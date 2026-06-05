Громоздкие лидары ушли в прошлое: чип размером с ноготь видит мир чётко и стоит в сотню раз дешевле

Лидар — это глаза современных беспилотников. Он пульсирует лазером, ловит отражения и рисует 3D-карту мира. Но нынешние устройства — это громоздкие, хрупкие и безумно дорогие "ведра" с зеркалами, которые постоянно вращаются и ломаются. Инженеры MIT решили выкинуть всю механику на свалку и собрать лидар на одном чипе. Проблема была в физике: либо чип видит узко, как через замочную скважину, либо картинка тонет в мусоре из ложных лучей. Исследователи нашли способ заставить антенны на чипе работать вплотную, не мешая друг другу.

Фото: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Автономный автомобиль с лидаром

Как кремниевая фотоника увольняет моторы

Классический лидар на крыше беспилотника — это механическое устройство. Оно крутится, создавая панораму. Команда из Массачусетского технологического института использует кремниевую фотонику. Это когда светом управляют так же, как током в процессоре смартфона. Вместо того чтобы поворачивать всю установку, они используют оптическую фазированную решетку (OPA). Это набор крошечных антенн, которые меняют фазу света. Луч "рулится" электроникой без единого движения деталей. Это дешево, компактно и надежно. Но физику не обманешь: если поставить антенны далеко — появятся "фантомные" лучи-паразиты. Если близко — они начнут "перекрикивать" друг друга, создавая шум.

"Проблема перекрестных помех десятилетиями тормозила развитие твердотельных сенсоров. Новое решение от инженеров MIT фактически открывает путь к созданию сверхточных датчиков размером с ноготь, которые не боятся тряски и износа", — отметил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Раньше инженерам приходилось выбирать: либо датчик видит только узкую полоску перед собой, либо данные превращаются в кашу. Это напоминает попытку рассмотреть дорогу через грязное стекло. Дублирующие лучи, так называемые лепестки решетки, сбивают софта с толку. Машина может "увидеть" препятствие там, где его нет, или пропустить реальную угрозу. Исследователи MIT под руководством Елены Нотарос решили этот ребус с помощью хитрости, подсмотренной в самой структуре антенн.

Три антенны против хаоса

Главный секрет — в разнообразии. Обычно все антенны на чипе делают одинаковыми, как солдаты в строю. Из-за этого они резонируют друг с другом. Команда MIT спроектировала три типа антенн с разной шириной и шагом борозд на поверхности. У каждой — свой коэффициент распространения света. В итоге соседние антенны просто "не слышат" друг друга. Они стоят вплотную, но работают изолированно. Это позволило расширить угол обзора без потери четкости. В ходе тестов помехи снизились со 100% до жалкого 1%, что кажется фантастикой для такой плотной компоновки.

Характеристика Старая технология (OPA) Чип MIT (решение 2026) Коэффициент связи (помехи) Около 100% (сильный шум) Примерно 1% (чистый луч) Поле зрения Узкое (риск "лепестков") Широкое (без искажений)

Для реализации проекта ученым пришлось выстроить целую электромагнитную теорию. Нужно было сделать так, чтобы разные по форме антенны в итоге светили одинаково ровно и под одним углом. Это как заставить хор из баса, тенора и альта петь в унисон идеально чистую ноту. Подобная точность критична для исследования оптических явлений и безопасного вождения, где ошибка в пару градусов может стать фатальной.

"Твердотельный лидар без подвижных зеркал — это не просто компактность. Это устойчивость к вибрациям, что жизненно важно для дронов и промышленного оборудования. Технология позволит видеть мир быстрее и детальнее", — подчеркнул в беседе с Pravda.Ru инженер по промышленной безопасности Виталий Корнеев.

Результаты работы были опубликованы в журнале Nature Communications под авторством Генри Кроуфорда-Энга и его коллег. Пока конкуренты пытаются найти ответ в инструментах поиска ошибок в сигналах, MIT просто изменил геометрию железа. Это "элегантная конструкция", как назвали её коллеги из Университета Торонто, превращает научную теорию в готовое к производству устройство.

Ответы на популярные вопросы о лидарном чипе

Почему лидары такие дорогие?

В них много точной механики и оптических стекол, требующих ювелирной сборки. Твердотельный чип можно печатать миллионами, как процессоры для ПК, что обрушит цену в разы.

Как чип обходится без вращения?

Вместо поворота корпуса чип управляет фазой световых волн. По сути, он "программирует" свет отклоняться в нужном направлении за счет электронных сигналов.

Зачем нужно было менять форму антенн?

Одинаковые антенны мешают друг другу — это эффект перекрестных помех. Разная геометрия делает их невидимыми для "соседей", позволяя ставить элементы почти вплотную.

Где это пригодится, кроме машин?

Дроны для поиска людей, роботы на стройках и даже продвинутая дополненная реальность в очках. Везде, где нужно мгновенно строить точную карту пространства.

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