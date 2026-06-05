Привычная покупка iPhone может уйти в прошлое: российский рынок ждут жесткие перемены

Российский рынок смартфонов может столкнуться с необычной юридической практикой: продавцы начнут маркировать iPhone как устройства "с дефектом" из-за невозможности выполнить законодательные требования по обязательной предустановке мессенджера "Макс". О возможных последствиях инициативы для потребителей и индустрии в эфире Правда ТВ рассказал сооснователь медиапроекта PRO Hi-Tech Илья Корнейчук.

Фото: commons.wikimedia.org by SimonWaldherr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Айфон

Ранее сообщалось, что в России утвердили перечень программного обеспечения, которое должно быть предустановлено на все мобильные устройства, поставляемые в страну. Зампреда комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов заявлял, что закон распространяется и на технику Apple. Регуляторы настаивают на интеграции локального софта, несмотря на то что американская корпорация удалила ряд российских приложений из своего магазина App Store.

Эксперты отмечают, что новые правила ввозной политики уже меняют стратегию ритейлеров и цепочки поставок электроники. В сложившихся условиях участники рынка ищут способы формального соблюдения норм без нарушения внутренних настроек безопасности производителя.

"Скорее всего, на маркетплейсах появятся iPhone с так называемым дефектом — без предустановленного приложения "Макс". Такие устройства будут продаваться до тех пор, пока Apple не договорится с российскими регуляторами и не вернет "Макс". Либо мы увидим ситуацию, когда вместо "Макс" появится что-то другое", — пояснил Корнейчук.

Специалист подчеркнул, что технически принудительная установка стороннего софта на закрытую операционную систему Apple сегодня невозможна. При этом наличие плашки о "дефекте" не должно стать поводом для пересмотра стоимости устройства. Покупатель фактически подписывает соглашение, осознанно приобретая товар с ограниченным функционалом. Подобные новые правила в отношении iPhone могут существенно усложнить взаимодействие с брендом.

Корнейчук также добавил, что в случае ужесточения регулирования официальные поставки Apple могут полностью прекратиться, уступив место "серому" и "черному" импорту. Это неизбежно отразится на конечной цене для потребителя. Ранее в экспертном сообществе уже обсуждали обязательные к установке программы, которые правительство определяет для гаджетов.

"Если сейчас нельзя установить "Макс" на iPhone, значит, его действительно нельзя поставить — это никак не обойти. Раз есть требование закона, то телефон поставляется с дефектом. Это не должно влиять на стоимость устройства. Просто при покупке вы подтверждаете, что соглашаетесь приобрести телефон с таким дефектом", — отметил эксперт.

Тем не менее, радикальный сценарий с полным запретом техники Apple в России представляется эксперту сомнительным, так как на текущий момент отечественного технологического замещения, сравнимого по качеству и удобству, не существует.

По мнению Корнейчука, сомнения в возможности отключения смартфонов подтверждаются зависимостью от глобальных экосистем. Вместо запретов он предлагает развивать реальный протекционизм в микроэлектронике, при котором покупка российского гаджета станет экономически выгодной для потребителя.

Полная запись разговора с Ильей Корнейчуком будет доступна на видеоканале Правда ТВ.

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