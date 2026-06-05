Перевод мошенникам больше не будет личной бедой россиян: власти готовят новый механизм возврата

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Банки обязаны блокировать переводы на счета из черных списков, иначе им придется компенсировать клиентам украденные средства, пояснил руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов. В интервью Pravda.Ru эксперт отметил, что финансовые организации несут прямую ответственность за проведение транзакций в пользу злоумышленников при нарушении установленных регламентов.

Телефонный мошенник
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Телефонный мошенник

Ранее сообщалось, что правительство рассматривает вопрос о введении полной материальной ответственности для кредитных организаций и операторов связи. Вице-премьер Дмитрий Григоренко заявил, что компании могут обязать возмещать гражданам весь ущерб, если ими не соблюдались правила защиты от киберпреступности.

По словам Ульянова, законодательство содержит четкие критерии для ограничения подозрительных операций, включая транзакции, связанные с легализацией незаконных доходов. Основным инструментом защиты служат базы данных, содержащие адреса и счета, которые уже использовались в преступных схемах.

"Есть определенные адреса и счета, переводы в пользу которых должны сразу блокироваться — это база мошенников. Когда эта идея прорабатывалась и внедрялась, были опасения, что может произойти и обратное: если человек случайно попадет в эту базу, ему просто не смогут перевести деньги", — рассказал он.

Специалисты напоминают, что цифровая бдительность необходима даже при наличии банковских фильтров. Часто поддельный портал госведомства ведет к краже денег, а распознать угрозу можно по косвенным признакам оформления сайта.

Эксперт подчеркнул, что помимо блокировки сомнительных счетов, банки обязаны соблюдать регламентированный порядок уведомления пользователей о совершаемых операциях. Если эти требования игнорируются, банк должен вернуть деньги пострадавшей стороне в полном объеме. Риски сохраняются и на уровне мобильных устройств, так как одна ошибка при скачивании файла открывает доступ к конфиденциальной информации владельца.

"Существует регламентированный порядок проведения банковских операций, а также правила выявления потенциального мошенничества (фрода). Кредитные организации обязаны их соблюдать. Если они этого не делают, то обязаны возместить ущерб в полном объеме. Кроме того, есть определенные требования по уведомлению клиента и по порядку проведения операций", — пояснил специалист.

В современных условиях методы атак становятся сложнее благодаря автоматизации. Аналитики указывают, что эффективность взлома сетей моделью Claude Opus значительно выросла, что требует внедрения более совершенных систем мониторинга трафика. Уязвимым звеном остается и сам аппарат пользователя. Порой враг в кармане позволяет дистанционно управлять личными данными без ведома владельца.

Относительно работы телеком-провайдеров Ульянов добавил, что требования могут касаться маркировки звонков и борьбы с подменой номеров. Многие абоненты замечают, что их номер уже слили в базы мошенников, когда начинают получать звонки от якобы официальных структур.

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Экспертная проверка: Инженер по информационной безопасности Максим Петров
Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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