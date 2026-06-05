Слишком хрупкая роскошь: какая скрытая уязвимость складных смартфонов делает ремонт запредельным

Складные смартфоны уже перестали быть диковинкой, но их срок службы по-прежнему вызывает споры. Вопрос упирается не только в батарею или экран: у таких моделей есть узлы, которые обычные телефоны просто не используют.

Фото: https://www.magnific.com by macrovector, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ складной смартфон

Сколько живут складные смартфоны

Авторы BGR изучили отзывы владельцев устройств со складным дисплеем и пришли к простому выводу: при аккуратном обращении такие смартфоны могут прослужить не меньше обычных моделей. Но у них есть слабое место, которое быстро напоминает о себе в повседневной жизни.

Речь идет о плотности и износе материалов в конструкции. Чем сложнее устройство, тем больше в нем деталей, которые реагируют на нагрузку по-своему. Именно поэтому срок службы складных моделей нередко зависит не от одной крупной поломки, а от мелких признаков износа.

"У складных смартфонов главный вопрос не в том, выдержит ли экран, а в том, как долго проживут механические узлы. На таких устройствах быстрее всего проявляется не общий износ, а работа шарнира и защитного слоя", — объяснил в беседе с Pravda.Ru инженер по информационной безопасности Максим Петров.

По отзывам пользователей, защитная пленка на гибком экране нередко начинает отходить от корпуса примерно через полтора года использования. Это не выглядит как катастрофа, но именно такие детали и формируют реальный срок службы устройства.

Почему складные модели ломаются раньше

Складной смартфон устроен заметно сложнее моноблока. В нем есть шарнир, гибкий экран и защитный слой, который постоянно работает под нагрузкой. Обычный телефон таких испытаний не проходит.

Из-за этой конструкции любое падение может обернуться серьезной поломкой. Ремонт тоже выходит дорогим, потому что речь идет не о замене одной простой детали, а о вмешательстве в сложный механизм.

Для сравнения: у обычного смартфона чаще страдает корпус или стекло, а у складной модели удар может затронуть сразу несколько узлов. Сложные конструкции всегда требуют более аккуратного обращения, и складные телефоны здесь не исключение.

"Складной смартфон нельзя оценивать только по цифре в паспорте. Если устройство переживает сотни тысяч сгибаний в лаборатории, это не значит, что оно так же спокойно выдержит падение на пол или постоянную нагрузку в кармане", — отметил в беседе с Pravda.Ru учёный-физик Дмитрий Лапшин.

Можно ли верить заводским тестам

Журналисты также советуют не воспринимать заводские испытания как полную картину. Производитель проверяет технику в контролируемых условиях, где многое заранее предсказуемо.

Samsung, например, утверждает, что Galaxy Z Fold 7 выдерживает до 500 тысяч складываний. Но такие испытания проходят в лаборатории, где условия ближе к идеальным, чем к повседневной жизни.

Именно поэтому цифра из рекламного теста не равна реальному опыту владельца. На практике на устройство влияют пыль, резкие движения, частые падения и обычная небрежность. В этом смысле даже самые впечатляющие показатели надо читать как ориентир, а не как обещание безотказной работы.

"Заводской тест показывает запас прочности, но не жизнь устройства в реальном кармане. Лаборатория проверяет механику, а пользователь ежедневно добавляет к ней то, чего в эксперименте нет: трение, удары и мелкие перекосы", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru учитель физики Александр Козлов.

Если сравнивать складные модели с обычными смартфонами, главным различием остается не экран как таковой, а уязвимость механики. Именно она делает такие устройства более требовательными к обращению и ремонту.

Тем, кто выбирает складной смартфон, полезно смотреть не только на заявленное число складываний, но и на то, как устроены шарнир, дисплей и защитный слой. В таких моделях износ часто начинается раньше, чем этого ждут покупатели.

Складной смартфон Обычный смартфон Есть шарнир и гибкий экран Моноблочная конструкция Защитная пленка может отходить примерно через полтора года Нет такого элемента конструкции Падение чаще ведет к дорогому ремонту Поломка обычно проще и дешевле в ремонте Заводские тесты показывают запас прочности, а не быт Конструкция привычнее и меньше зависит от шарнира

Сама идея складного формата не делает такие смартфоны плохими. Но ждать от них той же неприхотливости, что от классических моделей, не стоит.

Ответы на популярные вопросы о складных смартфонах

Сколько в среднем служит складной смартфон?

Если обращаться с ним аккуратно, он может проработать не меньше обычного телефона. Срок во многом зависит от состояния шарнира и защитного слоя экрана.

Что чаще всего выходит из строя первым?

Часто проблемы начинаются с защитной пленки на гибком дисплее. По отзывам пользователей, она может начать отходить спустя полтора года.

Почему ремонт складного смартфона дороже?

Внутри у него больше сложных деталей. После удара мастер может столкнуться не с одной поломкой, а сразу с несколькими поврежденными узлами.

Стоит ли верить тестам производителя?

Ориентироваться на них можно, но только как на лабораторный показатель. В реальной жизни на смартфон влияют падения, пыль и обычный износ.

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