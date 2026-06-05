Ярчайшее светило просто исчезнет: Луна готовится на глазах у миллионов стереть Венеру с неба

Космос готовит июньское шоу. Венера решила сыграть в прятки и на глазах у половины земного шара нырнет за лунный диск. Это не просто рядовое сближение, а полноценное покрытие — редкий астрономический трюк, когда Луна буквально вычеркивает ярчайшую планету с небесного свода. Пока американские телескопы готовятся ловить момент исчезновения, жителям остальной части планеты достанется парад планет и официальный старт лета.

Фото: Pravda.Ru by Алексей Рудев is licensed under publiс domain Лунное затмение

Исчезающая Венера: как увидеть лунное покрытие

17 июня произойдет главное событие месяца. Луна пройдет точно между Землей и Венерой. Для наблюдателей в США, Канаде и некоторых частях Южной Америки планета просто "выключится" на время, скрывшись за темным краем спутника. Остальным придется довольствоваться тесным соединением — Венера зависнет в считанных градусах от лунного серпа, что тоже выглядит эффектно.

"Наблюдать покрытие Венеры днем — задача для профи. Главное правило: никогда не наводить оптику на Солнце без фильтров. Один случайный взгляд через бинокль на солнечный диск — и вы моментально сожжете сетчатку. Используйте только специализированное оборудование", — предупредил в беседе с Pravda.Ru ученый-физик Дмитрий Лапшин.

Важно помнить: Венера сейчас светит настолько ярко, что ее можно разглядеть даже в сумерках. Но без телескопа момент входа в лунную тень превращается в легкое мерцание и быструю потерю блеска. Это явление напоминает солнечные затмения, только в микромасштабе.

Мини-парад планет на западном горизонте

Венера не планирует дежурить в одиночестве. К 9 июня она сблизится с Юпитером. Две самые яркие точки на небе устроят яркий дуэт на западном горизонте сразу после захода солнца. Хотя планеты разделяют миллионы километров, с Земли они будут казаться почти соседями. С 11 по 15 июня в эту компанию вклинится Меркурий, завершая формирование небесной шеренги вдоль линии эклиптики.

Дата Событие на небе 9 июня Тесное сближение Венеры и Юпитера на западе 11-15 июня Парад с участием Меркурия, Венеры и Юпитера 17 июня Покрытие Венеры Луной (оккультация) 21 июня Летнее солнцестояние в 01:24 PT

Юпитер найти проще всего после Венеры. Меркурий — капризная цель: он всегда висит низко у горизонта. Чтобы его поймать, нужен чистый горизонт без деревьев и многоэтажек. Современные смартфоны с хорошей выдержкой вполне справятся с фиксацией этого трио.

"В июне атмосфера часто бывает неспокойной из-за прогрева почвы. Планеты у горизонта могут 'дрожать' и переливаться всеми цветами радуги. Это атмосферная рефракция — она мешает научным наблюдениям, но добавляет зрелищности для любителей", — отметил в беседе с Pravda.Ru астрофизик Алексей Руднев.

Летнее солнцестояние и небесные сокровища

21 июня в 01:24 по тихоокеанскому времени начнется астрономическое лето. Это момент самого длинного дня в северном полушарии. Парадокс механики небесных тел в том, что самый ранний восход уже произошел до этой даты, а самый поздний закат случится после. Природа не любит идеальных совпадений.

Когда небо окончательно почернеет, на авансцену выйдет Летний треугольник — гигантская фигура из звезд Вега, Альтаир и Денеб. Внутри этого сектора прячутся легендарные объекты: Туманность Кольцо и Туманность "Гантель" (М27). Последняя стала первой планетарной туманностью, которую люди вообще смогли обнаружить в космосе. Это остатки умирающих звезд, наш наглядный финал через миллиарды лет. Пока климатологи спорят, насколько быстро вымерзнет Россия при остановке Гольфстрима, свет от этих звезд летит к нам веками в пустом вакууме.

"Наблюдение за туманностями вроде Вуали или Северной Америки требует отсутствия светового загрязнения. Город засвечивает слабые газовые облака. Лучший вариант — выезд за 40-50 километров от мегаполиса, чтобы увидеть структуру умирающих звезд", — разъяснил в беседе с Pravda.Ru астроном Павел Громов.

Для тех, кто предпочитает более приземленные процессы, летняя жара напоминает о сроках, когда зной отступит, опираясь на циклы потепления. В космосе же циклы куда стабильнее и предсказуемее наших погодных аномалий.

Ответы на популярные вопросы об июньском небе

Где лучше всего наблюдать покрытие Венеры 17 июня?

Идеальные условия сложатся на территории США, Канады, Бразилии и Венесуэлы. В Европе и большей части России будет видно лишь очень тесное сближение Луны и планеты.

Нужен ли телескоп, чтобы увидеть Летний треугольник?

Нет, три его главные звезды — Вега, Альтаир и Денеб — отлично видны невооруженным глазом даже в условиях сильной городской засветки.

Почему планеты выстраиваются в одну линию (парад)?

Это происходит из-за того, что все планеты Солнечной системы вращаются вокруг Солнца примерно в одной плоскости, которую называют эклиптикой.

Можно ли сфотографировать туманность "Гантель" на смартфон?

Без специального адаптера для телескопа — нет. Туманности слишком тусклые, для их съемки нужна длинная выдержка и светосильная оптика.

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