория проверяет механику, а пользователь ежедневно добавляет к ней то, чего в эксперименте нет: трение, удары и мелкие перекосы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Если сравнивать складные модели с обычными смартфонами, главным различием остается не экран как таковой, а уязвимость механики. Именно она делает такие устройства более требовательными к обращению и ремонту.

Тем, кто выбирает складной смартфон, полезно смотреть не только на заявленное число складываний, но и на то, как устроены шарнир, дисплей и защитный слой. В таких моделях износ часто начинается раньше, чем этого ждут покупатели.

Складной смартфон Обычный смартфон
Есть шарнир и гибкий экран Моноблочная конструкция
Защитная пленка может отходить примерно через полтора года Нет такого элемента конструкции
Падение чаще ведет к дорогому ремонту Поломка обычно проще и дешевле в ремонте
Заводские тесты показывают запас прочности, а не быт Конструкция привычнее и меньше зависит от шарнира

Сама идея складного формата не делает такие смартфоны плохими. Но ждать от них той же неприхотливости, что от классических моделей, не стоит.

Ответы на популярные вопросы о складных смартфонах

Сколько в среднем служит складной смартфон?

Если обращаться с ним аккуратно, он может проработать не меньше обычного телефона. Срок во многом зависит от состояния шарнира и защитного слоя экрана.

Что чаще всего выходит из строя первым?

Часто проблемы начинаются с защитной пленки на гибком дисплее. По отзывам пользователей, она может начать отходить спустя полтора года.

Почему ремонт складного смартфона дороже?

Внутри у него больше сложных деталей. После удара мастер может столкнуться не с одной поломкой, а сразу с несколькими поврежденными узлами.

Стоит ли верить тестам производителя?

Ориентироваться на них можно, но только как на лабораторный показатель. В реальной жизни на смартфон влияют падения, пыль и обычный износ.

Читайте также

Экспертная проверка: инженер по информационной безопасности Максим Петров, учёный-физик Дмитрий Лапшин, учитель физики Александр Козлов
Автор Светлана Ёлкина
Эксперт по региональной аналитике, историк по образованию и профессиональный литератор. Член СЖР. Более 15 лет исследует социальные и экологические процессы, работая на стыке документалистики и психологии.
Сейчас читают
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Еда и рецепты
Котлеты исчезнут раньше гарнира: одна деталь в фарше подарит им идеальную сочность
Рецепт для тех, кто не любит стоять у плиты: пирожки со щавелем получатся даже у новичков
Еда и рецепты
Рецепт для тех, кто не любит стоять у плиты: пирожки со щавелем получатся даже у новичков
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Точка зрения
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Популярное
Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве

В Берлине осознали невозможность достижения целей без прямого контакта, что привело к резкому пересмотру официальной позиции ведомств на восточном направлении.

Гордыня Берлина рухнула: внезапное прозрение канцелярии ФРГ обернулось поиском пути к Москве
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Золотой бензин и пустеющие полки: как Крым переживает логистический сбой
Фронт затрещал по швам: оборона ВСУ в районе Константиновки превратилась в неуправляемый хаос
Бензин по сто рублей: критическая обстановка в Крыму обнажила жадность спекулянтов
Дымящийся горизонт на открытии ПМЭФ задаёт российской власти неприятные вопросы Любовь Степушова Расценки на демократию: сколько стоит правильное общественное мнение в Израиле Юрий Бочаров Горящие туры могут стать буквальными: что угрожает курортному сезону на юге России Андрей Николаев
Ставки выше чем когда-либо: кубинский вопрос заставил Кремль прибегнуть к крайним мерам
Идеальный баланс нежности и хруста: как превратить обычный салат с тунцом в хит ужина
Такого точно не ожидали: Зеленский внезапно захотел диалога с Путиным, но есть нюансы
Такого точно не ожидали: Зеленский внезапно захотел диалога с Путиным, но есть нюансы
Последние материалы
Миллион в кармане: эксперт подсказал лучший способ сохранить и приумножить накопления
Думали, это стресс и нервы? Как панические атаки маскируют опасные болезни
Реформа поликлиник 2026: как технологии избавят врачей от отчетов ради вашего здоровья
Пермский рынок жилья перестал быть стабильным: ипотечный бум привел к неожиданным последствиям
Визуальный шум на дорогах: почему знаки скоро исчезнут из городов
Реально ли взять ипотеку на дом под 2-3%? Изучаем доступные варианты в 2026 году
Офисный шум перестал быть безобидным: как обрывки чужих фраз выжигают ваш когнитивный ресурс
Коллеги исчезли: что на самом деле происходит с психикой на удалёнке
Дешевле 100 тысяч: 10 стран для идеального отдыха в июне, где море ждет именно вас
Израильский капкан для Вашингтона: наступление в Ливане срывает тайную сделку США и Ирана
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3

Copyright © 1999-2026, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.